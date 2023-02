Ferdig med reality etter dramatisk tvekamp

Søndag var det duket for den aller siste tvekampen på Farmen kjendis denne sesongen. Det ble avgjort hvem som ble den siste finalisten.

Torpet kjendis-vinneren Erik Sæter (26) ble tidligere denne uken valgt som førstekjempe. Kjendiskokken Trond Moi (53) ble andrekjempe, og fikk muligheten til å velge gren.

Valget falt på øksekast, og én av deltakerne tok alle på senga med ferdighetene sine.

ØKSEKAST: Det ble øksekast som ble grenen under søndagens tvekamp. Foto: Anton Soggiu

Sjokkerende valg

Moi begrunnet øksekast-valget med at han valgte bort de grenene han var god i. Dette gjorde han for at det skulle bli en rettferdig kamp.

Mens Sæter bommet på første kast og fikk ett poeng på det andre, endte Moi med totalt ni poeng. Han gikk dermed seirende ut av tvekampen.

Deltakerne fikk hakeslepp av kastet til Moi. Se video i toppen av saken.

– Det føles veldig tungt og veldig skuffende. Vi hadde prøvekast som ikke kom med på TV, og da satt jeg begge på tre og fire poeng. Og så skal jeg ta første kast og plutselig bommer jeg på hele blinken, sier Sæter til TV 2 kort tid etter exiten.

– Så får han fem poeng på et kast, og da er det jo bare: «God natt og sov godt», legger han til.

VANT: Trond Moi vant over Erik Sæter, og sikret seg dermed en finaleplass. Foto: Anton Soggiu

– Veldig antiklimatisk

Det var storbonden Ingrid Vik Lysne (31) som valgte Sæter som førstekjempe. Det falt ikke i god jord hos TV-personligheten.

– Det var et veldig antiklimaks å bli førstekjempe. Altså - jeg har jo vært førstekjempe tre ganger i løpet av min Farmen-karriere. Og så har jeg vært i kamp på Torpet fire ganger og så vant jeg finalen, innleder Sæter med, og fortsetter:

– Og så sitter det folk som ikke har vært i én eneste kamp på fem uker. Det er jo kjipt. Jeg føler at jeg kan vinne Farmen, men at det blir stopp hver gang.

MÅTTE VENDE HJEM: Erik Sæter måtte pakke baggen og forlate gården etter tvekampen. Foto: Anton Soggiu

På spørsmål om hva som gikk galt under tvekampen mot Moi, trekker han frem sin egen prestasjon.

– Det som gikk galt var at jeg var dårlig, forteller Sæter.

Ferdig med reality

26-åringen forteller at han ikke angrer på noe under oppholdet sitt, verken på Torpet eller Farmen.

– Jeg gjorde ting på min måte og jeg er den jeg er, og mer kan man ikke be om. Jeg hadde det finere denne gangen enn sist. Jeg har fått mer fred i hodet og kommer ut av det med en annen innstilling. Så jeg er veldig glad for at jeg gjorde det på nytt, forteller han.

Sæter kan derimot røpe at det kan være den siste gangen seerne ser ham i et slikt konsept.

– Nå vet jeg at jeg kanskje aldri skal gjøre noe sånt igjen, fordi det virkelige liv er ikke her. Jeg har tilbragt åtte måneder av livet mitt etter fylte 20, i sånne konstruerte verdener. Der er ikke det jeg bryr meg om eller det jeg liker å gjøre. Da må man spørre seg selv etter hvert om det er verdt å bruke livet på det her, mener Sæter.

– Jeg tror nok at jeg er litt ferdig.

Kan være på TV

Sæter forklarer valget ved at de viktige tingene for ham i livet ikke er på Paradise, Farmen eller 71 grader nord.

Han påpeker at han kan være på TV, men trekker frem det å dra vekk i lengre perioder.

– Hva gjør man hvis noen man er glad i plutselig dør, og så vet du at de to siste månedene av vedkommendes liv så var man i 1923? spør Sæter.

Mens Sæter vender tilbake til 2023 etter flere uker med gårdslivet, går de resterende deltakerne inn i finaleuken av Farmen kjendis. Søndag 19. februar kåres vinneren.

Se Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.