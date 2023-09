Fikk skrekktanker etter fødselen

I mai kom nyheten om at radioprofil Vida Lill Berge (33) og Bendik Holm var blitt foreldre for første gang.



Den gang fortalte Berge at alt stod bra til og at de prøvde å nyte den nye tilværelsen. I en episode av «fødselspodden» med Tuva Fellman (36) kommer det imidlertid fram at mye av den nye tilværelsen har bestått av vonde tanker og engstelighet.

Nå forteller 33-åringen til God kveld Norge at hun har oppsøkt profesjonell hjelp.

– Hva hvis jeg er pedofil?

I episoden sier Berge at hun har blitt både nedfor og redd i etterkant av fødselen.

«Hva hvis jeg faller i trappen» og «hva hvis jeg er pedofil?» er tanker som har sneket seg inn på den nybakte moren.

– Oslo sentrum synes jeg er verdens skumleste sted. Jeg har bodd i Oslo i alle år, og nå kan jeg ikke tenke meg et skumlere sted enn Jernbanetorget, forteller hun i episoden.



En forvirret Fellman er usikker på om ettbarnsmoren tuller eller om hun er seriøs.

– Nei, jeg mener det, alle disse nye tankene har dukket opp. Jeg har rett og slett blitt kjempeengstelig, og det er helt nytt for meg. Så jeg har spurt om litt hjelp på helsestasjonen.



Går til psykolog

Til God kveld Norge forteller radioprofilen at de vonde tankene oppstod ganske raskt etter fødselen.

– Det ble verre da jeg ikke fikk til amming og var mye sengeliggende med vondt i kroppen de seks første ukene.



33-åringen er fortsatt preget av vonde tanker, men forteller at det er blitt bedre etter hun fikk hjelp av fastlegen og helsestasjonen.

– Jeg har fått noen verktøy fra fastlegen som jeg bruker når jeg blir engstelig, og når ting blir mørkt og vanskelig.

Radioprofilen forteller at hun nå går til psykolog, hvor hun utfordrer seg selv på å være ærlig om at ting er vanskelig.

– Det har hjulpet veldig å spørre om hjelp. Mange har lyst til å hjelpe, men de må få vite at du har det dritt og trenger hjelp først.



Trenger du hjelp? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 Hjelpetelefonen har også tjenesten sidetmedord.no med døgnåpen chat.



– En følelse av å «miste seg selv»

I etterkant av podkastepisoden har 33-åringen fått innboksen full av meldinger fra mødre som har opplevd, eller opplever, det samme.

– Det er en ny hverdag som er skremmende og en følelse av å «miste seg selv» og ikke strekke til, sier hun og legger til:

– Det er trist at mange opplever dette i forbindelse med å bli mamma, samtidig er det godt å vite at vi er flere. At jeg ikke har blitt spik-spenna gæren.

Berge håper at åpenheten kan bidra til at andre mødre, som føler seg ensomme, engstelig og triste, ber om hjelp.

– Jeg gjentar det fastlegen min sa til meg, for jeg synes det var fint: «Vi mennesker har kjempelyst til å hjelpe hverandre, men vi må først få vite at du trenger hjelp».

– Viktig å dele

Psykolog Andreas Løes Narum i parweb.no forteller til God kveld Norge at slike tanker fort kan oppstå fordi kroppen er sliten etter å ha født et menneske.

– Det handler mye om at man er nedkjørt og ikke har overskudd nok. Hvis du da er bekymret som person, vil du ha et mindre forsvar og slipper til bekymrede tanker i større grad. Det er slitsomt for de som opplever det.

– MINDRE FORSVAR: Psykolog Andreas Løes Narum, som står bak Parweb, tror kombinasjon av å være nybakt forelder og en bekymret person, kan resultere i at man kan utvikle negative tanker. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Løes Narum tror mange nordmenn ikke ønsker å vise at man er syk, men påpeker viktigheten med åpenhet.



– Å dele med noen gjør det lettere. Man trenger ikke å dele med alle, men kanskje med en eller to personer, det er ofte veldig fint.



Avslutningsvis kommer psykologen med et råd dersom man sliter negative tanker:

– For det første må man legge merke til at de negative tankene dukker opp, slik at man kan velge om man skal tenke i den retningen eller ikke. For det som ofte skjer, er at slike tanker dukker opp som et slags automatisk tankemønster som det kan være vanskelig å bli kvitt uten ekstern hjelp.

Tisset på en pinne på festivaldoen

I episoden kommer det også fram at 33-åringen fant ut om graviditeten på Øyafestivalen i fjor.

Etter ti år som kjærester, bestemte paret seg for å forsøke å bli gravide. Det var imidlertid lettere for paret enn antatt, og Berge ble gravid etter en ferietur til Frankrike og Italia.

Etter reisen skulle radioprofilen på Øyafestivalen i Oslo, hvor hun fikk seg en overraskelse.

– Jeg tisset på en pinne inne på festivaldoen. Jeg tenkte at: «Jeg kan ikke bli drita hvis jeg er gravid, og da var jeg tre dager sen med mensen», forteller hun i episoden.

Ifølge Berge ble hun overrasket da hun leste resultatet.

– For meg var det en skrekkblandet fryd å se den positive graviditetstesten. Det var en lettelse og lykke å vite at man kan få barn, samtidig er det skummelt å vite at man skal føde og få en helt ny hverdag med masse ansvar, sier hun til God kveld Norge.



Men graviditeten satt ikke en stopper for opplevelsen.

– Øya er morsommere med en pils i hånda enn med Munkholm ass, sier hun med et smil før hun legger til:



– Men det var en fin festivalopplevelse med gode konserter.