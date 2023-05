Fikk med «Sommerhytta»-produksjonen på friskt påfunn

Det er ingen tvil om at «Sommerhytta»-programleder Cathrine Fossum (45) er en badenymfe.

I løpet av innspillingen av det populære TV 2-programmet lokket hun med seg flere fra produksjonen på et forfriskende isbad på idylliske Hadeland i nærheten av hyttefeltet.

ISKALDT BAD: «Sommerhytta»-programleder Cathrine Fossum tok med produksjonen på isbading under opptaksperioden av programmet. Foto: TV 2

Utfordret produksjonen

– Det var et vann der, og jeg elsker å bade. Jeg isbader jo masse og det var is på vannet da vi startet innspillingen. Så jeg fikk til og med isbadet. Det er ikke så ofte det er is på fjorden i Oslo, så det var helt fantastisk, deler hun blidt til TV 2, og fortsetter:

– Jeg lurte jo til og med med meg litt av produksjonen. Jeg er jo en veldig ivrig verver når det kommer til det.

Unnskylder seg etter spesiell hendelse

Fossum forteller videre at vannet var «deilig» og «kaldt en god stund», og anslår at temperaturen i vannet var mellom fire-ti grader.

– Det var herlig å få med flere fra gjengen på bading. De elsket det, det var i alle fall mitt etterlatte inntrykk. Jeg mener jo at nesten alle som prøver isbading får en nydelig opplevelse.

Se Fossum fortelle om isbadingen i videoen øverst i saken.

Morgenbad

Senest i tirsdagens episode av «Sommerhytta» utfordret 45-åringen deltakerne ut i det lokale badevannet. Herman Winger Ramm (32), Petter Nohr (33) og Håvard Skille Midtgård (23) var de eneste hyttebyggerne som lot seg friste, og som våget seg ut i innsjøen som holdt kun elleve grader.

– Helt nydelig å ta et morgenbad. Det er en oppkvikkende start på dagen rett og slett. Det kan være tungt å komme seg til vannkanten på morgenen, men man angrer aldri etterpå, sier Ramm i programmet.

Deltakerne sliter med ubudne gjester – får et genialt tips

Midtgård la ikke skjul på at det var kaldt, men friskt.

– Det var kaldt i vannet. Man merker det på kroppen, men jeg var ute der en liten stund.

Se «Sommerhytta» mandag til torsdag klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.