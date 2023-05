Saken oppdateres!

Fredag kveld var hele den norske underholdningsbransjen på plass i Grieghallen for en storslått prisfest – nemlig Gullruten – som fylte 25 år.

Få timer før jubileumsutdelingen i Bergens storstue, krydde det av kjente fjes kledd i stilige dresser og lekre kjoler på den røde løperen.

Se bilder fra den røde løperen lenger ned i saken.



Værdamene Maiken Sørdal Fosen og Eli Kari Gjengedal var blant de første celebre gjestene som ankom kveldens festligheter.

Førstnevnte var i mammapermisjon, men luftet seg denne kvelden sammen med venninnen og kollegaen.

– Dette er mitt første event på en stund, så er jeg tilbake på jobb om tre uker. Jeg gleder meg skikkelig, sier Fosen til TV 2.

Hun forteller videre at duoens værkollega, Kristina Kvistad Hustad, dessverre gir seg i jobben når hun er tilbake på plass.

– Veldig trist for meg. Hun var der før jeg kom ut i mammapermisjon, og nå blir hun borte. Jeg kommer til å savne henne.

– Det blir mer jobb for meg og Maiken, skyter Gjengedal inn.

Bryllupsantrekk

Damene hadde gått for bryllupstema for kvelden.

Fosen hadde lånt en hvit bryllupskjole av en venninne av merket Revolution med matchende sko fra Zara – og en lånt veske fra naboen.

Gjengedal sverget til gjenbruk. Dressen hun hadde på seg var også helt spesiell.

GULLRUTEN: Det var duket for en glamorøs kveld når Gullruten ble sparket i gang i Grieghallen i Bergen. Foto: Torjus Sagenes og Jenny Eidesvik / TV 2

– Denne dressen brukte jeg i Las Vegas for 1,5 uke siden, da jeg og mannen min fornyet ekteskapsløftet.

Gjengedal kan også røpe at selveste Kim Kardashian hadde vært til stede i Las Vegas rett før hun og ektemannen.

– Det var stort. Tenk deg det da. Hun var der, giftet bort en av de aller nærmeste kameratene.

– Vidunderlig

Ingrid Gjessing Linhave var også på plass på den røde løperen. NRK-programmet hun har ledet, «Demenskoret» er nominert i fire kategorier, deriblant publikumsprisen.

– Det føles helt magisk. Vi danser på en sky. Jeg har aldri vært nominert til fire priser, knapt nok vært nominert til en – så det er helt vidunderlig.

Trude Drevland var også en selvskreven gjest under den gjeve prisutdelingen, og kom ikke overraskende i et glamorøst antrekk.

– I dag har jeg en alvorlig bling-dress og har matcha med rosa, det beste jeg kan, og føler i grunn at det er helt på høyde med en 75-åring.

– Hvordan er det å planlegge antrekk for deg?

– Det vil du ikke vite, for det er et mareritt. Jeg er innom alle mulige alternativer, men jeg ender alltid opp der jeg begynte. Det gjorde jeg også denne gangen. Og jeg er godt fornøyd så langt. For det første er det jo fantastiske at Gullruten fremdeles er i Bergen og Grieghallen, for det andre er det å feire de som gjør en kjempejobb bak kamera, som virkelig jobber hardt, og som vise oss hvordan program kan gjøres. Det synes jeg er helt på sin plass og fantastisk.



Skryter av «Tropp 1»-deltaker

Også «Tropp 1»-deltaker Julian Rassat og fenrik Geir Aker hadde tatt turen til Gullruten.

– Jeg er jo nominert til Publikumsprisen som er en egopris. Det er utrolig moro, uttrykker Rassat.

– Det er veldig gøy at programmet er likt, så det er bare stas. Jeg har fulgt Rassat, og sett om han har beholdt det han lærte, og det er akkurat det han har. Vi lurte på om han står opp om morgen. Det har han gjort. Du forsover deg ikke mer nå, sier Aker og ser bort på den tidligere aspiranten.

– Jeg har prøvd meg på syv til fire-jobb, og kommet på tiden, så jeg er i det, forsikrer 24-åringen.

Barbert

Moromannen Markus Neby var nominert i kategorien beste underholdningsprogram for «Kåss til kvelds» sammen med makker Else Kåss Furuseth. I anledning utdelingen, hadde Neby barbert seg midt på hodet.

SIRKEL: Markus Neby hadde laget en sirkel på toppen av hodet under Gullruten. Foto: Torjus Sagenes og Jenny Eidesvik / TV 2

– Jeg leter etter min nye identitet. Jeg synes det sitter godt. Det er til utdelingen. Det står «Årets dramaserie», forklarer Neby.

– Stressa

Radarparet Emil Gukild og Linnéa Myhre skinte sammen på den røde løperen – begge nominert i hver sin kategori.

– Det føles bra. Veldig hyggelig at vi kan dele det å være sammen. Også har jeg mer troa på Linnea sin kategori og hennes nominasjon, enn min nominasjon. Så det er litt deilig å kunne heie på en annen. Jeg har troa på Linnea, sier Gukild.

– Det er kjempegøy. Jeg har aldri vært på Gullruten før. Det er stas, sier partneren.

– På spørsmål om forventninger, svarer duoen:

– Jeg er negativ innstilt til det meste i livet. Jeg forventer ingenting, sier Myhre. Jeg skal dele ut pris, så jeg er mer stressa for det. Så kommer sikkert nervene hvis plutselig en av oss vinner. Da smeller det sikkert.

Gullruten 2023 sendes fredag kveld klokken 22.10 på TV 2 Direkte, og på TV 2 Play.