Fikk sjokkbeskjed da hun kom hjem fra Farmen

Når man skal inn på Farmen, er ikke overgangen til 1922 like lett for alle. Men det mange ikke vet, er at reisen tilbake heller ikke er en dans på roser.

Det fikk Farmen-deltaker Andrea Rosli (24) kjenne på da hun kom tilbake fra gården. Mens hun prøvde å venne seg til den moderne hverdagen igjen, kom den sjokkerende beskjeden – hun fikk ikke fortsette på skolen i London.

– Da jeg kom ut fra Farmen og skulle tilbake på skolen, fikk jeg beskjed om at jeg hadde mistet skoleplassen min, skriver hun i en melding til TV 2.

Nå åpner hun opp om hva som var grunnen.

Stod uten skoleplass

Da 24-åringen først fikk bekreftet at hun skulle inn på Farmen, gjorde hun noen viktige forberedelser. Hun tok kontakt med en ansvarlig på universitetet hun studerte ved, og forklarte situasjonen.

FARMEN: Andrea måtte forklare til kontaktpersonen sin at hun skulle inn på Farmen. Her med deltaker ivana Miric. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg forklarte situasjonen og spurte om det var mulighet for å komme senere til studiestart, dersom jeg skulle være lenger på Farmen enn de første ukene, skriver hun og fortsetter:

– De sa det var helt greit så lenge jeg «tok igjen» undervisningen jeg gikk glipp av. Jeg ga dem kontaktinformasjonen til min mor, og var tydelig på at dersom de hadde noen spørsmål eller måtte gi noen beskjeder, var det mamma de skulle kontakte.

Ukene passerte inne på Farmen, og hun gikk glipp av «enrollment» – som betyr at man må melde seg opp på forelesninger som en del av skolens påmeldingsprosess.

Under oppholdet kom det ingen beskjeder fra universitetet, som førte til at moren hennes regnet med at alt var i orden. Det var det nemlig, helt til hun kom hjem fra gården og skulle tilbake på skolebenken.

































– Jeg hadde avklart med skolen på forhånd om at jeg med stor sannsynlighet kom til å gå glipp av dette, fordi dette skjedde ganske tidlig i høst. Informasjonen jeg hadde gitt til min kontaktperson, hadde ikke blitt videreformidlet til riktig avdeling, så derfor stod jeg uten skoleplass da jeg kom ut.

Sorg og skam

24-åringen legger ikke skjul på at følelsene tok overhånd.

– Jeg følte på både sorg og lettelse. Sorg over at det ikke ble som jeg hadde trodd med tanke på skolen, og at jeg nå står ganske på bar bakke i London, skriver hun og fortsetter:

– Men også lettelse over at dette kanskje er «dyttet» jeg trenger for å flytte hjem, og endelig skape meg et liv i Oslo. Jeg kjenner også på skam, for at jeg ikke «fikk det til».

Til tross for det, har hun fått en åpen invitasjon til å fullføre bacheloren i turisme- og eventledelse neste år. Men om hun måtte velge mellom å fullføre bacheloren og delta på Farmen, er valget klart:

– Jeg synes ikke man skal angre på ting, men jeg hadde nok prioritert å gjøre ferdig tredjeåret først dersom jeg måtte velge mellom Farmen og skoleplassen. Jeg trodde jo at alt var i orden da jeg dro inn, så litt kjedelig at det viste seg etterpå at jeg faktisk hadde mistet plassen min.

Men det å flytte tilbake til Norge er nemlig ikke kun et nederlag – ettersom hun får mer tid til overs med en annen spesiell Farmen-deltaker:

– Det føles veldig rart å flytte tilbake til Norge, men samtidig er det helt og holdent mitt valg denne gangen. Lasse bor ikke i Oslo, så det er ikke snakk om noe samboerskap her. Men jeg er ikke fremmed for å være med Lasse når muligheten byr seg.

– Jeg har aldri vært i Haugesund, faktisk, så kanskje jeg skal ta turen. Aldri så gærent at det ikke er godt for noe, tenker jeg. Det finnes bare løsninger.

1922: I reisen tilbake til 1922 måtte Andrea sette utdanningen på hylla og fokusere på å drifte en gård. Foto: Anton Soggiu/TV 2