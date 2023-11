TV 2 ga Kathrine unntak fra reglene: – Ble ledet av produksjonen

RIGGET: I dag innrømmer Kathrine at hun allerede hadde bestemt at hun skulle trekke lappen med Martin sitt navn opp av lua. Foto: «Farmen» / TV 2

Kathrine Jakobsen (41) innrømmer at loddtrekningen i «Farmen» var rigget. I dag angrer hun bittert, og sier at hun lot seg lede av produksjonen.

Under andrekjempevalget i søndagens episode av «Farmen», måtte Kathrine Jakobsen (41) svare på flere anklager fra de andre deltakerne inne på gården.

41-åringen skapte sterke reaksjoner da hun som storbonde valgte å gjennomføre en loddtrekning for å velge Martin Hals Johannessen (24) til førstekjempe tidligere i uken.

Flere mente at loddtrekningen var rigget, og kritiserte Kathrine for påstanden om at hun ikke var i stand til å ta et valg. Deltakerne mente at hun visste at det sto «Martin» på lappen hun trakk opp fra lua.

STERKE REAKSJONER: Loddtrekningen til Kathrine skapte sterke følelser rundt bordet. Foto: «Farmen» / TV 2

– Jeg er veldig godtroende, positiv, optimistisk og håpefull for folk rundt meg, men jeg er ikke naiv. Jeg tror kanskje at ikke det var helt tilfeldig. Kathrine er en veldig smart dame, og jeg tror at hun er ganske utspekulert, sier Martin under andrekjempevalget.

Yassin El Barkani (31) uttalte til TV 2 etter hendelsen at han syntes det var feigt av Kathrine å velge loddtrekning.

– Enhver storbonde har måttet ta et tøft valg, og har kunnet stå i det. Det å si at alle er likestilte på denne gården, det blir tullete – for det vet vi at vi ikke er. Og så kan vi jo snakke om denne loddtrekningen i det hele tatt var tilfeldig, for det var den jo ikke. Den var jo faktisk rigget, sier han.

KRITISK: Yassin mislikte at Kathrine ikke valgte å ta et valg av førstekjempe. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Innrømmer rigging

Kathrine innrømmer overfor TV 2 at valget var rigget, men hevder at det ikke hadde skjedd uten «Farmen»-produksjonens velsignelse.

Etter å ha bodd på storbondeloftet med Björk og Martin, mente hun at de spilte et kynisk spill. Hun ønsket å velge Martin, men syntes samtidig at det var vanskelig å velge en så positiv person til førstekjempe.

– Jeg sa i sync (intervju med produksjonen, journ.anm) at jeg egentlig ikke hadde lyst til å velge Martin, fordi han er en så god gutt. Jeg syntes det var helt jævlig å skulle velge ham, og sa til produksjonen at jeg ikke visste ikke hvordan jeg skulle begrunne det valget.

– LEDET: Kathrine følte at produksjonen oppmuntret henne til loddtrekning. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Kathrine forteller at hun i den konkrete intervjusituasjonen nærmest på flåsete vis slang ut av seg at hun skulle ønske hun slapp å ta valget på normal måte.

– Da sa produksjonen: «Hvordan ser du for deg å gjøre valget da?». Jeg sa: «Skal jeg bare ta en lue og trekke navnet hans opp av den?». Da fikk jeg til svar: «Det er greit at du gjør det på den måten, men da må du være sikker på at det er Martin sin lapp, og så må du stå i det». Så jeg ble ledet litt inn i det av produksjonen.

– Mener du at det er produksjonen som fikk deg til å rigge loddtrekningen?

– Både ja og nei, men egentlig ikke. Jeg gikk jo med på dette selv. I bunn og grunn, så var det jo mitt forslag. Det var jeg som nevnte det først, så jeg føler ikke at jeg kan klandre produksjonen. Men vi visste jo at det ikke var lov med loddtrekning, for Arvid (Mæland, journ.anm) hadde snakket om å gjøre det samme, men han hadde fått beskjed om at det ikke var lov.

