Fikk nedslående beskjed etter innspilling

TRAKK SEG: Like før slutten valgte nok en deltaker å trekke seg fra «Tropp 2». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Etter å ha forsøkt å trekke seg en haug av ganger, endte det med at Patrick Mathiassen (26) til slutt valgte å forlate «Tropp 2».

– Da jeg trakk meg, sa jeg: «Jeg har to snus igjen. Jeg kan ikke være ute en hel natt uten». Kapteinen sa at de skulle ordne snus. Sånn var det da jeg skulle til lege også. Men det tok evig lang tid, så den stolte jeg ikke på.

På en fest som ble arrangert like etter TV-innspillingen i Romsdalen, der deltakerne og befalskorpset var samlet, skal kapteinen ha forklart Mathiassen at han hadde hatt to snusbokser i lomma.

– Så jeg kunne bare ha fått den ene. Hadde han sagt det da jeg sto der, så hadde han fjernet hele argumentet mitt. Da hadde jeg kanskje blitt værende. Men det sa han ikke noe om.

FIKK NOK: Patrick Mathiassen i samtale med kapteinen da han valgte å avbryte det militære livet. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Mathiassen valgte å forlate «Tropp 2» bare 16 timer før hele innspillingsperioden var over.

– Hadde jeg fått beskjed om at det bare var 16 timer igjen, så hadde jeg ikke giddet å trekke meg. Men jeg visste jo faen ikke hvor lang den fredagen var. Jeg visste bare at jeg skulle på fest, jeg.



Tilbake til gamle vaner

Mathiassen syntes det var deilig å komme hjem. Siden da har det verken vært sengestrekk eller brettekanter å spore hjemme hos «Tropp 2»-deltakeren.

– Rett tilbake til samme, gamle vaner. Sette seg foran datamaskinen, og bli sittende der hele dagen. Jeg ble ikke noe bedre enn det jeg burde ha blitt.

HJEMME IGJEN: Patrick Mathiassen tilbake på gaming-rommet hjemme i Geithus. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Selv om han har holdt på de gamle vanene, har han begynt å komme seg litt mer ut – særlig fordi samboeren hans ikke liker at han er så mye alene.

– Folk har vel begynt å mase mer nå. Hadde det vært opp til meg så hadde jeg ikke reist ut i det hele tatt. Jeg er introvert, så jeg liker meg godt alene. Trives godt i eget selskap. Men så har jeg ei kjerring som ikke liker at jeg skal være alene, så da blir det vanskelig også.

Mathiassen beskriver det som «helt ok» å se samboeren igjen etter flere uker med innspilling.

– Jeg følte ikke på det savnet hun eventuelt følte på. Jeg er ikke en sånn som savner så mye. Selvfølgelig tenkte jeg på henne. At det var greit å komme seg hjem, sier han.

MYE MAS: Patrick Mathiassen fikk ikke bare ro og fred da han kom hjem. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Men så gikk det en uke, nei et par dager. Eller, ikke det engang. Kanskje en time, så tenkte jeg: «Okay, det var egentlig deilig å være borte fra hverandre». Det er mye mas med damer, vet du.

Mathiassen smiler lurt når han snakker om hjemkomsten til samboeren.

– Det var ikke så mye masing den første eller andre dagen, for da hadde jeg akkurat kommet hjem. Men det er jo mye: «Gjøre ditt og datt, reise dit og dit, handle, lage mat». Alle de tingene jeg ikke liker å gjøre.

INGEN REALITY-BOBLE: Patrick Mathiassen merket ikke noe til den berømte reality-bobla, derfor var det enkelte å vende tilbake til hverdagen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ville hatt på en maske

I løpet av Tropp 2-oppholdet har Mathiassen fremstått som en negativ type. Omtrent alt deltakerne har blitt utfordret på, har vært slitsomt og vanskelig for drammenseren.

Mathiassen forteller at det er mye han kunne gjort annerledes, men ikke noe han ville gjort.

I ettertid skulle han gjerne forsøkt å vist seg som en mer positiv og munter versjon av seg selv.

– Jeg angrer mest på at jeg kunne ha framstilt meg på en litt annen måte. Samtidig vet jeg at det er vanskelig å skulle holde masken der inne. Det er vanskelig å prøve å virke som en hyggeligere og bedre person enn man er, når det får fram alle de verste sidene av deg, mener han.

– Sånn sett angrer jeg på at jeg ikke prøvde hardere på å ha på en maske. At jeg hadde latet som at jeg var en positiv og hyggelig kar. Men det hadde nok blitt gjennomskuet ganske fort, tror jeg.

ANGRER: Patrick Mathiassen tenker at han burde ha vært litt mer positiv i «Tropp 2». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Fikk kjip beskjed

Da TV 2 besøkte Mathiassen hjemme i Geithus noen måneder etter «Tropp 2»-innspillingen, fortalte han at han hadde blitt permittert fra jobben i farens skadedyrfirma.

– Folk er redde for å bruke penger. Jeg skjønner dem godt. Ting koster skjorta om dagen. Renter, matpriser og strømprisene er dyre. Ting er ustabile, og da prioriterer folk heller det de trenger enn at de har maur i hagen. Det er ikke noen superkrise. Når folk har andre prioriteringer, går det dårligere i kassa til bedriften.

TOK AVSKJED: Patrick Mathiassen sier hadet til de andre deltakerne. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Når TV 2 slår på tråden igjen, er Mathiassen tilbake i jobb – for en stund.

– Arbeidssituasjonen er veldig ustabil. Jeg ble permittert fra fatter´n sitt firma, så nå har jeg en vikarjobb på et lager til og med 23. desember. Hva som skjer etter det, er usikkert.

26-åringen syntes først ikke at «Tropp 2»-opplevelsen hadde endret ham så mye, men nå – i ettertid – ser han en forbedring.

– Jeg har det for så vidt greit om dagen, etter å ha sett meg selv på TV har jeg lært mye om meg selv og hvordan jeg oppfattes, som igjen gjør at det er lettere for meg å jobbe mot en mer positiv tankegang



