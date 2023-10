Utrøstelig etter tapet: – Helt jævlig

TRIST: For én av deltakerne tok «Farmen»-eventyret slutt etter søndagens episode. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Kornelia Kløv (25) tok det svært tungt da storbonde Anders Rydning (37) valgte henne som førstekjempe.

Etter å ha utviklet en historisk rask «Farmen»-flørt med Sebastian Eide (33), var Kornelia klar for å kjempe hardt for å få fortsette å dyrke de romantiske følelsene inne på gården.

– Det er selvfølgelig én person som har satt meg i denne situasjonen, og det er Anders. Hans feil er det jo ikke. Han tok et valg han måtte ta, men det er selvfølgelig surt at det er meg det gikk ut over, sier hun.

KNUST: Kornelia klarer ikke helt å ta inn over seg at «Farmen»-eventyret har kommet til en slutt. Foto: Anton Soggiu / TV 2

25-åringen ønsket å kjempe mot en verdig konkurrent, og valgte Björk Valnes Atladóttir som andrekjempe.

Selv om Kornelia ga alt i grenen saging, klarte hun ikke å hamle opp med Björk – og ble til slutt den som måtte forlate Fredheim gård.

– Da Bjørk sa at hun hadde valgt saging, så skjønte jeg at løpet var kjørt. Jeg kunne ha valgt en annen andrekjempe i går, men jeg fikk det jeg ville ha; en spennende «fight». Jeg er ikke noen erfaren sager, så det gikk som det måtte gå.

– Vondt

Når TV 2 snakker med Kornelia like etter tapet, er hun utrøstelig og oppløst i tårer.

– Å ryke ut i dag var helt jævlig. Jeg var virkelig ikke klar for det her. Jeg var ikke klar for å si «hadet» til gjengen eller gården. Det er en av de vondeste følelsene jeg har hatt på lenge. Uten tvil.

– Er det noen det var ekstra tungt å ta farvel med?

– Det var selvfølgelig ekstra vondt å si hadet til Sebastian. Jeg er veldig takknemlig for den relasjonen vi har fått. Han er uten tvil mye av grunnen til at jeg har hatt det så bra på gården. Jeg føler at jeg har skuffet ham veldig i dag, sier hun gråtende.

– Det var også vondt å se at Kathrine gråt da jeg røk ut. Nei, jeg er virkelig ikke klar for å si hadet til dem. Det er vondt.

TÅREVÅTT FARVEL: Kornelia gråter mens hun tar avskjed med Sebastian. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Håper ikke han trives

Mens Oslo-jenta tar turen videre til «Torpet», blir hennes nye flamme værende igjen på «Farmen».

– Jeg tror Sebastian kommer til å kjenne på det at han mister støttespilleren sin, aka meg. Jeg tror jeg er den eneste som han forteller alt til, og jeg vet at Sebastian er den eneste jeg forteller alt til, sier hun.

– Dere har vært i en boble og har vært oppå hverandre i lang tid. Er det noe du frykter med det at dere nå plutselig blir atskilt?

– Det blir selvfølgelig vanskelig å skulle gå potensielt mange uker uten å se Sebastian. Hvis jeg ikke klarer å krige meg tilbake til gården så håper jeg at han vinner for oss begge – sånn at det blir hyttetur på meg. Men det blir rart å ikke se han. Jeg håper ikke han trives like godt der inne uten meg.

SKILLES: Mens Kornelia skal inn på «Torpet», blir Sebastian værende inne på «Farmen»-gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Å få fortsette den gryende «Farmen»-romansen blir en sterk motivasjon for Kornelia til å kjempe seg fra «Torpet» og tilbake inn igjen på Fredheim gård.

– Jeg vet ikke hva jeg har i vente på «Torpet», men jeg har jævlig lyst til å komme inn på gården igjen. Jeg kan ikke ryke nå, og i hvert fall ikke på en så ræva måte. Det er flaut, det er dårlig. Det er liksom minus fem av ti. Det går ikke! Så jeg har et nytt driv i meg nå som jeg håper holder til mål.

