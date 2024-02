FIKK PROBLEMER: KEiiNO møtte på utfordringer da de skulle gå gjennom Damdiggida under generalprøven lørdag. Foto: Frank Lervik / TV 2

TRONDHEIM (TV 2): Ikke alt gikk som planlagt for KEiiNO under prøvene til Melodi Grand Prix-finalen lørdag.

Lørdag kveld er det klart for musikkfest når Melodi Grand Prix-finalen holdes i Trondheim Spektrum.

Ni finalister skal stå på scenen, og selv om ekstremværet «Ingunn» skapte problemer for noen av artistene tidligere i uken, er alle nå på plass i Trondheim.

Fikk problemer

Under generalprøven lørdag gikk imidlertid ikke alt som planlagt. Da KEiiNO gjennomførte sine prøver gikk nemlig strømmen i arenaen.

KEiiNO: Alexandra Rotan og KEiiNO møtte på uventede utfordringer under generalprøven lørdag. Foto: Frank Lervik / TV 2

Årsaken til strømbruddet er ikke kjent. Generalprøven fortsatte som planlagt etter om lag ti minutter.

Fremfører ny versjon

En av finalistene, Gåte, måtte tidligere i uken skrive om teksten i sangen «Ulveham».

Årsaken var at sangen inneholder tekstlinjer som er hentet fra en tusen år gammel middelalderballade. I Melodi Grand Prix må alle sanger som deltar være originalskrevet.

– Vi ser på dette som potensielt problematisk i forhold til regelverket, og MGP har selv bedt Gåte skrive en ny tekst. Dette er EBU informert om, sa musikkansvarlig Stig Karlsen til NRK.

Han understrekte at det ikke dreier seg om plagiat.

Under generalprøven lørdag fremførte Gåte dermed for første gang bidraget sitt med ny tekst.

GÅTE: Gruppen fremførte «Ulveham» med ny tekst. Foto: Frank Lervik / TV 2

Overraskelse

Som alltid er det også et pausenummer mens publikum avgir stemmer under finalen. Og i år er det et Eurovision-ikon som skal opptre i pausen.

Svenske Carola Häggkvist har nemlig tatt turen til Trondheim for å opptre. Hun har deltatt i den internasjonale finalen for Sverige tre ganger, og vant i 1991.

Under kveldens finale skal Häggkvist opptre i en medley av svenske Eurovision-låter, som en hyllest til landet som sammen med Irland har flest seire i Eurovision Song Contest.

DELTAR I PAUSENUMMERET: Carola Häggkvist skal stå på scenen under kveldens finale i Melodi Grand Prix. Foto: Frank Lervik / TV 2

Häggkvist skal synge to av sine Eurovision-bidrag i Trondheim Spektrum, «Främling» som hun sang i 1983, og «Fångad av en stormvind», som vant konkurransen i 1991.

– Det er herlig å komme til Norge i denne sammenhengen. Kjempefint at dere hyller Sverige i pauseinnslaget og våre fine sanger, sa Häggkvist til TV 2 etter generalprøven.

– Det er jo spesielt. Norge er jo nære, som et søsken. Så det føles veldig fint, legger hun til.

PÅ SCENEN: Carola har representert Sverige i Eurovision Song Contest tre ganger. Her fra den internasjonale finalen i 2006. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Blant de andre artistene som bidrar i pauseinnslaget, er Bobbysocks-duoen Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen, Ulrikke Brandstorp og Alexander Rybak.

– Det er ingen ting som er hyggeligere enn det. Å opptre foran et Grand Prix-publikum er som å bli dynket i kjærlighet, så det er veldig hyggelig, sier Krogh til TV 2, og beskriver medleyen som «a walk down memory lane».

Årets internasjonale finale holdes i Malmö i mai.