Fikk sjokkbeskjed kort tid etter fødselen

I løpet av kun fem dager ble familien Gjetrang kvitt halvparten av tingene sine. Hjelpen fikk de av «Rydderevolusjonen»-teamet, bestående av blant annet Desta Marie Beeder (35), Mads Clemmetsen (26) og Caroline Leithe (33).

Under prosessen fant paret Mia (32) og Lewis Gjetrang (38) flere unike gjenstander. Én av disse var en medisinsk saks, med en helt spesiell historie.

Saksen beholdt de, og Beeder sørget for at den ble rammet pent inn, som et minne. For da Mia fødte hennes og Lewis' første barn, endte det hele dramatisk.

FAMILIE PÅ FEM: Mia Gjetrang og Lewis Gjetrang har til sammen tre barn. Foto: Cato Ingebrigtsen

– Slått ut

Mia har to barn fra et tidligere forhold, og i 2016 ble hun gravid med Lewis. De hadde planlagt hjemmefødsel, med to jordmødre på besøk.

Fødselen fant sted midt på natten og dagen etter fikk Mia bekymringsverdige symptomer. De hadde ikke rukket å rydde ordentlig etter fødselen før en ambulanse måtte komme på stedet.

Saksen fra fødselen ble igjen i huset.

– Jeg begynte å føle meg veldig svimmel og uvel. Jeg klarte ikke å reise meg opp og var veldig slått ut, forteller Mia til TV 2.

Hun ble innlagt på sykehus og lå på overvåkning. Legene skjønte ikke først hva som feilte henne, men så ble det klart: Hun hadde fått sepsis. Blodforgiftning er en alvorlig infeksjon som kan føre til organsvikt, og kan i verste fall være livstruende. I tillegg fikk Mia påvist andre plager som streptokokker og betennelse i livmoren.

Mia forteller at hun husker lite fra selve kvelden. Hun påpeker at hun hadde veldig vondt, og at det tok lang tid før hun ble bedre.

RYDDE OPP: Familien hadde et ønske om å rydde opp i hjemmet, og ble med på «Rydderevolusjonen». Foto: Cato Ingebrigtsen

Alene med babyen

Mens den da nybakte trebarnsmoren lå alvorlig syk, måtte Lewis være alene med babyen. Mia gikk glipp av den aller første tiden med babyen.

Etter seks dager på sykehuset fikk Lewis dratt hjem med sin førstefødte. To dager og en operasjon senere ble Mia skrevet ut av sykehuset.

Tiden etter ble derimot utenom det vanlige.

– Det var egentlig ganske vanskelig. Når du er nybakt mor, så har du alle instinkter som tilsier at du vil være sammen med barnet ditt, sier Mia og legger til:

– Det ble en tøff start for Lewis også, for det var jo hans første barn. Han ble kastet veldig brutalt ut i det.

BLE FAR: Lewis Gjetrang ble far for første gang i 2016. Foto: Cato Ingebrigtsen

Måtte dra fra sykehuset

Da Mia ble syk, måtte førstegangsfaren være mye alene med barnet den første tiden. Det hele var ikke lett for Lewis med en alvorlig syk kone, og en nyfødt.

– Det var jo ikke sånn det skulle starte. Det var fælt og ille. Jeg husker at jeg måtte dra hjem fra sykehuset med Sigurd, uten Mia, forteller Lewis til TV 2.

Uten tidligere erfaring som far, var han også bekymret for Mia. Samtidig forteller han at situasjonen ikke gikk opp for ham før senere.

– Jeg ble beroliget av legene om at alt kom til å gå bra, og jeg stolte veldig på det. Men i ettertid skjønte jeg hvor alvorlig det egentlig var, sier han og legger til:

– Jeg var veldig lettet da hun var i ferd med å bli bedre.

I dag er Lewis takknemlig for at Mia ble frisk, og den medisinske saksen fra fødselen er innrammet som et minne. Etter deltakelsen i «Rydderevolusjonen» ble familien også kvitt halvparten av tingene sine.

Se «Rydderevolusjonen» mandager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.