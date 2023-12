Fikk «dyr» julegave – ble lurt av ektemannen

The Voice-programlederen om julefeiring i fødelandet, nissens eksistens og en julegave-«prank» fra ektemannen.

Med «Kokkeskolen»-seier og «The Voice»-innspurt før jul unnagjort, er programleder Siri Nilminie Avlesen-Østli (39) klar for å ringe julefreden inn. Batteriene skal lades til premiere på sangkonkurransen fredag 5. januar.



I år feirer programlederen julaften hjemme i Oslo, sammen med familie. Deretter går turen til hjembyen Hamar for å hilse på venner og familie i romjulen.

– Hva skal du gjøre i julen?

– Jeg skal spise god mat, gå på skøyter, ligge på sofaen og se julefilmer og glede meg over de fine øyeblikkene som dukker opp når barn omfavner jul.

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Ribbe!

VINNER: Siri Nilminie Avlesen-Østli vant årets sesong av «Kokkeskolen». Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– I tillegg til familien min, så må jeg ha julebrus fra Hamar/Lillehammer. Den brune. Det er smaken av jul for meg.

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Kjøpte en gull-kule på et marked i København et år. Den kostet 300 kroner, tror jeg, og er den fineste kula jeg har. Har ikke så mye annen «fancy» julepynt.

JULEKULE: Siri Nilminie Avlesen-Østli kjøpte denne julekulen på et marked i København. Foto: Privat

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/starten av desember?

– Folk må gjøre som de vil syns jeg. Hvis du vil pynte og det gjør deg glad – kjør på!

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Mine to barn, Victor og Thea. De er så glade i hele desember og det gir en god julefølelse.

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Regning på to vinterdekk. Hadde kantkjørt bilen og fikk regningen som en «prank» fra min mann. Fikk heldigvis noe annet helt på tampen for å redde stemninga. Haha!

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Det er jo vanskelig for mange, spesielt sånn økonomien er nå. Man føler man vil gi fine gaver for man vil jo glede andre, men samtidig skal ikke julegavene velte økonomien. Tenker og håper at de man er glad i forstår hvis man må legge lista litt lavere nå.

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens? (hvorfor/hvorfor ikke?)

– Absolutt! De gjennomskuer meg fort nok, så tenker det er ganske uskyldig. Det er noe veldig sjarmerende med barn som på ekte tror på nissen. Barnslig uskyld.

NY SESONG: Siri Nilminie Avlesen-Østli og mentorene Espen Lind, Ina Wroldsen, Yosef Wolde-Mariam og Jarle Bernhoft er klar for ny sesong med «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Hva er den rareste/mest spesielle julen du har hatt?

– Feiret jul på Sri Lanka et år. Der var det kun turistene som feiret så det føltes litt rart, men det var samtidig veldig fint og spesielt å feire i mitt fødeland.

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Å gå på skøyter hver julaften før grøt. Det gjør vi hvert år og det gir en veldig fin stemning.

JULEØNSKE: Siri Nilminie Avlesen-Østli ønsker seg fine opplevelser med de hun er glad i. Foto: Privat

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– Pust. Det ordner seg.

– Hva ønsker du deg til jul?

– Fine opplevelser med de jeg er glad i.