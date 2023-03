Fikk spesialavtale etter ultimatum fra TV 2

– Jeg hater de kameraene så intenst. Jeg skal aldri gjøre reality igjen, sier Iben Akerlie (35) i lørdagens «Kompani Lauritzen».

Det er ikke de knallharde, fysiske øvelsene som tærer mest på skuespilleren og barnebokforfatterens krefter under TV-innspillingen.

– Det var ganske uutholdelig med alle kameraene. Jeg syntes det var superubehagelig å bli filmet fra det sekundet du står opp, og at det er en eller annen som jager etter deg med mikrofon. Det er veldig kjasete og masete. Jeg opplevde at det gikk over en intimgrense, sier hun til TV 2.

Det er når rekruttene er ute på marsj, etter en nærmest søvnløs natt i telt, at det koker over for Akerlie. I programmet er hun tydelig ukomfortabel med å bli filmet.

– Kameraene ødela

– Jeg er ikke den som under en marsj klarer å se inn i kameraet og slå av en vits. Det faller meg ikke naturlig. Jeg hadde det best når kameraene ikke var der, når jeg fikk lære noe nyttig av et befal. Og så kom kameraene og ødela, mener hun.

IKKE FORBEREDT: Iben Akerlie hadde blitt fortalt at hun skulle i militæret, og at hun som deltaker ikke ville merke at kameraene var til stede. Slik ble det imidlertid ikke for skuespilleren. Foto: Matti Bernitz

35-åringen forteller at hun i samtale med produksjonen i forkant av innspillingen ble lovet at hun skulle inn i militæret, og at hun ikke ville komme til å merke kameraene underveis.

– Det trodde jeg blindt på. Jeg var kanskje litt naiv og tolket det litt for bokstavelig. Det føltes som at jeg enten hadde misforstått kontrakten, eller at det ikke sto i kontrakten.

Krevende

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, forklarer at produksjonen har gode rutiner for å forberede kjendisene på hva som venter dem.

– Deltakerne briefes alltid nøye i forkant av innspillingen, og alle som er med på prosjektet er klar over at filmingen er en viktig del av det å lage «Kompani Lauritzen». At noen deltakere synes det er belastende med all filmingen er likevel svært forståelig. Å delta i «Kompani Lauritzen» er krevende. Deltakerne møter et militært regime som er totalt ukjent for dem, der det stilles høye krav og de aldri vet hva neste dag vil bringe. I tillegg blir de utfordret både fysisk og psykisk, og de blir målt og vurdert på svært personlige sider og egenskaper. Når de på toppen av dette også blir filmet så sier det seg selv at det kan bli mye, sier han.

I lørdagens «Kompani Lauritzen» sier Akerlie at hun var nær ved å trekke seg på grunn av belastningen av å bli filmet. Til TV 2 avslører hun at det også fra produksjonens side ble ansett som et problem at hun ikke ønsket å levere på kamera.

– Jeg fikk streng tilsnakk av produksjonen. De sa: «Hvis du ikke er mer med på TV, så er det ikke hensiktsmessig at du er her». Jeg opplevde det som et slags ultimatum, selv om det kanskje er et litt for hardt ord. Men de ga beskjed om at hvis jeg ville fortsette å være der, måtte jeg gi til kamera i større grad enn jeg gjorde.

Spesialavtale

Akerlie forteller at hun inngikk en spesialavtale med produksjonen for at de skulle få filmet det de ønsket, samtidig som hun kunne unngå at belastningen med kameraene skulle bli for stor.

– Fra produksjonens side er det klart at de var interessert i å ha meg på kamera, så vi måtte inngå et kompromiss hvor jeg skulle gi mer i «sync»-settinger (intervju, journ.anm). Så kunne jeg heller få være litt mer «off» i våkne- og leggesituasjon. Det var ikke meg man gikk til for en rask kommentar når vi sto oppstilt, men at jeg til gjengjeld ga jernet i intervjusituasjoner.

TV 2s pressesjef bekrefter at produksjonen tok grep for å skåne skuespilleren for ubehaget.

– Iben ga uttrykk for at all filmingen var belastende, og fikk forståelse for det fra produksjonen. Målet er at alle skal ha en positiv opplevelse, og på bakgrunn av det ble det gjort noen tilpasninger med tanke på hvem fotografene naturlig henvendte seg mest til. Samtidig er det slik at alle som er med på «Kompani Lauritzen» er klar over at filmingen er nødvendig for at vi skal kunne portrettere og fortelle deltakernes historier på en god måte, noe Iben også var klar over og forholdt seg til på en forbilledlig måte, sier Jan-Petter Dahl.

Avtalen gjorde det enklere for 35-åringen å holde ut TV-innspillingen.

HARDKJØR: Iben Akerlie var nær ved å trekke seg fra TV-innspillingen i Rauma. Foto: Matti Bernitz

– Det ble mye bedre etter hvert, spesielt når jeg følte at jeg hadde litt medbestemmelse. Jeg følte at det var en veldig god ordning for min del. I tillegg fikk jeg mye hjelp av de andre deltagerne som har mer erfaring med reality. Så jeg hadde en flott støttegruppe der, hvor vi rett og slett kom fram til at de kunne ta mer av støyten. Jeg har inntrykk av at produksjonen sitter igjen med det de ville ha.

Kameravant

Som skuespiller i filmer og serier som «Victoria», «De dødes tjern», «Mammon» og «Pørni» er Akerlie vant til å stå foran et kamera, men da i karakter og med innøvde replikker.

– Jeg har sånn sett aldri vært meg selv på kamera. Jeg vil ikke kalle det å være kamerasky i det hele tatt, men det er noe helt annet enn det jeg er vant til. Mange ganger var det sånn at jeg fikk et kamera på meg og følte at jeg hadde glemt replikken. Det var sånn: «Hva i all verden forventer de nå? Hva er det jeg skal si nå?», forklarer hun.

– Du sier i episoden at du aldri skal gjøre reality igjen. Hva tenker du om det i dag?

– Jeg står nok ved det. Man kan alltids spørre, men jeg kommer til å tenke meg veldig godt om. Spesielt med den type reality som er sånn at den følger deg fra morgen til kveld, sier Akerlie.

