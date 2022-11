Fikk sjokk på Kompani Lauritzen: – Gråt første dagen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Nå åpner to av deltakerne opp om den krevende reisen.

KLAR FOR KOMPANI LAURITZEN: Vinteren 2023 skal nye kjendisrekrutter hive seg ut i kamp. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Seersuksessen Kompani Lauritzen er i full sving, og nylig konkluderte Tropp 1-sesongen – som har slått elleville rekorder.

I den nye utgaven av serien måtte tolv unge voksne kjempe for å få livet på rett kjøl igjen, da de fikk gjennomgå oberst Dag Otto Lauritzens (66) militærregime. Her måtte de ned i kjelleren, teste grenser, og kjenne på mestringsfølelse.

Nå vender serien tilbake til røttene sine, og sesong fire av suksessen med kjendisrekrutter kommer allerede på skjermen til nyåret.

For mange av kjendisene har glitter og luksus blitt byttet ut med kaserne og militæruniform – som har vært litt av en overgang for enkelte av de.

Nå åpner to av rekruttene opp om den krevende opplevelsen – før det vises på TV.

TV-comeback

To av sesongens rekrutter er skuespiller Thomas Hayes (25) og youtuber Agnete «Agnetesh» Husebye (26).

DELTAKERE: Fra venstre: Tete Lidbom, Jon Martin Henriksen, Sval Rosenløw Eeg, Iben Akerlie. Bak f.v. Thomas Hayes, Agnete Husebye, Vendela Kirsebom, Grunde Myhrer, Ingrid Halstensen, Turab Awan, Didrik Solli-Tangen, Christopher Robin Omdahl, Carina Dahl, Liva B. Ingebrigtsen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Etter innspilling har dagene gått sakte forbi, spesielt siden de ikke har fått prate med noen om detaljene.

Fredag ettermiddag ble derimot kjendisrekruttene i sesong fire annonsert, som førte til at duoen kunne senke skuldrene:

– Jeg syns det er kjempedeilig å endelig kunne fortelle om det, da det slapp tenkte jeg bare: «Å, nå skjer det!». Endelig kan jeg puste litt, forteller Husebye lattermildt til God morgen Norge.

KASERNEKOMPISER: De to deltakerne kan endelig snakke ut om Kompani Lauritzen. Foto: God morgen Norge/TV 2

Det er dog flere år siden vi kunne se Hayes på skjermen, og han returnerer nå tilbake på skjermen i ny drakt. Bokstavelig talt.

– Nå begynner det å bli en periode siden jeg sist var på TV, og når det ble sluppet tenkte jeg at det kom til å bli mye trøkk. Men det var det motsatte. Det er helt greit det, humrer han.

Men når det kommer til hvorfor han takket ja til et TV-comeback – spesielt på Kompani Lauritzen – er svaret uklart.

– Hvorfor jeg sa ja, stiller jeg meg selv flere ganger. Hvorfor jeg gjorde det vet jeg fortsatt ikke. Jeg visste ikke helt hva man kom til, og hadde heller ingen erfaring fra militæret.

Hemmelig fordel

Men i årene til Husebye renner det grønt blod, og hun avslører at hun fikk tips fra løytnant-broren før hun vendte snuta mot Setnesmoen.

– Jeg har en bror som er løytnant, og jeg følte på press for å ikke drite meg ut, eller drite ut familienavnet! Jeg har også en bestefar som har jobbet i NATO i alle år, så følte at jeg ikke kunne drite meg ut helt, forteller hun og fortsetter:

– Jeg tok en prat med broren min, og prøvde å få ut alt jeg kunne av tips og triks. Men jeg føler ikke jeg fikk noe. Han sa jeg skulle skru på musikk mens jeg vasket kasernen, men vi har jo ikke mobil der inne.

FORBEREDELSER: Agnete Husebye fikk flere tips fra løytnant-broren sin. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Til tross for det sendte han én viktig melding, hvor han advarte henne om at hun straks skulle oppleve et innrykksjokk.

Den meldingen fikk hun derimot ikke sett før hun kom ut igjen.

– Det kunne han sagt tidligere! Jeg vet ikke om det hadde hjulpet, men jeg fikk veldig innrykksjokk. Det handler om at man blir sjokkert når man rykker inn, at det er brutalt, og at befalet er strenge. Det er jo jobben deres å skremme oss litt, så jeg gråt første dagen.

Hayes bekrefter at han også tok til tårene, men kunne nøye seg selv med at det ikke var under den aller første dagen på kasernen:

REDD FOR FENRIKEN: Det er ingen hemmelighet at deltakerne frykter fenrik Geir Aker i hver sesong. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg gråt jeg også, men ikke den første dagen. Det kom noen tårer etter hvert. Jeg så for meg at det skulle være litt mer TV-oppsett, men det var ikke det her. Det var ting hele tiden, og det var ofte jeg tenkte: «Kødder fenriken nå, eller er han seriøs?».

I tillegg legger han ikke skjul på man kommer rett i en boble, hvor det var mange inntrykk på én gang. Det var lite tid til å snakke med hverandre, og ting skjedde kontinuerlig.

– Når man kommer inn og ser måten fenriken går på, med tusenmeters-blikket, nei... Man vil knekke sammen av latter, men samtidig tenke på hvordan man kan rømme derfra.

Der Husebye hadde en bror som var løytnant, hadde derimot skuespilleren lokalkunnskap og en hytte i Rauma kommune. Det hjalp kanskje litt.

– Jeg har jo vært der mange ganger før, siden kjæresten min har hytte der. Men det fortalte jeg ikke til noen. Jeg klarte å bygge psyken opp litt i forkant og kjente til veiene, så jeg var lokalkjent på noen måter, innrømmer han.

Se premieren på sesong fire av Kompani Lauritzen vinteren 2023, på TV 2 Direkte og TV 2 Play.