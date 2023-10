Ute av «Farmen» – føler seg urettferdig behandlet

Årets «Farmen»-sesong har nå fullført sin fjerde uke, og en ny deltaker måtte forlate Fredheim gård.

Denne uken skjedde det en god del, ettersom årets utfordrere ankom gården, og storbonden Sebastian Eide (33) gjorde et valg som aldri har skjedd i Farmens historie.

Tidligere i uken måtte utfordreren Arvid Mæland (55) pakke sekken og forlate gården allerede etter to dager, etter han tapte en kamp mot medutfordrer Mattis Karterud (22).

Selv om utfordrerne derfor hadde gjort sitt for å bli ekte forpaktere, valgte likevel storbonden utfordreren Maria Andberg (23) som førstekjempe.

Andrekjempe valget hennes falt deretter på utfordrerkollega Mattis, noe han reagerte sterkt på.

– Jeg har vært sånn «skal jeg trekke meg?» forklarte Maria tårevått etter valget.

Se det dramatiske valget i videovinduet under:

– Burde vært mer rettferdig

Etter at deltakerne konkurrerte i den nye tvekampgrenen hesteskokast, var det Maria som trakk det korteste strået. Da TV 2 snakket med henne rett etter tvekamptapet, var det en tydelig skuffet 23-åring som var på vei til «Torpet».

– Det var veldig kjipt å ryke, og jeg skulle selvfølgelig ønske jeg kunne vært her lenger. Det jeg tror gikk galt, var at jeg ikke fikk velge gren, og jeg brukte for mye energi på å forsøke å psyke ut Mattis på valg av gren. Teknikken min på kastene var ikke så bra, og det gjorde at jeg ble ukonsentrert på slutten fordi jeg fikk litt noia.



TAPTE: Maria tapte i den nye grenen hesteskokast. Foto: Anton Soggiu/TV 2

23-åringen innrømmet at hun angret noe på andrekjempevalget. Etter valget, var Mattis tydelig opprørt, og kalte henne «feig».

– Jeg burde kanskje valgt noen andre. Jeg føler jeg hadde hatt like stor sjanse mot én av dem, og det var kanskje litt skittent gjort mot Mattis. Men jeg valgte det jeg følte var best. De andre forpakterne sa til meg at hvis jeg valgte en av dem, så var jeg neste ut. Hadde jeg vært her til neste uke, tror jeg ikke at jeg hadde blitt valgt som førstekjempe.



DÅRLIG STEMNING: Valget til Maria gjorde det slik at det ble dårlig stemning mellom henne og Mattis. Foto: Anton Soggiu/TV 2

23-åringen sier at hun likevel følte seg godt tatt imot av gjengen på gården, og forstår hvorfor det ble slik det ble – men skulle ønske det ble annerledes.

– Det er enklere for Sebastian å velge en av oss, siden han kjenner oss minst. Han er ikke er den mest åpne personen, og ikke så enkel å bli kjent med. Så jeg forstår valget hans, selv om jeg syns det er kjipt. Personlig synes jeg likevel at han burde tenkt mer rettferdig. De andre har hatt fire uker der inne, jeg fikk ikke én engang. Det syns jeg han burde tatt til vurdering.



URETTFERDIG: Maria mener valget av henne som førstekjempe var urettferdig. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Reagerer på adferden til meddeltaker

Selv om Maria kun fikk én knapp uke på gården, hadde hun gjort opp sterke meninger om de andre deltakerne. Spesielt Erika Ellingsen (23).

– Jeg synes Erika burde vært førstekjempe. Da jeg skulle velge andrekjempe, sa hun blant annet at hun skulle «gruse meg» om jeg valgte henne. Det er unødvendig å si. Hun sa også at Martin bare var en «gladkristen gutt som hopper rundt», og en folk irriterer seg over.

UVENNER?: I løpet av ukene på «Farmen», har ikke Martin og Erika gått best overrens – noe de andre deltakerne har lagt merke til. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Martin Hals Johannessen (24) var en av deltakerne Maria gikk best overens med, og fikk et godt forhold til. I tillegg hadde Erika hele uken kjempet for Mattis sin overlevelse på gården, og ikke gjort noe hemmelighet ut av det.

– Da Björk besøkte meg på kjempehytta, fikk jeg vite at flere av de andre hadde reagert på oppførselen hennes etter at Mattis ble valgt som andrekjempe. Hun hadde visst blitt veldig lei seg, og sagt hun håpet på at jeg valgte noen andre. Det var de skuffet over.

Maria tror at Erika sin oppførsel denne uken, raskt vil slå negativt ut.

– Jeg vet det er flere som ønsker henne ut. I tillegg så har jeg avslørt noe om henne i storbondebrevet jeg har skrevet, avslutter hun kryptisk.

