Vant «Farmen»: – Farlig å slippe meg ut

Mens kveldshimmelen ble lyst opp av fyrverkeri, kunne Anders Rydning (37) juble over å stå igjen som vinneren av årets «Farmen»-sesong.

– Nå er jeg overveldet, og har en helt ufattelig fin følelse inni meg. Jeg er kjempeglad, sier han til TV 2 like etter seieren.



I kunnskapskonkurransen på tinget ute på Monsøya, var Rydning den som kunne svaret på langt flere spørsmål enn motstanderen Martin Hals Johannessen (24).

– Jeg er kjempesmart, og har nok litt flaks. En god kombinasjon. Men det var hard konkurranse. Martin er veldig allsidig og kan veldig mye. Så jeg sier: «Takk til flaks, og takk til hodet mitt», sier den ferske «Farmen»-vinneren.

SATT UT: Martin Hals Johannessen gratulerer Anders Rydning med seieren. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Nøkkelen til å vinne

Rydning ankom Fredheim gård i en yatch, som en bygutt uten gårdserfaring. Han har klart å unngå å stå i tvekamp, og tror selv at gode og genuine relasjoner inne på gården har bidratt til at han gikk seirende ut av konkurransen.

– Jeg har fått veldig gode vennskap her – for å gjøre meg selv trygg. Da har jeg hatt det bra, og når jeg har det bra så får jeg til ting. Trygge, gode relasjoner og god kommunikasjon, tror jeg at har vært nøkkelen til å vinne.



Mens andre har kranglet høylytt, har Rydning klart å holde seg unna den verste dramatikken. Isteden har han framstått som en smilende og diplomatisk person – midt i stormen.

– Det koster jo alltid litt. Jeg er veldig konfliktsky av natur, så for meg er det deilig å bare få en konflikt vekk. Og så er jeg også ganske flink til å velge mine kamper, sier han.

– Jeg har sett mange konflikter, og har tenkt: «Den er det ikke verdt å melde seg inn i». Det tror jeg kanskje har hjulpet meg på mange måter. Da har jeg heller vært en samtalepartner for alle de andre som har kranglet. Det har jeg stått veldig godt i, og har hatt det veldig bra med.

DIPLOMATISK: Inne på gården har Anders Rydning inntatt en diplomatisk og litt konfliktsky rolle. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Litt stusslig

Martin Hals Johannessen har også vist seg som en positiv gledesspreder inne på Fredheim gård. Selv etter at han tapte finalekampen, var han fortsatt blid som en sol.

– Det å gå ut med en andreplass, er jeg utrolig stolt av. Det hadde jeg ikke sett for meg. Hvis det er én jeg unner å ta den seieren fra meg i det siste sekundet, så er det Anders. Han har virkelig fortjent å vinne «Farmen». Han har vokst utrolig mye, og han har kanskje hatt den bratteste læringskurven av alle. Han er en veldig fin fyr.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan flere av «Farmen»-deltakerne følte seg rundlurt fordi de ikke ble informert om at årets premiere var kuttet med nesten en million kroner før etter at dette ble kjent for offentligheten.

Johannessen syntes tapet var lettere å svelge ettersom premien ikke var det han hadde sett for seg.

– Jeg synes at det er litt dumt at premien er lavere i år, men samtidig så gjorde det at jeg hadde litt senkede skuldre inn i finalen. Jeg synes jo at det er litt stusslig. Premien har vært over dobbelt så stor i tidligere år, sier 24-åringen.

DEPPER IKKE: Martin Hals Johannessen kjenner ikke på skuffelse etter å ha tapt finalekampen i «Farmen». Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg vil jo si at det er bedre å tape for en premie verdt 500.000 enn for en premie verdt 1,2 millioner. Selvfølgelig er det jo ikke like bittert. Men bitter er jeg ikke uansett. Jeg hadde unt Anders å stikke av med over en million også.



– Farlig

«Farmen»-vinner Rydning hadde ikke sett for seg at han kom til å vinne, og mente derfor at verdien av premien hadde liten betydning for ham.



– Hva tenker du å gjøre med premien?

– Den premien trodde jeg aldri at jeg skulle vinne, så jeg har faktisk ikke fått tenkt meg helt om ennå. Men det blir noe nyttig og fornuftig som jeg skal bruke de pengene på. Jeg har ikke bil, så det her kommer jo kjempegodt med. Jeg er superglad, jeg.

BYGUTT: Anders Rydning kom inn på gården som en bygutt, og mener selv at han drar fra Fredheim som en sterkere og mer robust mann. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Hva kan du se for deg å bruke pengene til?

– Nå har jeg jo ikke brukt en krone på noen måneder, så det er jo farlig å slippe meg ut med en sjekk på så mye. Nei, jeg tror jeg skal lande litt og få tenkt meg litt om, og så skal jeg finne på noe fornuftig. Men jeg tror at nevøene mine får noen ekstra fine julegaver i år, sier han og smiler.

– Musklene er borte

Etter elleve uker med hardkjør, merket «Farmen»-vinneren at oppholdet på gården har satt sine spor.



– Jeg er litt spent på å finne ut hvor jeg er psykisk og fysisk. Jeg har merket at musklene er borte, eller så godt som borte. Hodet er jo med, men det er litt surr oppi der. Det er mye potet og mye grøt. Og så er jeg litt spent på hvordan jeg takler verden der ute. Men jeg tror at jeg er mer sliten enn det jeg egentlig forstår.



– Hvordan skal du feire seieren?

– Det første jeg skal gjøre nå i dag, blir vel å ta en dusj. For det trengs. Og så ta litt krem i ansiktet. Anti-aging. Og så blir det en liten fest i dag. Hvis ikke jeg kollapser før jeg har kommet dit, sier Rydning og ler.

Se hele årets «Farmen»-sesong på TV 2 Play når du vil.