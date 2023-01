Fikk brutal start på ekspedisjon med tre- og syvåring

Sist dro Alexander Read (41) på tur med datteren Mina (7). Denne gang blir den tre år gamle lillesøsteren Lilje Olava med på sin aller første vinterekspedisjon. Det hele blir dokumentert i TV 2-programmet Mina, Lilje og meg.

KJOLER: Lilje (3) og storesøsteren Mina (7) fikk nye prinsessekjoler i forbindelse med turen. Foto: TV 2

Trioen drar ut på en 17-dagers tur midt på vinteren. De har pakket det essensielle: tykke soveposer, Real turmat og intet mindre enn prinsessekjoler.

Familiefaren la inn dyrebare timer på nøye planlegging. De fikk dog en sjokkstart på turen.

Rett på motgang

I forkant av turen skjønte Read at starten kom til å bli tung. Den aller første delen var nemlig det bratteste partiet. I tillegg til å passe på døtrene, skulle familiefaren drasse med seg to pulker.

Ettersom den yngste datteren på dette tidspunktet var tre år gammel, var hun avhengig av pauser. Da hun var sliten, la hun seg i pulken. I tillegg til tungt utstyr og leker, ble det da lagt på 15 ekstra kilo.

– Det ble en ekstremt tøff start rent fysisk og mentalt. Det var rett på motgang, sier Read når TV 2 tar kontakt.

Han var spent på om han skulle gå for den opprinnelige planen. I tilfelle det skulle bli for heftig, la han en alternativ rute. Men da han satte i gang, tok han grep for at de skulle klare å gjennomføre.

Eldstedatteren Mina dyttet blant annet pulken bakfra og passet på lillesøsteren. På et tidspunkt ble vekten så omfattende, at Read valgte å dra pulkene opp bakken én og én.

– Der fikk jeg den første testen på om hodet mitt var med, sier han og legger til:

– Men det som er det fine er at tiden er på min og vår side. De timene i bakken, er timer som vi voksne vanligvis ikke har tid til. Da var det 17 dager igjen og vi hadde god tid på å ta de timene igjen.

VINTER: Familien la ut på en ekspedisjon midt på vinteren. Foto: TV 2

– Det var styggtungt

Likevel innrømmer han at pulkene var brutalt tunge.

– Det var styggtungt. Jeg hadde testet dem i forkant og visste at det var tungt. Det er som en treningsøkt når du skal makse i 17 dager. Hvert skritt er et maksløft, presiserer han.

Read påpeker at det ikke var et alternativ å trekke seg. Det var ikke i tankene hans.

– Det er jo ikke noe fare eller noe risiko. Man kan bli sur, sinna og lei, men det er jeg mentalt forberedt på. Selv om det ble en tøff start, var det også som forventet.

– Vi mennesker vil ha det litt enkelt, men det er ikke slik at all læring og utvikling ligger i det enkle. Noen ganger møter vi på motstand hvor man virkelig må opp og jobbe. Det hjelper ikke å gå i kjelleren etter fem minutter, sier familiefaren som nylig har fått en til datter.

Småbarn med på tur

Det er neppe en hemmelighet at det ikke bare er lek når man tar med småbarn på en 17-dagers tur. Read innrømmer at han får testet tålmodigheten på ekspedisjonen.

Han forteller dog at det er viktig for ham å vise at den friksjonen på tur er overførbar til livet – både for seerne og barna.

TÅLMODIGHET: Det var ikke alltid like enkelt for Alexander Read å ha med døtrene på tur. Han forteller at han fikk testet tålmodigheten. Foto: TV 2

– Det er hvordan vi kommer sammen av det, på godt og vondt. Det er det som til syvende og sist skaper turen og livet. Det jeg ville dokumentere ligger i både opp- og nedturer, sier Read og legger til:

– Man håndterer ikke alltid foreldreskapet like bra, men det handler om å komme sammen, løse det man står i og snakke gjennom det. Og si unnskyld uansett om man er 41 eller 3 år. Det er mye læring i det. Jeg vil ha den tunge bakken i starten, for det handler vel så mye om motgang vi møter på som oppturene. Slik som i livet ellers, avslutter familiefaren.

