Fikk hjertestans under TV 2-innspilling – nå snakker de ut

OPPLEVDE MARERITTET: «God morgen Norge»-profil Finn Schjøll og ektemannen Knut Bakke opplevde marerittet under en TV-innspilling. Foto: Camilla Botilsrud Sagen/God morgen Norge

Avslører dramatisk hendelse midt under innspilling.

Da «God morgen Norge»-profilen Finn Schjøll og ektemannen Knut Bakke skulle gjøre seg klar for å filme inn et prøveopptak av årets «Sofa»-sesong, endte det i et mareritt.

I november satte de seg foran TV-skjermen for å se på en rekke programmer, da 80-åringen plutselig falt om.

«Nei, nå er vi på TV», skal Schjøll ha sagt før han endelig skjønte alvoret.



Handlet umiddelbart

– Jeg husker ikke så veldig mye av det, men husker at jeg våknet på sykehuset. Men ikke det som skjedde før det, forteller Bakke til TV 2.

Da ektemannen først segnet om, forteller «God morgen Norge»-profilen at han ikke skjønte hva ektemannen først sa, men at han raskt måtte handle.

«Sofa»-teamet, som besto av to ansatte fra produksjonsselskapet Strix, ringte 113 umiddelbart:

DRAMATISK: Ambulansen rykket raskt ut etter at Knut Bakke fikk hjertestans midt i TV-innspillingen. Foto: Privat

– Jeg har 113 på øret og de forteller hva de ansatte skal gjøre. De hiver seg over Knut, holder takten og må gå dypt. De må presse seks centimeter ned, forteller Schjøll.

TV-teamet utførte hjertekompresjoner frem til ambulansen var på plass. Schjøll beskriver hendelsen som «svært dramatisk», men at «Sofa»-teamet reagerte lynraskt.



– Ribbeina går i stykker, men damene holder altså liv i ham til ambulansepersonalet kommer.

– Du ser mannen din få hjertekompresjoner, hvordan er det?

– Det går så fort. Du rekker ikke å tenke, bare å handle, å få inn ambulansefolka når de kommer. To leger, to ambulanser, elektrosjokk og gud vet hva, forteller han og fortsetter:

– Du rekker ikke å ta det så innover deg. Du er bare til stede og gjør det du blir bedt om. Det er ikke alltid det går bra, så vi må være veldig takknemlige for at det gikk bra.

HJERTEKOMPRESJONER: TIl slutt kom ambulansepersonellet. Foto: Privat

På sykehuset konkluderte de med at ektemannen hadde fått hjertestans midt under TV-innspillingen.

I februar, tidligere det samme året, ble 75-åringen selv rammet av et hjerneslag:

– Det kunne gått veldig galt, men jeg har vært heldig, uttalte han på den tiden.

Får ros

Det samme mener Bakke, som roser legene på Sykehuset i Vestfold da han våknet opp på sykehuset etter den livreddende hjelpen.

– Hjertestarter fikk jeg først etterpå, da jeg ble sendt til Rikshospitalet. For de hadde ikke det på Sykehuset i Tønsberg der jeg våknet opp. Jeg har jo en stor kul på venstre side av brystet som jeg merker hver gang jeg tar på den.

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, forteller at de nøye har fulgt opp ekteparet etter den dramatiske hendelsen.

«FØLGES OPP»: Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, roser Strix-teamet som var på stedet. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

– Opptaket som ble gjort hjemme hos Finn og mannen i november, var et prøveopptak for mulig deltakelse i «Sofa», skriver han til TV 2.

Han roser de to personene fra Strix, og skriver at de gjorde en «heltemodig innsats» på stedet før ambulansen var på plass.

– Vi har hatt dialog med dem etter det som skjedde og er veldig glade for at det går bra med Knut. Av naturlige årsaker er det ikke aktuelt med deltakelse i «Sofa» for Finn og Knut i denne omgang.

Kom hjem før jul

Etter hendelsen kom starten på et fire ukers langt sykehusopphold, forteller Bakke.

– Deretter var jeg på rekreasjonshjem i to uker. Så kom jeg hjem fredag før jul, og så kom hjemmehjelpen morgen og kveld for å trene meg opp.



«SOFA»: I denne sofaen skjedde den dramatiske hendelsen i november. Foto: Camilla Botilsrud Sagen/God morgen Norge

– Det ville aldri ha gått så bra uten så gode sykepleiere og ambulansepersonell. Alt var på en måte på «vår side». Det blir helt feil å snakke om flaks og hell, men jeg tror vi hadde alt på vår side, mener Schjøll.

Ekteparet forteller lattermildt at 2023 startet dårlig og endte verre – med tanke på Schjølls tidligere hjerneslag.

– Men et fryktelig år er tilbakelagt – nå skal det bare være hyggelig. Men man må skjønne at når en er 80 og en er 75, så er det ikke veldig overraskende om en av oss dør i morgen, forteller «God morgen Norge»-profilen og fortsetter:

– Herregud, du kan engste deg for døden så mye du vil – men å dø er noe alle gjør.

Ektemannen fortsetter:

– Jeg tror ikke noen av oss har dødsangst faktisk. Det er livets gang. Hvis jeg hadde dødd på sofaen eller på gulvet her, hadde det vært …

– Irriterende, må jeg si, skyter Schjøll inn.