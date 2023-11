Ute av «Farmen» – avslører hemmelig skade

Etter den siste ordinære tvekampen i «Farmen», måtte Kathrine Jakobsen (41) forlate Fredheim gård.

At hun tapte mot Björk Valnes Altadottir (28) like før finaleuken, førte tilsynelatende ikke til bitterhet hos altaværingen.

– Jeg kjenner egentlig på en lettelse. Det er faktisk ganske befriende å skulle dra herfra nå. Jeg kjenner at jeg er veldig mettet. Jeg kjenner at jeg er ferdig, sier hun til TV 2 like etter exiten.

– Hva ved «Farmen» er det du føler deg mettet på?

– Egentlig alt. Jeg har hatt en sterk motivasjon om å vinne hele greia, men motivasjonen min sank betraktelig da vi halvannen uke før finalen fikk vite at premien bare er en tredjedel av det som den har vært tidligere.

OVER OG UT: Kathrine Jakobsen forlater Fredheim gård etter ti uker. Foto: Anton Soggiu / TV 2

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan deltakerne følte seg rundlurt fordi de fikk vite at årets «Farmen»-premie er kuttet med nesten en millioner kroner. Deltakerne ble nemlig informert etter at offentligheten hadde visst om reduksjonen i verdi.

Jakobsen har gjennom hele «Farmen»-oppholdet vært tydelig på at grunnen til at hun har kjempet om seieren var for å forbedre sin økonomiske situasjon og ha mulighet til å kjøpe leilighet til henne og de tre barna som bor hjemme.

– Nå ser jeg bare fram til å komme ut i 2023. Jeg gleder meg til å ringe ungene mine og familien min. Det er det som har stått i hodet på meg de tre siste ukene, sier hun.



GODE VENNER: Carla Haringstad og Kathrine Jakobsen nyter noe godt i glasset på storbondeloftet i uke sju. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Tenkt minst på meg selv

41-åringen er stolt over å ha kommet seg helt til uke ti uten å ha stått i tvekamp.

Likevel har hun kjempet flere personlige kamper inne på gården.

Flere av de tidligere «Farmen»-deltakerne har pekt på Jakobsen som den mest kyniske spilleren inne på Fredheim gård.

– At jeg ble sett på som en av de sterkeste og mest kunnskapsrike, og dermed en de har vært redde for å møte i kamp, synes jeg er helt fantastisk. De har kanskje vært bitre for at de har røket ut, mens jeg har stått igjen. Jeg føler absolutt ikke at jeg har gjort noe særlig kynisk i det hele tatt. Jeg er vel kanskje den som har tenkt minst på meg selv inne på gården.

– Angrer du på noe?

– Ja, jeg angrer på at jeg har gitt alt og at jeg jobbet og prioritert fellesskapet så mye framfor meg selv, sier hun.

ARBEIDSJERN: Kathrine Jakobsen har jobbet hard for penger til markedet inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg skulle gjort som veldig mange andre; i stedet for å stå og lage frokost til gruppa hver eneste dag, så skulle jeg heller bare tatt med meg kaffekoppen og gått ned og satt meg på brygga. Å bare ha gitt faen i hvem som gjorde hva av de daglige oppgavene.

Avslører hemmelig skade

Etter at Jakobsen har røket ut av «Farmen», avslører hun noe som hun har holdt hemmelig for de andre deltakerne gjennom hele gårdsoppholdet.

– For litt over to år siden så ødela jeg den høyre skulderen min, så jeg har virkelig slitt med med høyrearmen. Jeg har verken full bevegelighet eller styrke i den, men det er ingen som faktisk har lagt merke til merke til det. Det synes jeg er dritbra.



HJEMME IGJEN: Kathrine er glad for å være tilbake i Alta hos familien. Her med sine yngste, Thalina (8) og Mina (7). Foto: Vegard Stien / TV 2

Skulderen ble skadet i badelandet i Alta, der Jakobsen var ansatt. En søndag hun var og badet med sine to yngste døtre, skled hun i en trapp og satt fast armen i et gelender.

– Det er sånn du ser på film. Hele kroppen bare deiset i bakken, og høyre skulder gikk ut av ledd. Jeg endte opp med flere brudd og hele pakka, og ble langtidssykmeldt, forklarer hun.

– Hvordan har skaden preget deg inne på «Farmen»?

– Jeg har hatt mye vondt i skulderen, og tidvis så har det preget meg. Men jeg har gjort alt jeg kunne for å for å skjule det. Jeg har virkelig gitt alt, og jeg har stått på. Jeg kjenner at jeg er dritstolt over min egen prestasjon.

EN VINNER: Blant disse seks står vinneren av «Farmen» 2023. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Av de gjenværende deltakerne inne på Fredheim gård, Anders Rydning (37), Maria Andberg (23), Björk Valnes Altadottir (28), Carla Maria Haringstad (31), Mattis Karterud (23) og Martin Hals Johannessen (24), er det kun to personer Jakobsen håper å se i den store finalen.

– Jeg håper selvfølgelig at det er Carla eller Anders som står igjen som vinner av «Farmen» 2023, avslutter hun.

