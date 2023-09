Fikk full pott: – Du tok meg fra første sekund

Lørdag er det duket for filmkveld i Skal vi danse.

Fjerde runde av «Skal vi danse» er i gang, og i kveld presenterer deltakerne dansene sine i ekte Hollywood-stil med film som tema.

Først ut på parketten var skuespiller og gamer Aslak Maurstad (31) i en quickstep sammen med proffdanser Marianne Sandaker.

Duoen danset til låta «Sing Sing Sing» av Bebo Best & The Super Lounge Orchestra, og har latt seg inspirere av «Charlie Chaplin» stumfilmene.

– Du leverer igjen

Maurstad ga seg selv 100 poeng etter dansen, og dommerne var også imponert og tok av seg hatten.

– Her leverer du som det holder, en skikkelig fin quick step, sier Trine Dehli Cleve om kveldens dans.

Morten Hegseth er også imponert og sier at dansen var veldig bra.

– Du leverer igjen, Aslak, sier Merete Mørk Lingjærde.

Mottok 25 poeng fra dommerne.

Neste ut var kokk Christer Rødseth (33) som danset en paso doble med Amy Sund (25).

Duoen valgte filmen «Charlie og sjokoladefabrikken», og viste frem sine dansesteg til låta «Main Titles» av Danny Elfman.

– Du er et veldig godt bidrag, og jeg er så glad for at du er med i dette programmet, sier Hegseth.

Rødseht får beskjed om å jobbe litt mer med beina, men får skryt for en bra dans.

– Dere ser helt fantastiske ut, sier Mørk Lingjærde.

Hun sier at han likevel må gi bevegelsene pust, og utfordrer dem til en vanskeligere koreografi neste gang.

Dommerne ga dem 18 poeng.

– Du er helt rå

Politiker Hadia Tajik (40) gikk for en «The Hunger Games»-vri på dansegulvet.

Sammen med proffdanser Jone Snilstveit (23) danset de en argentinsk tango til låta «The Hanging Tree», en Rebel Remix av James Newton Howard.

Mørk Lingjærde mener hun har et flott uttrykk, men har noe kritikk å komme med:

– Skulle ønske du legger på litt mer og fullfører litt mer, sier hun.

Dehli Cleve er enig med Mørk Lingjærde.

– Du er så intens i blikket, og det er på død og liv, og du er så fokusert og konsentrert. Man skulle ønske at det blikket og uttrykket ble videreført til kroppen din og fikk det ut i bevegelser, sier Dehli Cleve.

Hegseth ble imponert av dansen til politikeren:

– Jeg blir rørt, dette var bra, sier Hegseth.

Duoen mottok 19 poeng fra dommerne.

Artist Ulrikke Brandstorp (28) sparte ikke på kruttet til tross for skade i sin «The Great Gatsby»-inspirerte dans.

Sammen med proffdanser Tarjei Svalastog (25) danset hun en cha cha cha til låta «A Little Party Never Killed Nobody» av Fergie.

– Dette likt jeg veldig godt. Jeg tror ikke folk vet hvor vanskelig det er å få til en god og fin cha cha cha, sier Dehli Cleve.

Flere av dommerne lar seg imponere:

– Hun leverer dette med skade, du er helt rå, Ulrikke, sier Hegseth.

Han gir henne en utfordring om å variere uttrykket litt fremover, og det da kan bli magisk å se henne på parketten.

Mørk Lingjærde skryter også men savner at hun bruker hoftene sine mer.

Danseparet fikk 24 poeng for dansen.

Kommer med stikk til Tom Cruise

Hårstylist Harlem Alexander (35) fremførte en paso doble sammen med proffdanser Helene Spilling (27).

Duoen hadde valgt ut «Mission Impossible» som kveldens film, og danset til låta «Mission Accomplished» av La Finesse.

– Dette var ikke mission impossible, dettte var mission completed. Tom Cruise – gå og legg deg, sier Hegseth med begeistring.

