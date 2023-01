Fikk prolaps etter bæsje-scene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under jubileumsfesten for «Neste sommer» mimret skuespillerne tilbake til både oppturer og nedturer.

Søndag kveld var det duket for jubileumsfest for «Neste sommer». Komedieserien feiret nemlig at de har spilt inn hele 100 episoder. God kveld Norge var tilstede under jubileumsfesten, og tok seg en prat med skuespillerne.

Skuespillerne fortalte om oppturer og nedturer gjennom de ti siste årene.

SANDER: Eivind Sander under lanseringen av vårprogrammene for TVNorge og Discovery Network. (2016) Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Dreit på meg prolaps i nakken

Eivind Sander, som spiller Terje i serien, kunne fortelle at han har fått sin del av skader gjennom innspillingen av komedieserien

– Det har vært mye skader opp gjennom årene. Brukne fingre, også rifta jeg opp en fot nedover fjellveggen. Vi hadde også en scene hvor jeg skulle rømme ut vinduet, og klarte å skalle hodet i vinduskarmen så hardt at jeg begynte å blø. Jeg knakk også to fingre allerede under første takning av første scene, sier skuespilleren til God kveld Norge.

Sander er komedieseriens ulykkesfugl, og forteller om gangen han «presset på seg en prolaps».

– Jeg dreit på meg en prolaps i nakken. Vi spilte inn en scene hvor Terje fikk diare i skogen. Og da jeg spilte motspill, så pressa jeg så fælt at jeg pressa på meg en prolaps. Så da var det rett på legevakta og til kirpraktor. Jeg er godt kjent hos legevakten, sier Sander om hendelsen.

– Han gir alt, sier Janne Formoe om kollegaen.

GODE VENNER: - Vi hører sammen, sa Nyutstumo om kollegaen Ellen Horn. Foto: Lill Kristin Fenstad

– Et under at vi enda lever

– Vi hører sammen vi Ellen, så jeg skal være moralsk støtte og rette på deg om du sier noe feil, forteller John Nyutstumo til medskuespiller Ellen Horn.

Til God kveld Norge forteller de at de føler en enorm stolthet over å ha spilt inn 100 episoder. Ti år er en lang tid og de mimrer tilbake til alle eventyrene fra innspilling. De synes det er veldig stas at de som er opp i årene får lov til å være med.

– Det er et under at vi enda lever, etter så mye vi har blitt utsatt for. Jeg skal aldri gi meg. Jeg kommer med rullator om jeg må, sier en lattermild Nyutstumo.

Ellen liker serien svært godt da hun kjenner seg igjen i hyttelivet.

Hun forteller om en hyttenabo som synes det er alt for flaut å se på «Neste sommer».

John kjenner seg godt igjen i det Ellen forteller. En gang møtte han på en fremmed dame på Vinmonopolet som måtte holde seg for øynene når hun så John.

Forvirret trodde han at han hadde åpen buksesmekk eller mat mellom tennene, før kvinnen sa at hun synes serien var alt for flau.

Druknet nesten under innspilling

De avslører at selv om de hovedsakelig kun har gode minner fra innspilling har det har vært mye frysing. Det er ikke lett og holde masken og trippe rundt som det er full sol og sommer.

For å klare slike scener må man være en god skuespiller er de begge enig om.

– Jeg kan jo egentlig å svømme, men i en scene skulle jeg late som om jeg ikke kunne det. Da holdt jeg faktisk på å drukne. Jeg sank som en stein.

JONER: Johannes Joner på den røde løperen til filmen "Bølgen". (2015) Foto: Berit Roald

Per Ivar eller Per Arne?

– Det blir ikke ordentlig sommer før vi har vært på innspilling, forteller Johannes Joner.

Skuespilleren som spiller Velformannen i humorserien synes det er helt surrealistisk at 100 episoder har gått så fort.

Han forklarer opplevelsen som en fin reise med gode venner. Det er det som har vært sommeren i ti år, og han ønsker seg gjerne ti nye.

Han har flere favorittepisoder, men trekker frem da han tråkket på en rake som treffer han midt i hodet, før en hammer også detter ned i hodet hans.

Det syntes han var ekstra gøy å både spille inn, og å se i ettertid på grunn av hvor teknisk vanskelig det var å få til. Han innrømmer at han lo godt når han så episoden for første gang.

Det morsomste med sin egen karakter syntes han er navneforvirringen.

Istedenfor å si Per Ivar kaller velformannen han for Per Arne. Disse navnene blander han også i virkeligheten.

–Nå har jeg sakt Per Arne i ti år, og da tror jeg at jeg fortsetter med det.