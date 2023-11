Ute av «Farmen»: – Har følt meg veldig annerledes

Den sjuende uken på «Farmen» med slakting, intriger, baksnakking og underkjent ukesoppdrag er forbi.

Storbonde Kathrine Jakobsen (41) pekte ut Martin Hals Johannessen (24) som førstekjempe, etter det hun hevdet var en tilfeldig loddtrekning – til stor misnøye fra flere av de andre forpakterne.

Andrekjempe-valget falt på Yassin El Barkani (31), og han valgte i sin tur grenen øksekast.

Martin viste seg imidlertid å være mest treffsikker med øksa under tvekampen søndag. Dermed var slaget tapt for IT-utvikleren fra Oslo, som måtte forlate «Farmen»-eventyret.

EXIT: Yassin El Barkani tapte mot Martin Hals Johannessen i tvekamp-grenen øksekast i søndagens episode av «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Trist

Yassin og Anders Rydning (37) ble gode venner inne på Fredheim gård. Da tapet var et faktum, ga de hverandre en god og tårevåt klem.

Til TV 2 deler den utslåtte deltakeren at det særlig var leit å ta farvel med kameraten.

– Jeg har litt blandede følelser akkurat nå. Jeg er glad på Martins vegne, som tok meg ut i tvekamp. Men jeg synes det er veldig trist å måtte forlate gården, og spesielt Anders – som har vært en av mine nærmeste her inne. Nå skal jeg reise til «Torpet», og det er jeg veldig spent på, sier Yassin.

– Hva betyr Anders for deg?

– Anders har vært en trygg havn for meg her inne. En veldig lojal venn som jeg har kunnet prate med alt om. Men også en person her inne på gården som har motivert meg til å holde ut når det har vært på sitt tyngste. Så jeg har vært veldig avhengig av ham.

NÆRT VENNSKAP: Yassin El Barkani (t.h.) og Anders Rydning fant tonen inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Angrer ikke

31-åringen mener at han hovedsakelig har seg selv å takke for «Farmen»-exiten, men trekker frem at storbonden trakk Martins navn, noe han mener var rigget.

Yassin inngikk en avtale med Martin om å velge mellom øksekast eller melkespann, og var tydelig på at han skulle holde på løftet deres – uavhengig av omstendighetene.



– Jeg valgte ikke melkespann, for jeg har hatt en fysisk tung uke med ukesoppdrag inne i smia. Og jeg kjente bare på kroppen at det ikke var det jeg ønsket å konkurrere i. Da ble det øksekast, og jeg angrer ikke i det hele tatt. Det er en gren som verken Martin eller jeg har øvd noe særlig på. Det var, sånn som jeg tenker, opp til Gud og ikke tilfeldighetene i denne tvekampen. Det var mer ment for Martin å fortsette å være her, så jeg angrer ikke i det hele tatt, sier han.

INGEN ANGER: Yassin El Barkani (t.h.) angret ikke på at han valgte øksekast som gren, og unte Martin Hals Johannessen tvekamp-seieren. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Følt meg veldig annerledes

Yassin er åpen om at han i en periode opplevde «Farmen»-oppholdet som tøft, etter at Diana Rooz (30) røk ut etter den første uken.

– Diana var jo en person her inne som ikke nødvendigvis var veldig godt likt av alle, men jeg fant trygghet hos henne ved at vi hadde noen av de samme kulturelle verdiene.

31-åringen innrømmer videre at han slet med å finne sin plass i gjengen, og at Diana var en stor støttespiller for ham.

– Jeg har ved mange anledninger følt meg veldig annerledes. Jeg har aldri vært borte i noen gård, og jeg har aldri vært borte i å være et sted hvor jeg ikke kan spise det jeg ønsker å spise. Nå har jeg jo noen religiøse overbevisninger om at jeg kun spiser halal, og da er det veldig vanskelig. Men Diana skjønte dette. Det var en trygghet jeg fant hos henne, så da hun dro, så kjente jeg på en skikkelig knekk, forteller han, og fortsetter:

Oppløst i tårer

– For da visste jeg ikke helt hvem jeg skulle prate med om disse tingene, eller hvem som ville ta vare på meg og faktisk forstå hvordan jeg hadde det der inne.

Heldigvis hadde Yassin Anders, som han lente seg veldig på, og som fikk ham på beina igjen.

Også Bård Kristiansen (52) ble en god venn etter hvert på gården.

– Da jeg pratet med Bård, så sa han noe så fint som at: «Yassin, du er annerledes. Men du er annerledes på en bra måte». Det traff meg veldig, for da skjønte jeg at jeg har kulturell kapital som kanskje ikke alle har. Og den måtte jeg jo bruke her på gården også.