Han sier videre at de har en X-faktor nå de danser, men vil se han mer presis i bevegelsene sine fremover.

– Du er så komplett. Det er ingen angre som binder sammen bevegelser som deg, sier Mørk Lingjærde.

Hun håper han tør å gå litt hardere ut videre i programmet.

Dehli Cleve sier at det virkelig løsnet seg for paret denne gangen.

Sammenlagt fikk de 27 poeng.

FIKK SKRYT: Dommerne lot seg imponere av Harlem Alexander og Helene Spilling. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Programleder Selma Ibrahim (28) lot seg inspirere av klassikeren «Grease» til kveldens dans.

Sammen med dansepartner Santino Mirenna (29) danset de quickstep til låta «You’re The One That I Want» av John Travolta og Olivia Newton-John.

– Dette var en forvandling, sier Mørk Lingjærde.

Hun mener likevel at Selma har litt å jobbe med videre.

– I dag viste du en utstråling og en selvsikkerhet vi ikke har sett hos deg før, sier Dehli Cleve.

Duoen fikk 18 poeng for dansen.

GREASE: Selma Ibrahim og Santino Mirenna lot seg inspirere av «Grease» i kveldens dans. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Fikk tier av Hegseth

Artist Myra Tucker (28) og danser Jørgen Nilsen (33) svingte seg over dansegulvet i en argentinsk tango til låta «Nothing Is Lost» av The Weeknd.

Dansen var basert på science fiction-filmen «Avatar».

– Jeg elsker når noen hører på meg, og så gjør de noe med det. Nå snakker vi, sier Dehli Cleve.

Hun mener de jobbet bra sammen og at dansen var et «step up» fra tidligere.

– Det var ikke bare et «step up» - det var magisk, sier Hegseth som synes hun er teknisk bra.

– Jeg elsker deg, sier han til artisten og ga henne ti poeng.

Dommerne ga dem totalt 27 poeng.

AVATAR: Myra Tucker fikk skryt for sin dans til «Avatar». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Fikk full pott

Artist Alexandra Joner (33) ønsket seg alltid Barbie-dukker til bursdag og jul som liten, og lot seg derfor inspirere av kino-favoritten «Barbie» i kveldens dans.

Sammen med dansepartner Ole Thomas Hansen (24) danset de en cha cha cha til den gamle 90-talls klassikeren «Barbie Girl» av Aqua.

– Du tok meg fra første sekund og klarer å holde karakter og dans med en nydelig rosa tråd gjennom hele koreografien, sier Mørk Lingjærde.

Videre sier hun at Alexandra er trygg, har fantastiske strake bein og et sjarmerende uttrykk hele veien.

– Nå skulle jeg virkelig ha tatt av meg den hatten en gang til, sier Dehli Cleve som er tydelig imponert av danseparet.

Dommerne var så imponert at de ga dem full pott på 30 poeng. Det er første gang noen topper poenglista denne sesongen.

BARBIE: Alexandra Joner svingte seg i rosa til «Barbie». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Sist ut på parketten var tidligere bryter Stig-André Berge (40) og proffdanser Norunn Ringvoll (21) som danset en paso doble til låta «Eye of The Tiger» av Survivor.

Kanskje ikke så overraskende har Berge gått for boksefilmen «Rocky».

Forrige uke ble han dommerfavoritt, denne uken lot de seg også imponere.

– Du imponerer meg. Du er den minste av de mannlige danserne, men du bare fyker over gulvet. Du gjør så utrolig mye bra, sier Mørk Lingjærde.

Dehli Cleve sier at han har bra trøkk på dansegulvet, men at det blir litt overtenning innimellom.

– Jeg elsker dansen. Har du spist en proffdanser de siste to ukene? Du har løftet deg og er så god, sier Hegseth.

De fikk 24 poeng tilsammen.

FIKK SKRYT: Dommerne mener at Stig-André Berge har hatt en stor utvikling de siste ukene. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Saken oppdateres.