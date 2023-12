Fikk klager etter denne julekaken: – Pepper og negativitet

Pepperkaker, havreflarn, Sarah Bernard – det er ingen hemmelighet at nordmenn er opptatte av julebaksten sin.

For mange blir det ikke jul uten enkelte godsaker, men hva gjør man hvis ingrediensene ikke produseres lenger? Nå selges ingrediensene til en spesifikk juledessert på nettsider til skyhøye priser.

Har du skjønt hvilken kake det dreier seg om?

Selges til blodpris

For mange nordmenn, blant annet TV-kokk Wenche Andersen (69), har vokst opp med en kake som mange ser på nostalgisk.

BARNDOM: TV-kokk Wenche Andersen beskriver delfiakaken som en del av barndommen. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Nøkkelordene her er sjokolade, gelétopper og Per-kjeks – det er nemlig snakk om delfiakaken.

Delfiakaken er en mektig konfektkake hvor kjeks og marsipan legges lagvis, med sjokolade som binder sammen alt.

– Det er min barndoms julekake, mamma bakte den mye. Og det er en av mine favoritter, forteller kokkeprofilen til TV 2.

Tidligere i 2020 annonserte Sætre at de sluttet produksjonen av de kjente Per-kjeksene som brukes til kaken, noe som førte til at folk tydde til alternative løsninger.

Tar man et raskt søk på Finn.no, ser man at kjeksene selges for opp mot tusen kroner – per pakke.

DYRT: Den kjente Per-kjeksen selges for opp mot tusen kroner på Finn.no. Foto: Skjermdump

Fikk klager etter TV-sending

Mange mener at kaken er «på vei ut», nå som produksjonen av flere ingredienser har tatt slutt. Nå kan TV-kokken i tillegg avsløre at hun ikke vil bake kaken igjen på TV:

– Siste gang den ble bakt i «God morgen Norge» var i 2016, forteller hun og fortsetter:

SELGES: Man finner de berømte gelétoppene til høye priser på salgssider. Foto: Skjermdump

– Jeg fikk så mye pepper og negativitet at jeg ikke ville bake den mer. Folk klagde på mengden fett og sukker.

Freia produserer ikke lenger gelétopper, som også er en klassisk del av julekonfekten. Nå selges den på sider for opp mot 1499 kroner.

Men hvis du er én av de som tviholder på tradisjonen og skal diske opp delfiakake til kakebordet i år, har Andersen en anbefaling:

– Du kan bytte ut Per-kjeks med havrekjeks og gelétopper med vanlige seigmenn!