Fikk hjerteflimmer etter «mirakelet i Marseille»

Flimmer, eller hjerteflimmer, er uregelmessig sammentrekning av muskelfibrene i hjertet. Resultatet blir at det ikke skjer noen koordinert og hensiktsmessig sammentrekning av hjertets muskulatur. Flimmer kan oppstå i forkamrene (atriene) eller hjertekamrene (ventriklene), og kalles da henholdsvis atrieflimmer og ventrikkelflimmer. Flimmer som oppstår i hjertets hovedkamre, ventriklene, for eksempel ved et akutt hjerteinfarkt, kan være livstruende.

Kilde: Store medisinske leksikon