Hun fortsetter:

– Jeg skjønner jo selvfølgelig at vi lager TV, og «Farmen» i år ble noe helt annet enn sånn det har vært gjort tidligere. Så da produksjonen var positive til loddtrekning, tenkte jeg: «Ja, ja, hvorfor ikke?». Da slapp jeg å sitte og begrunne valget, for det var fælt å skulle velge Martin. Jeg slapp unna den, og selvfølgelig var det kjempefeigt. Samtidig var det en annen måte å gjøre det valget på.

STORBONDE: Flere av de andre deltakerne reagerte på Kathrines lederstil som storbonde. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Stor misnøye

Gjennom hele uken, valgte Kathrine å forbli taus om at loddtrekningen var rigget. Opptrinnet skapte stor misnøye på gården, og under andrekjempevalget ble hun kritisert for måten hun hadde ledet gruppa på.

Når programleder Niklas Baarli (34) spør de andre hvordan Kathrine har vært som storbonde, oppstår det en pinlig og lang stillhet.

Etter at Anders Rydning (37) har skapt latter ved å si at hun er en tydelig og direkte leder som han er redd for at skal skjenne på ham, tar en mer alvorlig Björk Altadottir (28) ordet.

– Jeg skal ikke være like politisk korrekt. Jeg har hatt en klump i magen hele uka, og har ikke hatt det bra. For alle på gården har følt seg usikre og utrygge, og ingen har klart å lese Kathrine. Jeg har ikke fått noen varme kommentarer av henne denne uka, akkurat, sier Björk.

INTENST: Andrekjempevalget ble en intens opplevelse for Kathrine. Foto: «Farmen» / TV 2

Til TV 2 forteller Kathrine at hun tok kritikken svært tungt.

– Andrekjempevalget ble et «shit show». Det ble skikkelig, skikkelig, stygt. Da kjente jeg det virkelig. Jeg fikk så mye personkarakteristikker som jeg overhodet ikke kjente meg igjen i, sier hun.

– Alle har alltid kommet til meg for å prate dersom det har vært noe, så jeg syntes det var litt rart at Björk ikke gjorde det i dette tilfellet, hvis hun hadde gått hele uken og kjent på at det var så vanskelig. Jeg pratet jo masse med henne den uken, både om slakt og alt annet. Så jeg skjønte ikke helt den.

ANGRER: I dag angrer Kathrine på loddtrekningen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

41-åringen sier at hun etter innspillingen har snakket med andre deltakerne og beklaget seg for at hun utførte valget slik hun gjorde.

– Jeg angrer virkelig, og det har jeg også sagt til de andre deltakerne.

Kathrine sier at hun vanligvis er en person som ikke har problemer med å ytre sin ærlige mening – og at det bryter med hennes karakter å gjennomføre et rigget valg.

– Det er veldig lett å sitte i ettertid og tenke: «Herregud, hvorfor gikk jeg med egentlig på å gjøre det sånn under det valget?». Det strider jo helt imot den personen jeg er. Jeg har jo alltid vært den som sier klart og tydelig ifra, og plutselig så skulle jeg ta en sånn lett utvei. Det stemmer jo ikke. Absolutt ikke, sier hun.

BLE NEKTET: Da Arvid Mæland tidligere i «Farmen» ville ta et valg ved loddtrekning, ble han nektet av produksjonen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Gjorde et unntak

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, mener at det ikke var produksjonen som la opp til at Kathrine skulle velge Martin som førstekjempe ved loddtrekning.

– Alle deltakerne tar selv valget om hvem de ønsker som første- og andrekjempe på «Farmen». Dette skjer uten innblanding fra produksjonen. Produksjonen er tett på deltakerne, og da er valgene et tema som ofte kommer opp i samtaler, men uten at vi blander oss opp i hvem de velger. I dette tilfellet var vi kjent med at Kathrine ønsket å «rigge» loddtrekningen.

– Produksjonen skal tidligere ha nektet Arvid Mæland å utføre valg gjennom loddtrekning. Hvorfor grep de ikke inn og frarådet Kathrine å gjøre det samme?

– Det stemmer at det ikke er lov med loddtrekning under kjempevalgene, men i dette tilfellet gjorde produksjonen et unntak siden dette var en del av Kathrines taktikk, opplyser Dahl.

«Farmen» ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40 og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.