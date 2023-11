Ute av «Farmen» – åpner seg om sykdom

Finalen nærmer seg med stormskritt når forpakterne avslutter den niende uken på Fredheim gård.

For Yassin El Barkani (31) bar det rett fra andreplass i «Torpet» til førstekjempe på «Farmen». Storbonde Kathrine Jakobsen (41) forsvarte valget med at han var hennes største konkurrent.

Yassin plukket ut Mattis Veine Karterud (22) til tvekamp i grenen sekken søndag. Konkurransen fikk en jevn start, men andrekjempen fikk kjapt overtaket. 31-åringen måtte dermed bite i det sure eplet, og vende hjem like før finaleuken av «Farmen».

RØK UT: Yassin El Barkani (t.h.) kunne ikke hamle opp med Mattis Veine Karterud under tvekamp-grenen sekken, og måtte dermed reise hjem fra årets «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Bismak

Etter tapet i tvekampen er det ingen sure miner å spore hos Yassin.

– Endelig er jeg ute av «Farmen». Endelig, endelig er det hjem. Jeg har vært over 60 dager borte fra det kjente, trygge og forutsigbare. Og jeg tapte i dag en kamp mot alle mine nærmeste, der jeg ga hundre prosent. Det var ikke opp til flaks eller tilfeldigheter i dag. I dag var det opp til den som var sterkest, og hvem som ville være her mest. Mattis ville det mest, uten tvil, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Det å ryke i dag er selvfølgelig med en bismak, rett før finaleuken. For jeg har jo kjempet meg gjennom over 60 dager i denne tilværelsen her. Men jeg er over 60 dager rikere på opplevelser. Så jeg ryker i dag, men jeg tar med meg både relasjoner og opplevelser, og det er verdt mer enn premien for meg.

Yassin er ikke redd for å berømme Mattis' ferdigheter og styrker, og mener at andrekjempen er større og mer utholdende enn ham.

– Han (Mattis, journ.anm.) valgte en gren som han visste at jeg var svakere enn ham i, spesielt etter at jeg pådro meg en akutt ryggplage inne på «Torpet». Kampen var jevn til å begynne med. Jeg ga absolutt alt, og prøvde å være eksplosiv. Men han tok meg i utholdenhet. Det kom til et punkt hvor jeg kjente på at jeg ikke hadde mer å gi.

UTE: Yassin El Barkani (t.v.) tapte mot Mattis Veine Karterud under tvekampen i sekken i årets «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Fikk legebesøk

Ni uker på Sørlandet har tæret på kropp og sjel hos IT-utvikleren. Hjemreisen til hovedstaden og familien er derfor kjærkommen.

– Kroppen har aldri vært så sliten som før nå. Jeg er tung i beina og skuldrene mine er slitne etter tvekampen i dag. Det har vært overbelastning i veldig, veldig mange dager.

– Psyken er jo helt nedbrutt. Det er mest fordi jeg har vært borte fra de hjemme i så mange dager. Så selvfølgelig er det kjipt å tape i dag, men det er en seier å få komme hjem til min familie og aller nærmeste. Savnet har vært altfor stort. Men det går også veldig på samvittigheten min å ha reist fra de hjemme.

PLAGER: Ni ukers gårdsliv har tatt på både fysisk og psykisk for den utslåtte «Farmen»-deltakeren Yassin El Barkani. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Oslo-gutten avslører videre at han slet med helsen da han var storbonde i den andre uken på «Farmen».

– Jeg fikk et par astmaanfall i løpet av dagene. Jeg tror jeg fikk en skikkelig allergisk reaksjon da jeg var på storbondeloftet. Det kan ha vært hesten eller katten, som jeg var mye rundt da jeg var inne i hovedhuset. Jeg fikk legen på besøk etter hvert, og jeg fikk noen medisiner fra ham, og det hjalp veldig, deler han.

31-åringen ble også veldig glad da Anders Rydning (37) ikke valgte ham som hjelper uken etter.

– Jeg trengte å holde meg fra storbondeloftet og flytte tilbake igjen til den vanlige stua. Jeg pleide bare å være der, for da hadde jeg det veldig mye bedre med tanke på helsen.

Smuglet inn brev

Helseplager til tross, Yassin reiser fra 1923 som en ny utgave av seg selv.

– Jeg vil si at jeg bare har vært meg selv hundre prosent, men de som kjenner meg, vil si at jeg har endret meg veldig i løpet av oppholdet. Det er fordi jeg føler at jeg har vokst. Jeg har vokst veldig i løpet av de ukene jeg har vært her, og jeg vet at når jeg kommer hjem, så vil de oppleve Yassin versjon to. Jeg har vært meg selv, men jeg har blitt en bedre versjon av meg selv.

