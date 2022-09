Fikk overraskende reaksjon: – Skjer veldig sjeldent

Frykt er noe deltakerne til stadighet føler på i Forræder. Etter programleder og lege Katarina Flatland (33) ble eliminert, kunne frykten for eliminering legges til side for en kort stund.

Dagen skulle dog vise seg å by på andre frykter.

Uten å vite hva de gikk til, måtte deltakerne dele seg inn i tre grupper – akrofobi, trypanofobi og taphefobi.

Gruppen som valgte akrofobi fikk teste høydeskrekken. Trypanofobi-gjengen fikk kjenne på frykten for sprøyter, mens den siste gruppen – taphefobi – fikk oppleve hvordan det føles å bli begravd levende.

BEGRAVD LEVENDE: Emil Iversen, Anne B. Ragde, Jørn Lier Horst, Cengiz Al og Kim Johanne Dahl skulle kjenne på frykten av å bli begravd levende. Foto: TV 2

For radiovert Kim Johanne Dahl (33) ble det meget intenst.

Tok til tårene

Sammen med tidligere etterforskningsleder og forfatter Jørn Lier Horst (52), krimforfatter Anne B. Ragde (64), langrennsløper Emil Iversen (32) og danser og skuespiller Cengiz Al (24), skulle de tilsynelatende bli begravd levende i en kiste. For å vinne sølv måtte samtlige ligge i kisten i 20 minutter.

Da deltakerne ankom et øde jorde, forstod Dahl raskt hvor det bar.

– Da kom mine første reality-tårer. Jeg gikk hele tiden og fryktet det verste. Det gikk fint de første dagene. Litt guffent med strøm, men da dagen kom, jeg går ut av bilen og ser fem hull – da trekker man konklusjoner ganske raskt, forteller hun når TV 2 ringer henne.

TAPHEFOBI: Taphefobi-gruppen måtte teste frykten for å bli levende begravd. Foto: TV 2

Ved siden av hullene og kistene, stod det også en gravemaskin. Naturlig nok trodde Dahl hun skulle graves ned i en av kistene, pakket med jord.

– Jeg tror de aller fleste hadde reagert. De andre hadde jo nærmest psykotiske trekk, for de rynket jo ikke panna i det hele tatt, sier hun og ler.

Som person beskriver hun seg som fattet og rolig, men også veldig engstelig. Derfor var det vanskelig for henne å takke ja til deltakelsen, siden konseptet var svært hemmelig.

– Jeg fikk totalt panikk. Jeg har aldri vært konkret redd for å bli begravd levende, og ikke i min villeste fantasi kunne jeg si at jeg led av taphefobi. Jeg tror alle mennesker har en grad av taphefobi i seg.

SKEPTISK: Kim Johanne Dahl var meget skeptisk da programleder Mads Hansen avslørte hva de skulle gjøre. Foto: TV 2

– Var et sjokk

Frykten for å bli begravd levende tok overhånd for Dahl. 33-åringen synes selv hun taklet konseptet overraskende bra, men da kistene ventet, ble hun overrasket over reaksjonen sin.

– Jeg ble veldig overrasket over at det kom tårer i situasjonen. Jeg er redd for mange ting, men gråter veldig sjeldent. Jeg ble så overveldet av frykt, at det kom i tårer. Det var et sjokk, at det var så ille – sjokk blandet med frykt. Jeg ville ikke svikte de andre, og visste at jeg måtte gjøre det.

TOK TIL TÅRENE: Kim Johanne Dahl tok til tårene i fredagens episode. Foto: TV 2

Dahl ønsket å fullføre, og tror det måtte tårer til for å få ut frustrasjonen.

– Jeg fikk en skikkelig knekk. Jeg tror jeg reagerte slik fordi jeg kunne føle på en ekte frykt. Jeg tenkte: «Greit, jeg skal ned i kista, under bakken og gravemaskinen skal fylle på jord».

33-åringen forteller at det hun fryktet mest var å få panikk, mens hun lå inni kisten.

Absurd situasjon

Både Al og Horst hadde medfølelse for Dahl, og sa at hun ikke trengte å gjennomføre om hun ikke ville. Fellesskapet betydde derimot mye for Dahl.

