Fikk «Sommerhytta»-avslag

Bestekompisene Herman Winger Ramm og Petter Nohr måtte vente et år med å sende ny søknad til programmet.

Den syvende sesongen av TV 2-programmet «Sommerhytta» nærmer seg slutten og det skal snart kåres en vinner.

I løpet av våren har fire deltakerpar kjempet og jobbet intenst for å sikre seg gullhammere og andre premier. Av årets deltakere er det særlig ett par som skiller seg ut. Herman Winger Ramm (32) og Petter Nohr (33) er kompiser, i motsetning til de andre deltakerne som kom inn i programmet som kjærester eller samboere.

Det unike vennskapet mellom Ramm og Nohr stammer helt fra de gikk på videregående skole. Det er særlig én grunn til at de har klart å bevare vennskapet i løpet av disse årene.

DELTAKERE: Petter Nohr og Herman Winger Ramm konkurrerer om en egen hytte i «Sommerhytta». Foto: TV 2

Fikk ikke plass i fjor

Ramm forteller at det har vært positivt å være med på «Sommerhytta», og at det er akkurat det eventyret som de ønsket seg da de skulle søke seg inn.

Han beskriver det som ti uker med bygging, kos og slit.

– Og fri fra alt annet, og det å få lov til å dyrke drømmer, bygge, være kreativ og få til ting sammen. Det har vært skikkelig gøy, legger Nohr til.

De meldte seg på fordi de ønsket seg en kul opplevelse sammen og et eventyr. Da de søkte for første gang, var det få muligheter til nettopp dette. Det var korona, nedstengning og hjemmekontor. Så dukket det opp en annonse der «Sommerhytta» søkte deltakere.

Kompisene tok sjansen, smalt sammen en video og sendte den over. Det gikk derimot ikke helt veien for dem den gang.

– Vi fikk ikke napp første gangen, så vi venta ett år og sendte inn samme greia én gang til. Og så klaffa det, sier Ramm.

I fjorårets sesong var det kjærlighet på agendaen.

– Da var det kjærlighetssesong, så da er det kanskje ikke så lett for to kompiser å stille opp. Men vi ga oss ikke, skyter Nohr inn.

Møttes på skolerevyen

Kompisene har kjent hverandre helt siden de gikk på videregående skole. Året var 2008.

– Vi ble kjent over lydbordet på skolerevyen. Petter inviterte meg som satt og stura i en trapp, opp på lydbordet, og så ble vi kompiser. Jeg tror vel at jeg overnattet hos deg samme kvelden, spiste pizza og preka, kan Ramm fortelle.

– Vi fant vennskapet gjennom at vi hadde det skikkelig fint sammen, sier Nohr.

SKOLEREVY: Herman Winger Ramm og Petter Nohr har vært venner i femten år. Foto: TV 2

Kompisene tror at de har klart å bevare vennskapet i så mange år gjennom at de stadig utfordrer det.

– I løpet av årene vi har kjent hverandre har vi opplevd mye sammen, men også hver for oss. Å være venner på mange ulike arenaer gjør at man blir godt kjent, og trygge på hverandre. Så lenge vi har hatt tid sammen, har det ikke vært så viktig om vi maler et hus, er på fjelltur, har sommerjobb på en gjenvinningsstasjon eller er sammen med barn, sier de.

– Vi har også snakket mye sammen, om enkle ting, men også om vanskelige ting. Vi har alltid støttet hverandre.

– Utviklet seg positivt

Nohr og Ramm møtte også på utfordringer i løpet av innspillingen. Det er nemlig mye tidspress og store mengder valg som må tas.

– Vi var omtrent alltid enige, men det å kalkulere tid og disponere krefter riktig finnes det jo ingen fasit på. Vi var flinke til å lytte til hverandre, og sammen fant vi et riktig turtall som gjorde at vi klarte å bli ferdig med ukesprosjektene hver uke. Det er en utfordring vi er stolte av at vi mestret godt, forteller de til TV 2.



Etter «Sommerhytta» har vennskapet deres utviklet seg bare positivt, noe som de er glade for.

– Et vennskap styrkes nok av mestringsfølelse, og det ble det jo mye av. For oss har tid sammen alltid bidratt til å styrke vennskapet, og det ble det jo også mye av på «Sommerhytta».



Se Sommerhytta mandager til torsdager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.