Fikk barn med hushjelpen – slik fikk ekskonen vite det

En skilsmisse er sjeldent en dans på roser. Verre kan det bli når du plutselig finner ut at eksmannen din har en «hemmelig sønn».

I den nye dokumentaren om Arnold Schwarzenegger kommer det nemlig frem hvordan hemmeligheten hans til slutt ble avslørt.

Den tidligere guvernøren av California giftet seg med Maria Shriver i 1986. Ekteskapet begynte så å skrante, og i 2011 søkte Shriver om skilsmisse. Den endelige skilsmissen kom dog ikke før i 2021.

Schwarzenegger har til sammen fem barn. Fire av disse fikk han med ekskonen Shriver. Den femte, Joseph Baena (25), ble holdt hemmelig i flere år.

EKSKONE: Maria Shriver og Arnold Schwarzenegger ble skilt i 2021. Foto: Brian Baer / AP

Den hemmelige sønnen

Sistnevnte, som kom til verden i 1997, ble født samtidig som Schwarzenegger var gift med ekskonen Shriver. Til ekskonens fortvilelse, var ikke barnet hennes.

Schwarzenegger skal nemlig ha hatt et forhold til hushjelpen Mildred Baena.

Da barnet ble født, var hushjelpen skråsikker på at det var mannen hennes som var faren. Etter hvert som Joseph Baena ble eldre, skjønte de at dette neppe kunne stemme.

Sannheten kom dog ikke som bombe på ekskonen til Schwarzenegger. Hun hadde hatt mistanke om Schwarzenegger´s forhold over lengre tid.

Sannheten kommer alltid for en dag

– I dag vil Maria ha et ærlig svar på et spørsmål, skal parterapeuten ha sagt til dem.



I dokumentaren forteller Schwarzenegger at han trodde hjertet hans stoppet da parterapeuten åpnet munnen. Han skjønte at tiden var inne for å fortelle sannheten.



HEMMELIG SØNN: Joseph Baena går i sin fars fotspor og jobber blant annet som skuespiller. Foto: Michael Tran / AFP

– Hun ble helt knust, forteller den tidligere guvernøren.

Etter dette skal forholdet mellom Schwarzenegger og Shriver vært så godt som over.

Dokumentaren «Arnold» kommer til Netflix på onsdag.