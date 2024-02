Fikk sjokk da hun så seg i speilet: – Blitt Hulken!

Tidligere sportsjournalist Guro Fostervold Tvedten (49) befinner seg for tiden i solrike Bali, sammen med ektemann og tidligere håndballspiller Håvard Tvedten (45) og barna.

På tirsdag tok ferien en brå vending for førstnevnte, som fikk seg en overraskelse da hun så seg selv i speilet.

– Jeg skulle sette håret i strikk, og oppdaget at håret var blitt grønt, forteller hun til God kveld Norge.

49-åringen tenkte først at det var belysningen på badet som gjorde at håret så grønt ut.

– Men dagslyset bekreftet grønnfargen, jeg hadde blitt Hulken!



– Ekte grønnvasking

Barna fikk seg en god latter, som trodde mammaen hadde sovet seg til grønt hår.

– Men vi skjønte jo at det hadde med bassenget i villaen å gjøre.

– Lyst stripet hår blir veldig tørt i sterk sol og når det er for lav – tror jeg – pH i vannet, skjer det noe kjemi i møte med lyst tørt hår. Ekte grønnvasking kan man vel kalle det, fortsetter hun.



49-åringen søkte deretter råd hos følgerne sine på Instagram, om hva hun skulle gjøre for å få blondfargen tilbake.

– HJELP: Guro Tvedten spurte følgerne sine om hjelp da hun våknet med grønt hår. Foto: Skjermdump / Instagram

– Det florerte med folk som rådet meg til å bruke ketchup, som nøytraliserer det grønne.

Tvedten forteller at en av følgerne, med kjemiker som far, mente at eplesidereddik vil gjøre susen.

– Sitron er også et tips som er bra på grunn av samme effekt.

– Krisestemning



Tvedten har imidlertid ikke planer om å bruke ferien sin på å fikse opp i hårfargen.

– Jeg har ikke testet noe av det ennå, fordi jeg har tenkt å være i feriemodus noen dager og slappe av, forteller hun og sier:

– Feriebildene blir noe spesielle, men pytt. Det er et morsomt minne. Mulig jeg kjøper meg noen sitroner for å teste det litt enkelt, for underholdningens skyld.



FERIEMODUS: Tvedten har ikke planer om å fikse opp i hårfargen mens hun er i Bali. Foto: Privat

49-åringen kan også røpe at frisøren hennes lo godt da hun fikk høre om historien, og har allerede sendt henne produkter som venter på henne hjemme i Norge.

– Det blir mer krisestemning om det viser seg at jeg ender som grønn, jeg som aldri har turt å gjøre noe som helst drastisk med håret så lenge jeg har levd.

– Men tror det løser seg, utrolig mange som har opplevd dette tydeligvis, så jeg er i godt selskap med mine blonde medsøstre, fortsetter hun.

Blir forsket på

God kveld Norge har også tatt en prat med kjemiker Alexander Harald Sandtorv, som forteller at Tvedten har helt rett.

– Bassengvannet har noe med saken å gjøre. Det er faktisk relativt vanlig at lyst hår blir farget grønt på denne måten – og det er til og med et fenomen man har forsket på.

Ifølge Sandtorv er det flere ting som spiller inn, men mange tror det er klor i bassengvannet som står bak.

Det er det imidlertid ikke.

SITTER PÅ FASITEN: Kjemiker Alexander Harold Sandtorv har ikke grønt hår. Men han har svaret på hva som har skjedd med Fostervold Tvedten. Foto: John Trygve Tollefsen / AYF

– Klor spiller en rolle, men det er ikke hele forklaringen. Dypper du lyst hår bare i klor, så blir det ikke grønt. Så hva skjer? Jo, det er faktisk kobber som står bak den grønne fargen, røper han og forklarer:



– Kobber tilsettes i vannet i ørsmå mengder for å forhindre algevekst, og/eller kommer fra kobberrør. Naturlig vann har også små mengder kobber.

Kjemikeren forteller videre at lyst hår, særlig tørt og kjemisk behandlet hår, lett tar opp slike kobber-ioner.

– Og resultatet blir grønt hår. Klor i bassenget, og spesielt mye sollys, gjør at håret blir mer skadet og derfor tar opp mer kobber, forklarer Sandtorv.

– Kan gjøre ting verre

Avslutningsvis kommer han med råd til hva man kan gjøre for å forebygge at nettopp dette skjer.

– Et fysisk skille funker fint, altså badehette. Da kommer ikke vannet i kontakt med håret. For de som synes at badehetter kanskje ikke er et moterikt plagg i bassenget, kan det være lurt å behandle håret med balsam først.

– Da tas kobber opp dårligere. En god, rensende sjampovask rett etter bassenget kan også hjelpe, men her må man prøve seg frem.

Sandtorvs beste tips er likevel å bruke produkter som er til for akkurat dette, eller dra til frisøren.

På spørsmål om rådene Tvedten har fått fra følgerne sine kan hjelpe, svarer han:



– Det finnes tusenvis av råd som angivelig skal hjelpe. Ketchup og tomatsaus blant annet. De fleste av disse rådene faller innenfor kategorien kjerringråd. Da er det ikke mulig å gi et vitenskapelig svar på om det funker, siden det ikke er forsket på det.

– Du kan jo også gjøre ting verre, legger han til.

