Ute av «Farmen»: – Har latt følelsene styre

Etter den femte uken inne på Fredheim gård i Søgne, ble det til slutt Erika Ellingsen (23) som måtte forlate «Farmen».

– Det er ikke sånn jeg hadde sett for meg at jeg skulle ende mitt «Farmen»-eventyr, sier hun til TV 2 like etter nederlaget.

Tidligere i uken ble Erika valgt til førstekjempe av storbonden Martin Hals Johannessen (24), som begrunnet valget av Stavanger-jenta med hans egen trivsel inne på gården.

– Hadde jeg valgt Martin som førstekjempe selv, så hadde jeg også sagt at det var på grunn av trivsel. For jeg også vil jo ha folk jeg trives best meg rundt meg her inne. Så det er fullt ut forståelig. Jeg bryr meg ingenting om han trives med meg eller ikke, sier hun.

ULIKE: Tonen mellom Martin og Erika har ikke vært den beste inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Irritert meg

Det har lenge vært åpenbare gnisninger mellom den blide Lindesnes-gutten og den mer direkte Erika. Hun beskriver han og flere av de andre deltakerne som «fake», fordi hun mener de ikke har turt å ytre sine egentlige meninger og synspunkter overfor fellesskapet.

– Jeg synes det er gøy med folk som sier det de mener, og ikke bare spyr ut positive kommentarer for å bli likt. Der føler jeg at Martin, blant annet, har vært. Det er kanskje derfor han har irritert meg. At han er en god og fin person, klarer jo alle å se utenfra. Men for min smak så sliter jeg litt med den positiviteten. Jeg klarer ikke helt å stole på det han sier.

Erika sier til TV 2 at hun er stolt over å ha vært åpen, ærlig og direkte inne på gården, men at nettopp det også er grunnen til at oppholdet ble kortere enn hun hadde håpet på.

DIREKTE: Inne på gården har ikke Erika lagt skjul på sine meninger overfor fellesskapet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Kanskje det er dét som har gjort at jeg røk ut, faktisk. Hadde jeg spilt et spill så hadde jeg kanskje latet som at jeg likte alle her inne, men det klarer ikke jeg å late som – og da gikk det den veien.

Hun fortsetter:

– Det at jeg har vært meg selv, har medført at jeg har latt følelsene styre litt for mye hvordan jeg opptrer. Men også på grunn av det så har jeg kanskje ikke vært like god mot alle. Jeg har vist tydelig hvem jeg trives best rundt og ikke. Og da får jo de en utrygghet, sånn som Martin beskrev. Han var utrygg rundt meg, med tanke på egen trivsel. Det kan jeg fullt ut forstå.

Tidligere samme uke ble Erika konfrontert med å ha baksnakket blant annet Martin. Se det i videovinduet under.

– Kan ikke gå overens med alle

Da TV 2 kontakter Martin for å høre hva han tenker om uttalelsene til Erika, forteller han at han er enig i at de ikke gikk så godt overens på gården, men også at de i dag kommer godt overens.

– Selv om jeg er en positiv person som ønsker å spre glede, så er jeg også direkte og ærlig. Det var kanskje en side av meg Erika ikke så like mye av. Samtidig har jeg forståelse for at hele situasjonen med å dra tilbake 100 år i tid, med 13 personer man ikke kjenner, er utfordrende og kan gi et lite kultursjokk. Da går man ikke overens med alle.

FORSTÅR: Martin forteller han forstår hvor Erika kommer fra, og er enig i at de ikke gikk overens på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Etter innspillingen av Farmen, som var ferdig for flere uker siden, har han og Erika ordnet opp.

– Der inne kunne jeg kanskje møtt Erika mer i de følelsene hun hadde der og da, men jeg var også opptatt av å ta vare på hele gruppen. Uavhengig av det er Erika en veldig fin person, og vi er gode venner i dag. Jeg tror bare at det var forskjeller i humøret og innstillingen vår de første ukene, som gjorde at det ble krasj.





– Feil konkurrent

Den fysisk sterke Stavanger-jenta valgte Carla Hardingstad (30) til andrekjempe.

– Jeg valgte Carla fordi hun var lettest å slå, men da tenkte jeg at hun kom til å velge noe annet enn kunnskap. Jeg valgte feil konkurrent. Jeg burde valgt en som valgte en fysisk gren. Ferdig med det! Men gjort er gjort. Så får jeg bare si meg fornøyd med den opplevelsen jeg har hatt, medgir hun.

TIL TORPET: Etter å ha blitt slått av Carla i kunnskap, tar Erika nå turen videre til «Torpet». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Angrer du på noe med din deltakelse i «Farmen»?

– Jeg skulle kanskje ikke vært en åpen bok, men heller holdt noen kort tett til brystet. Ikke sagt akkurat det jeg tenker om alle til absolutt alle. Men jeg hadde et mål om bare å være så åpen som jeg alltid er. Å spille med åpne kort, rett og slett. Kanskje de kortene ble litt for synlige, da? Men ut over det så er jeg veldig glad for det bildet jeg har skapt av meg selv i de to siste ukene, sier Erika – som nå er klar for en ny hverdag inne på «Torpet».

