Karen Elene Thorsen (25), kjent under Instagram-navnet «Fattig student», har blitt mamma for første gang.

Nyheten deler hun selv på sin Instagram.

– Etter de råeste timene i mitt liv, har jeg født den råeste gutten jeg vet om, skriver hun under bildekarusellen fra fødselen.

Det var i sommer at 25-åringen kunne avsløre at hun ventet barn. Hun postet da et innlegg på sin Instagram med bildeteksten:

– Ukemeny for tre, skriver hun på bildet der man ser henne vise frem baby-magen.

25-åringen ble kjent via Instagram under navnet «fattig student», der hun jevnlig delte oppdateringer på hvordan man kunne lage sunne og billige middager som student.

For tre år siden ga hun også ut kokeboken «Fattig student» som handler om sunn mat på budsjett.

