Fikk nyss om ulovlig triks – produksjonen måtte ta grep

I potensielt seks uker skal deltakerne på Farmen kjendis leve under 1923-kår. Deltakerne må forholde seg til strenge regler, og ta en helomvending fra livet de er vant til.

Dette innebærer at de må legge fra seg alt av moderne teknologi – til og med klokken. Dét er ikke alltid like enkelt å forholde seg til.

Christopher Mørch Husby (33) fant da noen hemmelige smutthull, som endte opp med å bli avslørt.

Brøt reglene

33-åringen var nemlig desperat etter å få vite klokken og beskriver det som «helt galskap» ikke å vite dette.

– Det er jo spennende å være på gården, men det er ikke så spennende heller. Det er begrenset hvor gøy det er å bygge eller sette kålplante nummer 4000, sier Husby til TV 2.

– Vi måtte finne på andre ting og være litt barn. Så det å finne ut av klokka: Det var gøy.

KLOKKEN: Deltakerne på Farmen kjendis får ikke vite klokken under oppholdet. Foto: TV 2/Tommy Storhaug

Derfor fant han smutthull der det var mulig. Han kan avsløre at han blant annet tittet på tidskoder på kameraer, gjennom noen lure triks.

– For eksempel: Hvis det kom en fotograf, så spurte vi om å se på bildet, og da så man klokken. Andre ganger tittet vi oppi vesken til lydmannen. Det var kjempegøy, sier han og forklarer videre:

– Ting man ikke får lov til er artig.

Andre ganger kunne crew-medlemmer glemme å ta av seg klokken, eller ha mobilene synlige. Dette hadde Husby det gøy med – så lenge det varte.

Måtte ta grep

Én dag tok nemlig moroa slutt, da det plutselig hadde skjedd endringer. Klokken på de forskjellige stedene måtte dekkes til.

– De kom bare på opptak en dag og alt var teipet over. Så vi mistet 100 prosent muligheten til å vite klokka, sier Husby.

Han ble fortalt på en humoristisk måte at det var han som var grunnen til dette grepet. Han påpeker deretter at det var en veldig god tone hele veien, og at han hadde det gøy med produksjonen. Grepet var likevel en skuffelse.

FINALEUKEN: Christopher Mørch Husby var på Steinsjøen gård i nesten seks uker, men måtte ta turen hjem i finaleuken. Foto: Anton Soggiu

– Jeg kjente at jeg ble smådesperat. Det var liksom min greie, så det var kjempekjedelig, forteller Husby.

Som en erstatning for moroa med klokken, begynte han og gjengen å gå tur i skogen.

– Vi måtte gjøre noe, så vi snek oss unna sikkerhetsvakten noen ganger. Barna turet litt på egen hånd, så der følte vi oss litt gærne, ler han.

Se finalen av Farmen kjendis søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.