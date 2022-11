Fenriken om Aftenposten-kronikken: – Mangel i samfunnet vårt

Det er neppe noen hemmelighet at Kompani Lauritzen: Tropp 1 har tatt Norge med storm.

Seerne har vært vitne til rørende øyeblikk, hvor rekruttene har funnet den beste versjonen av seg selv gjennom det harde regimet til oberst Dag Otto Lauritzen (66). På grunn av hard disiplin, stramme rammer og tydelige autoriteter har de kommet ut av den mørke kjelleren.

Det mener den anonyme lektoren, som står bak en kronikk som tidligere ble publisert i Aftenposten denne uken. Lektoren omtaler seg selv som «Lektor 27283», og skriver at de vil være «mer» som fenriken i klasserommene. Kommentarfeltene bugner av kritikk og responser.

Nå svarer fenriken selv på kronikken.

Én spesiell grunn

RIKSKJENDIS: Geir Aker har blitt kjent for hans tydelige rolle inne på Setnesmoen leir. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Fenrik Geir Aker (46) ble en rikskjendis nesten over natta, da han debuterte i den første sesongen av Kompani Lauritzen. Han har blitt kjent for sin tøffe oppførsel og harde tilbakemeldinger på Setnesmoen leir – men alle vet at et hjerte av gull gjemmer seg bak det hele.

Han mener at det er én spesiell grunn til at årets sesong har blitt så populær:

– Først og fremst tror jeg det handler om at når vi tar for oss ikke-kjendiser, så er det spennende. Det er lettere for folk å relatere seg til vanlige folk, for å bruke et slitent begrep. Det er hovedgrunnen, og så tror jeg folk liker å se at unge folk lykkes, forteller han til TV 2.

Intervjuavtalen vår med fenriken var på et presist tidspunkt, og vi sørger for å ringe han sekundet klokken bikker ti. Han er jo en fenrik som setter pris på punktlighet, tross alt.

I kronikken skriver forfatteren at «Kompani Lauritzen fungerer bedre enn vanlig skole, og at man må streke opp de svake rammene i norsk skole».

UNGE VOKSNE: I årets sesong av seerfavoritten var det ukjente, unge voksne sin tur til å bli en bedre versjon av seg selv. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Men om Kompani Lauritzen er bedre enn norsk skole, har ikke fenriken svar på:

– Det er ikke sikkert det ene eller det andre er fasit, men det er noen elementer som norsk skole har gått bort ifra – som helt åpenbart fortsatt fungerer når vi bruker det i Kompani Lauritzen, forteller 46-åringen og fortsetter:

– Et eksempel er at vi er strenge, tydelige, stiller krav, og bestemmer. Det er dét vi driver med, vi bestemmer over andre. Det er kanskje en mangelvare i samfunnet vårt, men hvert fall på skolen. Det er fint at elevene har god plass og at de skal utvikle seg, men det er noe befriende med å bli fratatt valg også.

– Pedagogisk gevinst

I tillegg understreker han at det er flere ting som lærere kan lære av programmet. Det å la seg bli bestemt over, er nemlig en viktig egenskap ifølge fenriken:

– Hvis ikke vi trener folk på det, så kommer de til å få det vanskelig. Når elever skal bli voksne og skal ut i samfunnet, så kommer det et tidspunkt, gjerne flere, hvor det er andre som kommer til å bestemme over dem. Hvis man er helt ukjent med det, blir det en bratt læringskurve. Det ligger en pedagogisk gevinst i det å bli bestemt over.

Det er på tide å få læreren tilbake som autoritet i klasserommet. Ikke som en forhistorisk slem mann med frakk og pekestokk, men som en autoritet med både varme og humor som tør og får lov til å si hvor skapet skal stå Lektor 27283

Han er også fast bestemt på at det går en grense mellom å være streng og slem – som en autoritet.

– Det handler om hva slags hjertelag man har. Hvis man har til hensikt om å gjøre andre gode, så kommer det som regel fra hjertet. Hvis man har andre behov, som det å skulle bestemme, eller tiltrekning mot det å utøve makt – er det fort gjort at det blir galt, fastslår fenriken og legger til:

PÅKJENNING: Det er ingen hemmelighet at oppholdet hat vært en påkjenning for flere. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Og så handler det om grunnleggende menneskesyn. Den personen som står foran deg, har ressurser – det er utgangspunktet mitt. Det er min jobb å få tak i de, så jeg må velge hvilke verktøy jeg skal bruke.

– Tydelige på konsekvensene

Mange lærere unngår å sette anmerkninger. Det kan være et prinsipp fordi det ødelegger relasjonen, eller fordi det faktisk ikke fører til noe bedring. Andre unngår det fordi de ønsker å være populære, ikke ødelegge for undervisningsevalueringen eller få stygge kommentarer på Jodel. Lektor 27283

Likevel er det to spesielle egenskaper som fenriken mener er uslåelig i klasserommet.

– Det er at læreren får til å være både tydelig og vennlig. Det tror jeg er en ganske kraftig kombinasjon. Det er en forskjell på å være venn og vennlig. Det å være tydelig og sette rammene, være tydelige på konsekvensene og følge opp det – vil over tid bygge tillit.

Det samme kan vi nemlig se i Kompani Lauritzen – og spesielt i Tropp 1. I starten er det ubehagelig, men de bygger opp en tillit jo mer de forstår.

– Selv om vi er strenge, så vil vi dem vel.

Inspirasjon for andre

FORTJENER DET BESTE: Fenriken understreker at dagens ungdom trenger all slags erfaring ut i voksenlivet. Foto: Matti Bernitz/TV 2

46-åringen understreker at dagens ungdom fortjener det aller beste de kan tilbys, og derfor trenger all slags erfaring:

Med bred støtte fra ledelse, foresatte og øvrigheten til å kunne gi enda tydeligere tilbakemeldinger på uønsket adferd vil mine elever få en sjanse på lik linje med de heldige i Tropp 1. Lektor 27283

– Det er de som skal ta over samfunnet når de blir store nok. Det å gi de erfaring fra alt å ha fri vilje, til strenge rammer hvor andre bestemmer, teller. Men med voksne som bestemmer til det beste for barna, for barn er ikke i stand til å skjønne det selv, forteller han og forklarer eksempelvis:

– Når åtteåringen spør om å døgne fra søndag til mandag, så burde svaret være nei. De ønsker seg ikke svaret «nei», men foreldrene må gripe inn. Det er noe med å ville den andres beste på sikt, og da må nok kyndig veiledning til.

Avslutningsvis er han åpen om at det bare er positivt hvis Kompani Lauritzen: Tropp 1 kan være til inspirasjon for andre:

– Det er interessant at artikkelen har blitt så populær, og jeg vet at lærere har spurt om dette i lang tid. De har bedt om å få tilgang på verktøy som gjør at vi klarer å holde et pedagogisk godt miljø i klasserommet. Så det er bare fint hvis Tropp 1 kan være til inspirasjon for hvordan man skal få til læring hos andre.

Se Kompani Lauritzen: Tropp 1 når du vil på TV 2 Play.