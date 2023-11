Fikk nok av søsterens mas – ble Mensa-medlem

I «Kompani Lauritzen: Tropp 2» har 23 år gamle Aksel August Braathen vist seg å være et skarpt hode.

Men kløktigheten har derimot vært utfordrende å få vist fram i sitt daglige liv.

– Jeg har aldri vært skoledisiplinert og flink til å studere. Alltid fått fra vanlige til dårlige karakterer. Aldri vært flink til å lese på skolen. Jeg synes det har vært kjedelig, forteller han til TV 2.

IMPONERTE: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård lot seg imponere av Aksel August Braathen, da han tok styringen i en logikk-øvelse. Foto: Matti Bernitz

Braathens søster, Amanda, er derimot stikk motsatt.

– Hun husker jo alt hun leser, studerer medisin, har sikkert syv i snitt på karakterkortet, og kan flere språk flytende. Men vi er jo, i tradisjon tro søsken, veldig krigete med hverandre.

Hvem som fikk det smarte genet ble nemlig et hett tema mellom bror og søster. Da bestemte Braathen seg, én gang for alle, å vise sin intelligens.

SØSKEN: Aksel August Braathen og søsteren Amanda krangler, som trolig de fleste søskenpar, om hvem som er den smarteste. Her fra da de var barn. Foto: Privat

– Bruker det for alt det er verdt

– Hun mener jo at jeg er kjempedum. Men jeg visste jo med meg selv at hun er praktisk talt ubrukelig, selv om hun er litt smart også, sier 23-åringen.

Da søsteren nok en gang testet Braathens grense, fikk han nok.

– Da sa jeg: «Nå tar vi en Mensa-test, også ser vi hva vi scorer».

23-åringen var sikker på at søsteren skulle score langt høyere enn ham selv, da de tok en gratis test på nettet.

– Hun scorte under gjennomsnittet, og jeg scorte ganske langt over. Da mente hun at det ikke var gyldig. Da tenkte jeg: «Vet du hva, du skal faen meg få det. Nå kjøper jeg meg en Mensa-test, og tar den på Ullevål». Hvorfor ikke gjøre det «official» at jeg faktisk er den smarte i familien?, sier han.

I januar trappet Braathen opp til testlokalet, fyllesyk og klar for å bli medlem i den intellektuelle foreningen.

– Jeg var så dårlig. Jeg satt der med treningsklær og designerveska mi.



På første forsøk ble det et faktum:

– Jeg ble Mensa-medlem, jeg. Sendte bilde til henne, gnidde det inn i trynet hennes. Smurte skikkelig godt inn. Jeg bruker det Mensa-medlemskapet for alt det er verdt når jeg ser henne, sier han og legger til at han skal spandere en test på henne.

FYSISK BEVIS: – Den skal sendes til søsteren min en dag. Skal legge den på grava hennes. Jeg skal dra den så langt det går. Hun skal kjenne det. Nå har jeg hatt 23 år med at jeg er den dumme i familien. Nå skal hun få resten av livet, sier han og ler. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Da søster Amanda fikk høre Mensa-nyheten, trodde hun det hadde skjedd en feil.

– Jeg ble veldig stolt da han fortalte det, men jeg tenkte umiddelbart at det hadde skjedd en feil, sier hun til TV 2.

Men selv om Braathen blir høy på pæra overfor søsteren, er det ikke noe han tenker over i hverdagen.

Føler seg ofte dum

– Det er ikke noe spesielt. Det kalles medfødt intelligens, at du klarer å se ting logisk. Det er et puslespill på en måte. Det er bare en rar måte å tenke på, og du kan tenke på mange forskjellige måter for å finne svaret.



Tross at han skimter med medlemskapet når han føler for det, oser det ikke selvsikkerhet av sarpingen.

– Det gikk jo bra, men jeg føler meg ofte ganske dum. Man er smart på forskjellige områder – jeg gjorde det jo ikke bra på skolen. Jeg vil tørre å påstå at jeg har gode sosiale antenner, og er veldig oppgående i hvordan ting fungerer. Jeg er en mannlig feminist, vil jeg si. Jeg tror jeg har god forståelse på hvordan verden skal fungere – eller hvert fall hvordan den burde fungere. Men ganske kort på andre ting også.

ULIKE TYPER: Aksel August Braathen beskriver seg som emosjonell intelligent med gode sosiale antenner. Den teknologiske intelligensen mener han derimot er laber: – Den er minus null. Helt ubrukelig. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Avlet diskusjon mellom foreldrene

Mensa-medlemskapet, som skulle sette en strek for søskenkranglingen, avlet derimot diskusjon mellom foreldrene.

– Mamma og pappa har begynt å krangle om hvor jeg har fått disse hjernecellene fra.

VERDT PENGENE: Braathen mener Mensa-testen var en dyr måte å være smålig på: – Det er så klysete, men det var verdt det. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Ifølge Braathen ble foreldrene overrasket da han viste frem medlemskapet.

– De var sånn: «Vi visste ikke at du var så glup». Men nå står de og krangler om hvem jeg faktisk har fått det av. De prøver liksom å få meg til å si hvem det er.

Braathen er sikker i sin sak:

– Det er bestemor.

«Kompani Lauritzen: Tropp 2» er tilgjengelig på TV 2 Play.