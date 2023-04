BYENS TAK, OSLO (TV 2): «Kompani Lauritzen»-deltakerne har ankommet rød løper for kveldens store finalefest.

«KOMPANI LAURITZEN»: 14 deltakere har blitt til fire finalister. Lørdag er det duket for finalefest i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

Etter flere uker på Setnesmoen leir i Åndalsnes skal vinneren av «Kompani Lauritzen» 2023 kåres.



Det som startet som 14 kjendiser, har nå blitt til fire håpefulle finalister som skal kjempe om førsteplassen.

Årets finalister er youtuber Agnete Husebye (27), TV-profil og foredragsholder Grunde Myhrer (27), klassisk sanger Didrik Solli-Tangen (35) og radioprogramleder Tete Lidbom (37).

Lørdag kveld ankom deltakerne rød løper på Byens tak i Oslo til storslått finalefest.

Romanserykter

Blant de første som dukket opp på rød løper er to av finalistene, Agnete Husebye og Grunde Myhrer.

De er begge enig om at «Kompani Lauritzen» har vært en opplevelse utenom det vanlige.

– Det har jo vært verdens kuleste berg-og-dalbane. Jeg har kjent på alle følelser på hele spekteret føler jeg. Så det har vært en reise, sier Husebye.

Myhrer synes det har vært fantastisk å være med en så god gjeng på Setnesmoen leir, og gruer seg til alt er over:

– Det er mye glede, men også litt sorg. Det blir gøy å se finalen, og det blir spennende, men så er det kjipt at det skal avsluttes i dag også, sier Myhrer.

Den siste tiden har det gått flere romanserykter om de to finalistene.

– De kan jeg avkrefte, sier Myhrer.

Husebye forteller at de bare er gode venner:

– Vi er ikke sammen, og skal ikke bli sammen heller, legger hun til.

Husebye forteller at hun ikke har noen i kikkerten, men det trenger ikke nødvendigvis vare lenge.

– Jeg skal hjelpe deg litt jeg, Agnete, sier Myhrer som tilbyr seg å være «wingman» for henne.

RØD LØPER: Agnete Husebye, Iben Akerlie, Liva B. Ingebrigtsen og Sval Rosenløw Eeg sammen på rød løper under finalefesten. Foto: Espen Solli / TV 2

«Prinsessa i sporten»

Sportsjournalist i TV 2, Ingrid Halstensen (35), fortalte før innspillingen av «Kompani Lauritzen» at hun ville vise Dag Otto Lauritzen at hun var tøff.

Under Tour de France ble hun nemlig kalt prinsessa på sporten fordi hun ikke ville bli med på joggetur, men heller prioriterte å sove en time ekstra på morgenen.

– Jeg ville vise at det bodde mer i meg enn å bare være pysete, forteller Halstensen.

Og det kan se ut til at hun har klart å vise Lauritzen at hun er tøff:

– Når vi har snakket i etterkant har jeg fått mange hyggelige ord og ros. Det har vært veldig hyggelig.

Under finalen i «Kompani Lauritzen» heier hun på Husebye.

– Det er fantastisk at Agnete er der med gutta. Hun har imponert meg masse denne sesongen her. Hun har så mye mer i seg enn det jeg trodde på forhånd. En sann inspirasjon, forteller hun.

Sammenligner seg med Myhrer

Under «Kompani Lauritzen» har Myhrer flere ganger fått tilbakemelding om at han snakker for mye.

Dette var vanskelig for flere å forstå helt, ettersom det var personligheten hans.

Fenrik Geir Aker har forståelse for at det noen ganger kan være vanskelig å skjønne hva de ber om, og sammenligner seg selv med Myhrer.

– Jeg hadde samme opplevelse på befalsskolen. Da fikk jeg en tilbakemelding jeg ikke forstod og spurte befalet, men da fikk jeg ikke noe mer og måtte lete i meg selv, forteller Aker og legger til:

– Og jeg fant det til slutt – akkurat som Grunde.

Han forteller at det plaget ham, ettersom han ikke skjønte helt hva tilbakemeldingene handlet om, men til slutt skjønte han det.

– Det handlet ikke om hva det var, men hele prosessen, understreker han.

Snakker ut om «feiden»

Artist Turab Awan (25) og influenser Liva B. Ingebrigtsen (26) hadde deres diskusjoner på Setnesmoen leir før de havnet i dimmekamp.

Nå avslører de ståa på «feiden» deres i dag:

– Overskrifter kan bli veldig feil, og jeg liker Turab kjempegodt. Jeg synes han er en skikkelig kul type, forteller Ingebrigtsen før Awan skyter inn:

– Jeg synes det samme om Liva – herlig person, sier han.

– Media har alltid insentiv om å skape litt «fuss». Det som har blitt sagt har blitt sagt, og jeg føler vi har lagt den død. Det har aldri vært noen dårlig stemning mellom oss, legger Awan til.

Saken oppdateres.