Fikk klar beskjed etter dommer-klinsj: – Nå har du gått for langt

En rekke ganger har det blitt påpekt at årets all stars-versjon av Skal vi danse er den med tøffest konkurranse i tv-programmets lange levetid.

Mange har også bitt seg merke i at dommerne ser ut til å ha skrudd opp forventningsskalaen flere hakk.

– Har dere blitt strengere?

– Ja, for egen del tenker jeg at alle har vært her før, alle vet hva de går til, de vet fra uke til uke at det blir tøft, og ja, da er vi strengere, slår Trine Dehli Cleve fast.

Endret strategi: – Blir ikke TV av å gi åtte, ni og ti

Dansedommeren har vært med programmet siden starten i 2006 og kjenner nivået bedre enn de aller fleste.

Med tiden har hun fått nye kollegaer, i form av Merete Lingjærde og senest ankommet er Morten Hegseth.

– Vi har flyttet skalaen i år fordi de er så gode. Hadde disse deltakerne vært i en vanlig sesong for første gang, så hadde det blitt åtte, ni og ti om og om igjen. Det blir ikke TV av det, det blir ikke nyanser, påpeker Lingjærde.

Hun forklarer hva som har vært hemmeligheten bak dommernes strategi i årets knalltøffe konkurranse:

– Vi prøver å bruke poengskalaen, være nøyere på forskjellene og grundigere. Det tror jeg deltakerne trigges av. De må ha noe å jobbe med, sier Lingjærde.

Trine Dehli Cleve: – Det blir litt uenigheter

Det er likevel ikke rent sjelden at Skal vi danse: all stars-dommerne har noe forskjellig oppfatning av hva de har bevitnet på parketten.

– Vi har forskjellig ståsted med vår ekspertise i dommerpanelet. Jeg kan mye ballroom, Merete kan mye contemporary, jazz og bevegelser der og Morten er jo seeren, som sier det mange seere sikkert tenker der hjemme i sofaen, påpeker Dehli Cleve.

– Det blir litt uenigheter og det tror jeg er det som er gøy. Det er nok litt av suksessen det at vi har forskjellig ståsted, mener Dehli Cleve.

Noen ganger må dommerne ta grep.

I videoen øverst i saken kan du se hva Morten Hegseth måtte gjøre da han fikk klar beskjed etter en fyrrig kommentar på sending.

– Vi har veldig stor aksept for hverandre med tanke på å slenge kommentarer på siden. Blir vi sinte tar vi det på bakrommet, påpeker Hegseth.

– Da har jeg tapt

Morten Hegseth har de siste par årene gestaltet en noe annen dommerrolle enn det seerne har vært vant til gjennom alle år.

Selv forklarer Hegseth rollen slik:

– Jeg kan ikke tenke at jeg skal tale på vegne av folket. Mine meninger er på ingen måte andres meninger, men min rolle er å dømme på bakgrunn av det jeg ser der og da. På følelser, inntrykk og intuisjon.

Før sending hver eneste lørdag legger han ned tid i å forberede seg så godt det lar seg gjøre. Dette består blant annet i mye tenking og grubling og han bruker også tid på å sjekke ut musikken deltakerne skal danse til.

Er det én ting Hegseth er klar på, er det hva hans rolle ikke skal være.

– Når jeg begynner å kommentere takt og holdning i ulike dansestiler, da har jeg tapt.

Ulike dommere gir deltakerne press

Trine Dehli Cleve mener at variasjonen i dommerpanelet også legger ytterligere press på utøverne, fordi de forskjellige forventningene fra dommerne gjør at deltakerne må velge hvem de skal forsøke å imponere mest.

IKKE ALLTID ENIGE: Den glamorøse dommertrioen mener det er viktig at de har takhøyde for små sidestikk som kan skape temperatur. Foto: Jan-Petter Dahl

– Jeg tror som oftest de går for en blanding, sier den drevne dansedommeren som ikke har lagt skjul på at hun forventer dans mer enn kun løft og show.

Diskuterer over et glass bobler

Lingjærde er den av dommerne som ennå ikke har gitt toppkarakteren ti til noen denne sesongen.

Dansedommeren bruker Chengiz Al som eksempel, som har vært ett poeng unna den gylne scoren på 30, altså maks antall poeng man kan få av dommerne.

– Chengiz må jobbe for å få den tieren av meg. Jeg synes han er skitgod, men han må jobbe for den tieren, og jeg ser han jobber hver uke. Det er ingen som har fått ti av meg ennå, men potensialet ligger der hos flere av dem, sier hun lurt.

– Hvordan er egentlig stemningen blant dere i dommerpanelet?

– Jeg kan bekrefte ryktene om at stemningen er god i dommerpanelet. Vi møtes på jobb og prater, har det hyggelig, tar et glass bobler og diskuterer hva vi tror vi skal gjøre. Så er det ikke sånn at vi drar hjem, tvinner hender og sover i felles sovepose, takk Gud, men det er god stemning, smiler Hegseth.