Fikk hjertestans i fjellveggen: – Åpenbart at dette ender med døden

Det er lørdag 16. september 2017. Bjørn Yngve Hernæs (62) fra Ranheim inviterer sine to sønner – Martin (35) og Erlend (31) – og svigerdatteren Marte (31) med på en overraskelsestur.

De setter seg i bilen. Kun Bjørn vet hvor de skal og hva de skal gjøre.

Når bilen stopper, er de fremme ved inngangen til Munkstigen utenfor Trondheim, en populær sti for turgåere og fjellklatrere. Ingen i følget er særlig turvante, men hele gjengen blir allikevel med på hva de tror vil være en hyggelig familieutflukt på fjellet.

– Stemningen er veldig god, pappa er i fin form, og humoren er på plass, sier Erlend i TV 2-dokumentarserien Reddet, som gir et innblikk i redningshelikoptertjenesten i Norge.

Hjertestans

Familien starter fjellvandringen. Etter å ha gått en stund, ankommer de til et skilt i løypa hvor det står «angresti».

SNU ELLER FORTSETTE? Erlend Hernæs Reinfjord poserer ved angresti-skiltet. Dette er punktet i Munkstigen-løypa hvor man står overfor valget om å fortsette, eller om man skal snu og vende tilbake. Foto: Reddet/TV 2

– Er det ett sted man kan snu, så er det her. Hvis man fortsetter, må man fullføre hele løypa, sier Erlend.

De fortsetter. Og sakte men sikkert blir det brattere og brattere.

BRATT: Martin Hærnes vandrer og klatrer langs et stupbratt punkt langs Munkstigen, kort tid før faren hans fikk et hjerteinfarkt. Foto: Reddet/TV 2

– Det føles som om fjellveggene er loddrette. Det er en ganske vill opplevelse. Vi drar oss oppover. Det er litt som Cliffhanger, sier Erlend lattermildt, med referanse til 1993-spenningsfilmen med Sylvester Stallone.

Så starter marerittet.

– Vi ser at pappa setter seg ned. Jeg får med én gang en sånn ekkel følelse. Det er noe som ikke stemmer, forteller Erlend.

Bjørn har kraftige smerter i brystet. Han er blek, klam og kald. Sønnene sliter med å oppnå øyekontakt med ham.

– Formen hans blir gradvis verre, og han blir mer og mer bekymret.

Erlend og Martin ringer 113-nødnummeret.

Hos 330-Skvadronen til Redningshelikoptertjenesten har de nettopp hatt rutineøvelse på hjerte- og lungeredning, og de mistenker – basert på informasjonen sønnene gir nødoperatøren fortløpende – at det dreier seg om et hjerteinfarkt.

Helikopteret tar av fra Ørland i Trøndelag med kurs mot Munkstigen.

I AKSJON: Redningshelikopteret til 330-Skvadronen rykker umiddelbart ut etter å ha mottatt nødanropet fra Erlend og Martin. Foto: Reddet/TV 2

På fjellkanten er det svært dramatisk. Bjørns tilstand blir dårligere, og sønnene frykter at han ikke kommer til å overleve.

– Og så kom vi til et punkt hvor han forsvant fra oss. Øynene rullet tilbake og det var åpenbart at dette ender med døden, sier Erlend.

De speider etter helikopteret. Tiden går sakte. Sekunder føles som minutter.

– Pappa blir bare dårligere og dårligere. Jeg ser utover, rett mot St. Olavs. Jeg ser ikke noe helikopter, selv om de sier at de har lettet og at de er på vei. Vi har ennå ikke skjønt at helikopteret ikke letter fra Trondheim. Det var som en evighet, sier Erlend.

Helikopterturen fra Ørland til Munkstigen tar bare 13 minutter, takket være medvind. Underveis på turen får helikopterpersonellet oppdatering om situasjonen, og jo mer sønnene beskriver progresjonen til faren, jo mer overbevist blir de om at det dreier seg om et hjerteinfarkt.

Redningsaksjonen

Lasse, Erlend og Marte ser nå helikopteret og vifter med hendene for å signalisere.

Helikopteret svever over dem. Det er umulig å lande, så en mann i redningspersonellet fires ned i en vaier.

FJELLHYLLE: Dette var synet som møtte 330-Skvadronen da de ankom punktet på Munkstigen hvor familien befant seg. Foto: Reddet/TV 2

Synet som møter redningsmannen er en bevisstløs Bjørn som er blå i ansiktet. Redningsmannen stabler Bjørn opp på beina og holder ham inntil seg. Så heises de sammen opp i helikopteret.

Brødrene og Marte står igjen på fjellhylla og ser Bjørn suse i luften, på vei inn i helikopteret. De frykter at dette er siste gang de ser ham.

– Det var tøft, sier Erlend.

– Å se pappa henge i lufta sånn. Jeg kjente i meg at «nå ser jeg ham ikke igjen».

Fra helikopteret ankom Munkstigen – til Bjørn ble hentet ut – har det tatt fire-fem minutter. Verdifulle minutter. Bjørn puster ikke, og alle om bord er fullstendig klar over at hjernecellene blir ødelagt uten oksygen. Det viktigste nå er å få i gang Bjørns blodsirkulasjonen, samt komme seg raskest mulig til St. Olavs sykehus i Trondheim.

Etter at helikopterdøren er lukket, starter gjenopplivningen med hjertekompresjon. Medvinden hjelper helikopteret nok en gang med å fly raskere.

LIVREDDENDE INNSATS: Personellet på 330-Skvadronen utfører hjertekompresjon på Bjørn Yngve Hernæs mens helikopteret haster av gårde til St. Olavs sykehus i Trondheim. Foto: Reddet/TV 2

Hjertestarteren kobles på, og Bjørn får et elektrosjokk i håp om at hjertet skal starte å pumpe blod igjen. Sjokket gir ingen puls. Deretter et nytt sjokk. Fremdeles ingen puls. Selv ikke det tredje elektrosjokket gir resultatet alle håper på. Bjørn er fremdeles livløs.

Etter fem minutter i lufta med elektrosjokk og hjertekompresjoner, lander ambulansehelikopteret på St. Olavs. På vei inn til mottaket får Bjørn et fjerde elektrosjokk med hjertestarteren. Det gjør susen. Hjertet banker og Bjørn har puls igjen.

Fra helikopteret lettet fra Ørland til det landet på St. Olavs med Bjørn, har det gått 25 minutter.

PÅ SYKESENGEN: Bjørn Yngve Hernæs overlevde hjerteinfarktet og er i dag, ifølge seg selv, 95 prosent tilbake til den han var før den dramatiske hendelsen. Foto: Reddet/TV 2

Overlevde

Heldigvis gikk alt bra med Bjørn. Han er, ifølge seg selv, 95 prosent tilbake til der han var før hjerteinfarktet i 2017.

Nær døden-opplevelsen har satt sitt preg på ham.

– Dette livet har vi en tilmålt stund, og vi må kose oss og leve med det. Jeg er glad for at jeg lever, sier Bjørn.

Sønnene er naturligvis også glad for at pappaen deres overlevde, og opplevelsen har gjort at familien har knyttet et enda tettere bånd.

– Jeg tror vi har forandret oss til det bedre. At vi nyter hverdagen mer. Og nå har vi alltid noe å snakke om rundt middagsbordet, sier Erlend og ler.

GOD STEMNING: Bjørn og sønnene Erlend og Martin får se opptakene fra september 2017, da førstnevnte ble reddet fra Munkstigen etter et hjerteinfarkt. Foto: Reddet/TV 2

