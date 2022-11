Fikk sosiale utfordringer etter Forræder-deltakelsen

I ti uker har seerne vært vitne til at liv og fiksjon har glidd inn i hverandre, i TV 2s suksesskonsept Forræder.

20 ulike kjendiser med forskjellige bakgrunner har blitt plassert inne i Midtåsen villa. Det har vært intens dramatikk mens de lojale har forsøkt å avdekke identiteten til forræderne i gruppa, og fredag er det duket for den aller siste episoden av serien.

Nå samles kjendisene på selskapslokalet Mesh, og det er endelig klart for å kåre de første vinnerne av Forræder. Det er dog ikke alle kjendisene som skal møte opp.

Saken oppdateres.

Brøt regel

Programleder Mads Hansen (38) legger ikke skjul på at det har vært en ellevill opplevelse å lede storsuksessen:

STYLET SEG SELV: Mads Hansen har fått mange reaksjoner grunnet klesvalget sitt denne sesongen. I dag har han valgt ut antrekk selv. Foto: Christian Roth Christensen / TV

– I dag stylet jeg meg selv! Så det var ingen noen hvite bukser, skjerf eller høyhalsede gensere denne gangen. Det kan godt hende at jeg virker som en empatiløs psykokat, men jeg har elsket det hele, forteller han om hvordan det har vært å være spillmester.

– Jeg har følt med de, men jeg har også elsket det!

Det er kjent at han tidligere har takket nei til alt av reality, men at han hadde takket ja på flekken til noe som dette. Og hvis det skulle kommet en sesong to, har han tydelige valg til drømmespillere:

– Jeg vil se Magnus Carlsen, også vil jeg se en advokat som kan stå i rådsalen – så det blir Brynjar Meling!

I tillegg ble det avslørt mellom deltakere Kim Dahl (33) og Sandra Spjelkavik (32) at det var én regel som ble brutt:

– Nå er det ingenting å klage på! Vi vet hva utfallet er, men jeg har bestemt meg for å ikke se episoden i dag, forteller de og fortsetter:

BRUTT REGEL: Duoen avslører at de har brutt en viktig regel. Foto: Espen Solli

– Jeg har røpet noe! Jeg har brutt en regel, som var hemmelig, avslører Dahl.

– Vi to har hatt kontakt underveis, og hun spurte meg om jeg hadde en vinopptrekker! Så unnskyld til hele TV 2, utbryter Spjelkavik lattermildt.

– En kompis har vært utro mot meg

Youtuber-duoen Sander Dale og Jonas Lihaug forteller at deltakelsen har vært utrolig gøy, spesielt når duoen har fått spille sammen:

UTROLIG GØY: Dale legger ikke skjul på at vennskapet til Forræder-kompis Jonas Lihaug har blitt styrket. Foto: Christian Roth Christensen / TV

– Dette her er et hypersosialt spill, hvor man er nødt til å bli kjent med folk. Det var kanskje ikke smart av meg å stole på Jonas, men vårt vennskap er styrket. Det føles litt ut som at en kompis har vært utro mot meg, og nå jobber vi med det, forteller Dale.

– Jeg og Sander har vært gjennom noe ingen av de andre har vært gjennom, som er dette spillet. Det er veldig unikt og har vært veldig gøy, fastslår Lihaug.

Måtte klype seg i armen

Influenser og tidligere Farmen-deltaker Tonje Frigstad (22) opplevde at hun ble helt «gal» av oppholdet.

MÅTTE KLYPE SEG I ARMEN: Frigstad forteller at hun ble gal av oppholdet. Foto: Espen Solli

– Jeg følte at jeg ble gal og måtte klype meg i kinnet for at det ikke skulle klikke for meg. Det har kanskje påvirket meg mer enn jeg tenker at det har. Jeg har ikke kommet i noen situasjoner hvor jeg har følt på det, men kanskje jeg merker at det har påvirket meg senere.

I tillegg kunne hun tenke seg å se Martine Lunde i ny sesong og begrunner det med:

– Jeg er forkjemper for folk som er tøffere enn de ser ut til å være!

Komikeren Arman Surizehi (30) var forrædernes siste offer, og forteller at oppholdet påvirket han i etterkant.

PÅVIRKET: Surizehi forteller at han ble påvirket av oppholdet. Foto: Espen Solli

– Det kan ha påvirket meg litt. Da jeg var der inne tenkte jeg sånn «Hvilke av mine venner kan jeg egentlig stole på?». For min del ble det en konstant «fight» om å overbevise noen, samtidig som man skulle redde seg selv, forteller han og legger til:

– Dagen etter jeg kom ut var jeg på en innspilling, jeg var helt borte og husker ingenting. Det var et sjokk for kroppen.

– Frustrerende

– Når jeg ser tilbake på finalen i dag, er det ganske frustrerende. I etterpåklokskapens navn kunne jeg «fightet» hardere, forteller Christopher Robin Omdahl (31).

Sportsklatreren Magnus Midtbø (34) legger ikke skjul på at det har vært et ordentlig spill på gang:

FINALE: Disse to deltakerne har stått i finalen sammen. Foto: Espen Solli

– Jeg fikk ingen stemmer i finalen, og da skjønte jeg at noen av forræderne likte meg godt. Det er veldig vanskelig å tolke tegn man får, og det kan være dobbeltspill for forræderne.

I tillegg bemerker han seg at det var rart å ha en samtale med noen, ettersom man ikke skulle se etter tegn på at personen lyver.

– Det å slippe å gjøre det, var uvant de første dagene.