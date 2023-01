Fikk tilgang på luksusvare: – Stas med ei litta knert

Det er neppe en hemmelighet at det kan være tøft å reise 100 år tilbake i tid for å leve på gård.

Deltakerne har begrenset tilgang på mat og drikke, i tillegg til at de må jobbe hardt. I flere tidligere sesonger av gårdsuniverset, har det vært tilfeller av smugling av ulike varer.

Én luksusvare har skilt seg spesielt ut her – nemlig alkohol. Det har dog ikke vært et problem for deltakerne på Torpet kjendis 2023. For de har nemlig fått tilgang på dette, uten å måtte ty til alternative metoder.

Én vinflaske i uka

Eli Kari Gjengedal (51) forteller at de hadde mye god mat på gården, og påpeker at det kun var tre personer å dele på.

De bakte brød hver dag og hadde gode middager. I tillegg fikk de 16 liter melk fra kuene hver dag. Når det gjelder alkoholen, fikk de én karaffel med likør under hele oppholdet, og én flaske vin i uka.

I tillegg fikk de to flasker vin da Gjengedal, Ingeborg Myhre (47) og Erik Sæter (26) ankom gården for første gang.

– Så hendte det at de som kom innom hadde med noe småtteri, sier Gjengedal til TV 2.

– Det var ikke mye alkohol, men sikkert mer enn på Farmen - og det var færre å dele på. En flaske vin delt på to til fire personer er ikke mye mer enn et stort glass på hver, legger hun til.

– Like fint uten alkoholen

Hun forteller deretter at de koste seg med likøren så lenge den varte. Det var derimot ikke alkoholen som var årsaken til et godt opphold for værankeret:

– Jeg hadde hatt et like fint opphold uten alkoholen. Da hadde vi sikkert kost oss med kaffe på kveldene. Det var veldig hyggelig å kose seg med god mat. Vi hadde det alltid supert rundt matbordet.

Det var multelikør som ble den berømte «knerten» til damene. Myhre påpeker at de aldri ble i nærheten av brisne av alkoholen på gården.

– Alt man får der inne av godsaker blir jo hauset opp og blir så ekstremt satt pris på, med tanke på at vi har et veldig enkelt kosthold og har kun vann - og stort sett kaffe - å drikke, sier hun og legger til:

– Da er det ekstra stas med et litta knert eller et glass vin!

– Mer luksus på Torpet

Da den utslåtte Farmen kjendis-deltakeren Espen PA Lervaag tok turen innom Torpet, la han merke til de tomme vinflaskene.

– Det er såpass, ja. Det er ikke gammelt det, vet du. Ganske fersk vin, så her har de sittet og kost seg, sa Lervaag etter å ha luktet på flaskene.

– Torpet er jo mye mer luksus i forhold til Farmen. Vi hadde jo for eksempel en del kaffe, tilgang til havregryn, salt og pepper. Det er det minimalt av på Farmen, sier Myhre.

Hun påpeker at det hadde vært kjedelig uten noe å kose seg med, men at mengden alkohol ikke var like stor som den ser ut som.

– Det ser ut som at vi får mye mer alkohol enn det vi faktisk fikk, sier hun.

– Sjokkerende

Erik Sæter, derimot, synes det var vel mye alkohol på Torpet kjendis. Han ønsket ikke å drikke alkohol under oppholdet på gården.

– Jeg har egentlig en sterk aversjon mot eksterne rusmidler. Jeg synes i utgangspunktet at det er flaut at jeg snuser, og jeg synes det er litt trist å drikke i hverdagen, forteller han til TV 2.

– For min del kunne damene bare bøtte nedpå, men jeg hadde aldri lyst på alkohol der inne.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl forteller at tilgangen på alkoholen på Torpet er helt moderat.

– Alkoholen kommer stort sett gjennom belønningene fra mentor i form av en flaske vin, og det hender at de som kommer til Torpet fra Farmen har med seg en vinflaske eller noen flasker øl, skriver Dahl.

– Det har også en gang imellom hendt at produksjonen har satt igjen en flaske vin før helgen som en hyggelig gest til deltakerne, men det er totalt sett å anse som en moderat tilgang på alkohol på Torpet.

Tilfeller av smugling

I flere tilfeller har andre deltakere sett seg nødt til å smugle inn nettopp alkohol.

Under fjorårets sesong av det parallelle universet Farmen kjendis, kunne deltakerne avsløre at de hadde smuglet inn alkohol på gården. Da var det vinneren Isak Dreyer som fikk fremmede til å handle inn diverse varer.

– Ti sjokoladeplater, seks kebabruller, seks liter rødvin, seks liter sprit, to kilo kaffe, to liter saft, og olje, sa Dreyer til God kveld Norge om handlelisten.

Tilsvarende skjedde under høstens sesong av «vanlige» Farmen. Da var det ordføreren Dan-Håvard Johnsen (55) som gikk en tur i området for å smugle inn råvarer. Da fikk han blant annet alkohol.

– Det ble vel kanskje litt alkohol. Det ble vel det. Produksjonen vet det ikke enda. Eller kanskje de gjør det? Jeg vet ikke, sa Johnsen til TV 2 den gang.

