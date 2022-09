Fikk sjokkbeskjed: Nå er planene endret

Tidligere i sommer kom nyheten om at Linni Meister hadde solgt leilighet sin, men at kjøperen hadde trukket seg i siste liten.

Kjøperen trakk seg grunnet pengeproblemer, og til God kveld Norge fortalte Linnie den gang at kjøperen trakk seg fem dager før overtakelse.

Meister forklarte at det derfor lå an til å bli dekningssalg, men slik ble det ikke.

Ikke lenger interessert

Under helgens «Reality Awards» møtte God kveld Norge Linni på rød løper. Der kunne hun avsløre hva som har skjedd med leiligheten.

– Jeg har bestemt meg for å fortsette å bo der.

Hun forteller at det hadde blitt dekningssalg om hun fortsatt var interessert i å selge leiligheten, men at hun ikke lenger ønsker det av flere grunner.

– Planen var uansett å fortsette å bo i området ved ungdomsskolen til sønnen min, noe vi dermed fortsatt gjør og kommer til å fortsette med til han er ferdig på ungdomsskolen.

Tok mye energi

Hun sier også at da hun skulle selge leiligheten hadde hun ikke funnet noe nytt hjem enda, og siden de egentlig trives godt der de bor, så landet de på å bli værende.

– Etter all tid, energi, flytting, rydding, vasking og planer som ikke gikk som man trodde og håpet på, har jeg lagt planene på is.

Hun forteller at det har vært veldig tøft, slitsomt og frustrerende for henne å stå i dette, men at det endelig har ordnet seg.

Hun sier at grunnen til at hun ønsket å flytte i utgangspunktet var for å få større plass, men at de klarer seg fint med der de bor nå.

– Dennis har fortsatt rommet sitt og alle tingene sine, så han er mer enn fornøyd og trives godt med å bo der vi bor. Det er det viktigste.

Venter med å bli samboere

Hun forteller også videre hva som er grunnen til at hun og kjæresten Morten Rognstad ikke har flyttet sammen ennå.

– Vi elsker å sove hos hverandre og bare være litt «fjortiser». Vi har hele livet til å bo sammen, så ingenting haster.

Hun sier at prosessen hadde vært annerledes om paret hadde tenkt å flytte sammen.

– Da hadde jeg solgt og funnet noe med ham, slik at vi hadde hatt større plass til oss og barna.

Grunnen til at paret ikke flytter sammen er at de begge har barn fra tidligere forhold, og barna ønsker å fortsette på den skolen de allerede går på. Meister har sønnen Dennis (12), mens Rognstad har to barn fra før.

– Dennis sine behov og ønsker kommer så klart fremfor alt annet, så at Morten og jeg flytter sammen, skjer ikke med det første. Alt til sin tid.

– Vant da jeg møtte henne

Under Reality Awards på fredag vant Linni og kjæresten prisen for «Årets romanse». Det synes de begge var stas.

– For meg så er kjærlighet religionen min, og det betyr alt for meg. Derfor betyr det alt å vinne denne prisen med min sjelevenn.

Det forelskede paret forteller også at barna deres satt hjemme og heiet, og at denne prisen derfor er til dem også.

– Jeg føler jeg vant allerede da jeg møtte henne, så det å få denne prisen er bare en bonus, avslutter Rognstad med.

Se video av hvordan paret reagerte på prisen i videoen under.