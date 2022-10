Fenriken fikk en oppvekker: – Ganske solid påminnelse

Mandag 24. oktober har den nye realityserien Kompani Lauritzen: Tropp 1 premiere på TV 2.

For å feire dette samlet kompaniet seg til premierefest i Oslo, lørdag. Denne kvelden var kamuflasjen byttet ut med festantrekk og militærstøvlene byttet ut med dansesko.

– Drastisk endring

I den nye Kompani Lauritzen-serien skal seerne gjennom fire uker få følge 12 unge voksne som sliter med overgangen til voksenlivet.

Det er relaterbare utfordringer for mange og enhver. Alt fra sosial angst, vansker med å vite hva man vil gjøre med livet – til å game hele natten.

TROPP 1: Dette er gjengen som skal innta kaserna på Setnesmoen leir. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Blant over 3 000 søkere har deltakerne blitt håndplukket til kompanitroppen. I kjent Kompani Lauritzen-stil vil de få prøve seg på en rekke tøffe og følelsesladde utfordringer.

– Jeg har merket en drastisk endring i livet mitt, og jeg har faktisk blitt en helt ny person. Jeg har blitt mye sterkere mentalt, og det har hjulpet meg i hverdagen, forteller Magishan Umaguruparan (21) om deltakelsen til TV 2.

BLITT EN NY PERSON: Deltaker Magishan Umaguruparan legger ikke skjul på at han har fått en ny hverdag etter Tropp 1. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Oberst Dag Otto Lauritzen (66) avslørte tidligere denne uken at seerne kan forvente en rørende sesong, med imponerende prestasjoner. Det er derimot én endring TV-seerne vil legge merke til i det nye konseptet.

– Ekte kameratskap

At det blir spenning, moro, nervøsitet og tårer er det ingen tvil om.

Alt dette skjer selvsagt i selskap av Kompani Lauritzens mest markante skikkelser, som oberst Dag Otto Lauritzen (66), major Kristian Ødegård (48) og ikke minst fenrik Geir Aker (46).

Sistnevnte legger ikke skjul på at han har lært noe nytt av den yngre garde.

FORT GJORT: Fenrik Geir Aker mener at han har fått en påminnelse om hvor mye driv som finnes i unge voksne. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Jeg har fått en ganske solid påminnelse om hvor mye som bor i unge mennesker, når de først får sjansen til å prøve. Det er fort gjort å tenke at de er late og udugelig, men det bor vanvittig mye i dem. Det var en veldig fin påminnelse, forteller han.

Det sier kapteinen John Hammersmark (49) seg enig i.

– Jeg tenker at det er en del her som sliter litt. Alt fra generell latskap til sosial angst, mobbing i oppveksten og kjipe erfaringer. De kommer ut i et svært univers, hvor det er vi som håndterer deres hverdag og stiller krav, forteller han og legger til:

STRENG DUO: Kaptein John Hammersmark fastslår at han er tydelig på hva han forventer av rekruttene. Foto: TV 2

– Vi er veldig tydelige på hva vi forventer av dem. Når vi i tillegg utsetter dem for alt de er redd for, og tar små skritt, kjenner de på ekte kameratskap. Og kanskje viktigst av alt: De finner ressurser som bor i seg selv, så de lærer seg hvordan de skal mobilisere.

Klinsj med befalet

En av deltakerne som slet med befalet er bergenseren Julie Skjelvik (24). Selv forklarer hjemmesykepleieren at hun håndterer autoriteter dårlig.

ALDRI BLITT SNAKKET TIL: Kompanirekrutt Julie Skjelvik så på befalet som en stor utfordring. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg har aldri blitt snakket hardt til i livet mitt, heller ikke av mamma eller pappa. Jeg har aldri hatt harde folk utenfra som har kjeftet på meg eller satt meg på plass, men det fikk jeg kjenne på der inne. Det var uvant i starten, og jeg strittet i mot.

– Men så endte jeg opp med å respektere de utrolig mye, og hva de gjør for oss. De vil oss bare godt, sier hun.

Løytnant Guro Sogn Bjerke (32) og sersjant Gøran Sagheim (40) står fast ved at de ikke har vært mindre strenge denne sesongen.

STRENG: Guro Sogn Bjerke har blitt oppfattet som streng blant både TV-seere og deltakere. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Vi tar bort navnet deres og setter på et nummer. Det som er ekstra spennende er at de ikke er kjente fra før. Vi visste jo ikke hvem de var. Når vi møter kjendisene har vi jo kjennskap til de fra før, forteller løytnanten og fortsetter:

– De unge voksne har ulike bakgrunner som vi ikke kjenner til, så jeg tror som medmenneske at man starter på et litt mykere nivå. Men jeg vil absolutt si at skruene har blitt skrudd til like hardt, kanskje også mer.

– Vi skaper rammene for den virkeligheten som de går inn i. Vi gjør så godt vi kan for å få det til å bli så reelt som mulig for deltakerne, fastslår sersjanten.

Tropp 1 har premiere mandag 24. oktober. Se det på TV 2 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og når du vil på TV 2 Play.