Fikk kritikk – nå lover de endring

SUKSESS: Marcus og Martinus opplever stor suksess i Sverige. Her er de på «Allsang på grensen» i juni, 2022. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Tvillingbrødrene og artistduoen Marcus og Martinus Gunnarsen (21) vant «Melodi Grand Prix Junior» i 2012 og har siden hatt stor suksess i Sverige.

Ifølge Dagbladet og Se og Hør har norske fans kritisert duoen for at de prioriterer nabolandet, og at de dermed «dolker Norge i ryggen».

Sverige-suksess

Brødrene har imponert «søta bror» i svenske «Maskorama», som de vant i 2022. I år deltok de i Sveriges versjon av «Melodi Grand Prix», «Melodifestivalen», kun slått av Loreen.

Nylig var gutta på visitt i Oslo hvor de spilte «Kjendiskampen» under Norway Cup. Etter en travel sommer i Sverige gledet de seg over å være hjemme en tur.

SVERIGE-SUKSESS: Marcus og Martinus under finalen i «Melodifestivalen» på Friends Arena i Stockholm, november 2023. Foto: Christine Olsson/TT/Scanpix

– Det er veldig mye som skjer i Sverige, vi jobber og koser oss der. Vi må snart ha flere konserter i Norge, sier Martinus til TV 2.

Kronprinsesse-konsert

For å poengtere hvor sterk innflytelse poptvillingene har i Sverige, så kan man nevne at de to har fått et rojalt innpass.

Den svenske kronprinsessen, Victoria, fylte 46 år i sommer. I den anledning ble Marcus og Martinus bedt om å opptre på bursdagen til tronarvingen.

De to tilbringer mer tid i Sverige enn i Norge, og har svensk plateselskap og management.

– Vi har hatt masse konserter i Sverige, men vi skal ikke bare fokusere på Sverige. Men når det har gått såpass bra der, er det viktig at vi er der og opplever det, sier Marcus.

MELODIFESTIVALEN: Marcus og Martinus fremfører sangen «Air» under delfinalen av «Melodifestivalen» i Lidköping. Foto: Jessica Gow/TT/Scanpix

Ikke glemt norske fans

Gutta ser på Sverige som en fin arbeidsplass med base i Stockholm. Men de bor fortsatt hjemme i Trofors i Nord-Norge, hvor de lader batteriene.

De er begge enige i at de ikke har glemt bort Norge, og at fokuset også skal rettes mot den norske fansen.

– Man merker, når vi er her i Norge, at vi har mange gode fans her hjemme fortsatt, så vi kommer til å ha mange konserter her fremover, avslutter Martinus til TV 2.