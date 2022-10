TV-tabbe på Farmen – la du merke til dette?

En viktig del av Farmen-opplevelsen er at alt på gården skal være tidsriktig.

Det er egne rekvisittansvarlige i produksjonen som skal sørge for at alt av utstyr skal se ut som det hører hjemme i 1922.

Årvåkne TV-tittere har tipset om at denne jobben ikke er gjort helt korrekt i årets sesong.

ARBEIDSJERN: Hashar Aziz jobbet hardt med snekringen. Foto: Anton Soggiu

Plasthåndtak

I forrige uke fikk Dan-Håvard Johnsen (54), Ivana Miric (28) og Hashar Aziz (34) ansvar for snekre-delen av ukesoppdraget.

Overraskende mange TV-seere har bemerket seg at sagen de brukte slettes ikke var tidsriktig. Sagen hadde nemlig et sort plasthåndtak.

Ifølge Aftenposten kom det aller første produktet i plast til Norge i 1929, og var et presset stikkontaktdeksel produsert av Norsk Teknisk Porselensfabrik i Fredrikstad.

Avisen skriver også at det ikke var før 30-årsperioden mellom 1950 og 1980 at plast ble et av de aller mest benyttede industrimaterialene i verden.

JOBBER I VEI: Her holder Hashar Aziz den omdiskuterte sagen. Foto: TV 2

TV 2 forklarer tabben

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, gjøres oppmerksom på TV-tabben.

– Vi er veldig nøye på at redskapene som brukes i Farmen skal være tidsriktige. Samtidig er det viktig at deltakerne har redskap som fungerer til den oppgaven som skal utføres, og i dette tilfellet er nok forklaringen at man ikke har greid å skaffe til veie tidsriktig verktøy som faktisk fungerte, sier han, og fortsetter:

– I og med at håndsag er et redskap som også ble benyttet i 1922, så er det da plasten på selve håndtaket som ikke stemmer med tidsepoken.