Fikk rolle ut av det blå – så ba han sjefen om å «sparke» ham

26. januar kommer den nye TV 2-serien Russebussen. Der spiller Kompani Lauritzen-aktuelle Turab Awan (25) rollen som «Vip».

Det er første gang Awan prøver seg som skuespiller, da han til vanlig er artist og musikkprodusent. Men før han kom inn i denne kreative verdenen, hadde han en helt annen jobb.

Da han fikk rollen i Russebussen, tok han imidlertid et drastisk valg.

Var i Mexico

Awan forteller at han kom sent inn i casting-prosessen. Produksjonen hadde ennå ikke funnet noen som kunne ta rollen som «Vip» – en sjenert og innelukket fyr, som sjeldent tør å uttrykke egne meninger.

Plutselig ble Awan kontaktet.

På dette tidspunktet var han på ferie i Mexico. Awan er utdannet sosionom og hadde jobbet som miljøterapeut i én måned, før han bestilte flybilletter og dro.

MESTRINGSFØLELSE: Turab Awan hadde lite erfaring med skuespill før Russebussen, men han kjente på mestringsfølelse under innspillingen. Foto: TV 2

– Jeg føler meg som en fri sjel, så jeg bare stakk til Mexico. Litt drittsekk på det, skal jeg være ærlig, sier han til TV 2.

Det var den første jobben han fikk som utdannet sosionom. Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før denne reisen tok slutt. For da han var i Mexico, gjennomførte han audition og fikk rollen i serien – uten å ha møtt noen fra produksjonen i virkeligheten.

– Jeg har aldri opplevd noe liknende. Det gikk veldig fort og det var litt skummelt, men det var en mulighet jeg måtte ta, forteller han.

Ringte sjefen

Da han fikk rollen, tok han en telefon til sin daværende sjef. Det var en travel tid foran ham med mye innspilling.

– Jeg måtte ringe sjefen. Jeg sa: «Enten må jeg si opp eller så må du si meg opp», avslører Awan.

– Jeg ga henne muligheten fordi jeg ville ikke bare si opp, selv om jeg visste at det var det jeg måtte gjøre uansett, forklarer han.

RUSSETID: Turan Awan hadde en rolig russetid og ble overrasket over russekulturen i serien. Foto: TV 2

I dag er han glad for at han sa opp denne jobben – til tross for at det også var en trist avgjørelse. Denne våren er han aktuell både som «Vip» i russebussen, som deltaker i Kompani Lauritzen og han driver i tillegg med musikk.

Awan har ikke sett seg tilbake siden denne hverdagen begynte.

– Jeg gjør det jeg elsker, og det er å jobbe kreativt, sier han.

Ramadan under innspilling

Etter han kom hjem fra Mexico, gikk alt relativt fort. Innspillingen til Russebussen begynte en uke etter hjemkomsten, og før det gikk dagene til leseprøver og manus.

Selve innspillingen gikk ikke helt knirkefritt. Den var nemlig midt under Ramadan og Awan fastet hele veien.

– Det var skikkelig tøft, men det var også veldig deilig. Man blir mye mer skjerpet og man får mer energi til overs, sier skuespilleren og legger til:

– Jeg tror ikke jeg klarte å prosessere det helt, da jeg var i det. Jeg tenkte at jeg måtte bare eksistere her og nå. Det klarte jeg fint.

KOMPANI LAURITZEN: Turab Awan er i tillegg til Russebussen, aktuell i årets Kompani Laurtizen. Foto: Matti Bernitz/ TV 2

– Hva i alle dager?!

Awan forteller at han hadde det veldig gøy under innspillingen, men at russemiljøet overrasket ham.

– Det viser hvordan russemiljøet er i dag, så jeg bare: «Hva i alle dager?!». Jeg var i sjokk over at miljøet er sånn.

Han trekker spesielt frem dop i russetiden som det han reagerer på. Awan beskriver sin egen russetid som veldig rolig, da han i utgangspunktet ikke ønsket å være russ.

– Jeg har konkludert med at russetiden er en veldig usunn tid. Det er en kultur og et miljø for utfrysning og utestengelse. Og vennskapene som blir ødelagt og hvor bagatellisert det er, mener han.

Nettopp denne tematikken blir tatt opp i Russebussen.

– Det er mange som kjenner på et press. Det er frykten om å ikke bli valgt ut og ikke bli inkludert. Den er veldig stor, sier han avslutningsvis.

Serieskaper og manusforfatter, Miriam Larsen, ønsket å lage en serie for unge om hvor mye det kan bety å føle at de passer inn.

– Jeg tror de fleste av oss har opplevd å føle seg utenfor, kanskje særlig i ungdomstiden. Tanken bak Russebussen er å lage en serie for unge om hvor viktig det kan føles å passe inn, og hvor vondt det gjør når man ikke gjør det, sier Larsen.



Se Russebussen fra 26. januar på TV 2 Play.