– Jeg stod og gråt på Jørn. Det er kjempegod TV. For meg var det et varmt, trygt bryst å få gjemme meg og tårene mine litt. Det må ha sett helt sinnssykt ut, sier hun, og utdyper:

FIKK TRØST: Kim Johanne Dahl fikk trøst av Jørn Lier Horst. Foto: TV 2

– Tenk at jeg gråt på brystet til en forræder?! Jørn uttalte tidligere den dagen at et skjold var viktig for han, i og med at han følte seg «utrygg». Jeg føler meg en smule ført bak lyset som faktisk lot meg begraves levende for å redde en som ikke trengte å bli reddet. Det var en litt absurd situasjon, forteller hun.

I ettertid angrer ikke Dahl på at tårene kom, heller ikke at hun lot seg begrave levende – som senere viste seg å være en test.

TEST: Det viste seg at utfordringen kun var en test. Ingen av deltakerne ble pakket med jord, mens de lå i kisten. Foto: TV 2

– Det ble en bekreftelse på at du ikke vet hva som skjer. Jeg ble litt engstelig de neste dagene. Skal jeg gråte her igjen, hver dag? Det er noe jeg ikke takler. Hun vil jeg ikke være, sier Dahl.

Skikkelig stolt

Frem til nå har deltakerne vært ivrige på å vinne sølv til premiepotten, selv om fristelsen om beskyttelse av skjold har vært til stede. Sammen med de andre, trosset Dahl frykten og la seg ned i kisten.

– Jeg var så redd, så jeg lukket øynene og så ikke den dumme lappen i lokket. Jeg prøvde bare å motivere meg selv.

I kistelokket var det nemlig plassert en beskjed, hvor en av deltakerne fikk muligheten til å sikre seg beskyttelse i form av skjold. Den som hoppet først ut av kisten fikk møte i skjoldrommet. Om noen benyttet seg av muligheten, røk derimot sølvet til premiepotten.

Etter å ha gjennomført oppgaven, føler 33-åringen at hun har overvunnet første steg av frykten.

STOLT: Kim Johanne Dahl overvant frykten, og la seg ned i kisten. Foto: TV 2

– Jeg er skikkelig stolt av meg selv for at jeg lot meg bli begravd levende. I mitt hode har jeg gått over terskelen, og stått i det. Jeg har overvunnet første steg av frykten.

– Innmari pinglete

Det var ikke bare Dahl som strevde med å legge seg opp i kisten. Selv om krimforfatter Anne B. Ragde tilsynelatende ikke følte på panikk, var det noe annet som gjorde det vrient.

VANSKELIG: Anne B. Ragde slet med å ligge behagelig i kisten. Foto: TV 2

På grunn av en brukket rygg for fem år siden, slet hun med å ligge rett ut i kisten. Det fikk Dahl til å bryte ut i latter.

– Jeg har aldri ledd så mye. Jeg tenkte: «Stakkar Anne, vi må redde henne – samtidig som jeg lo meg i hjel». Hun lå på siden kjempelenge, ti minutter. Crewet drev og hamret med spiker, løftet opp kisten og sånne ting. Det er masse som ikke kom med, forteller hun.

LATTER: Kim Johanne Dahl måtte flire da hun så Anne B. Ragde streve med å legge seg ned i kisten. Foto: TV 2

Fordi Ragde måtte ligge på siden i kisten, la hun ikke merke til lappen som var festet i lokket. Dahl tror hun hadde vært førstemann ut av kisten, hadde hun fått øye på den.

33-åringen synes derimot det så veldig dumt ut, da det første lokket løftet seg.

– Jeg tror ikke jeg hadde hoppet ut først om jeg hadde sett lappen. Det ser så dumt ut. Jeg tenkte på Jørn. Det så så innmari pinglete ut å være den første som hoppet ut. Den voksne mannen, sier hun og ler.

SKAFFET SEG SKJOLD: Jørn Lier Horst hoppet først ut av kisten, og sikret seg et skjold han i utgangspunktet ikke trengte. Foto: TV 2

