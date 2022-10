Truet med å trekke seg før tvekamp: – Jeg er forbanna

Etter seks uker på Li gård har det begynt å tilspisse seg. Alliansene mellom deltakerne har blitt mer synlig, og det legges ikke skjul på hvem som går overens – og ikke.

Det fikk ukens andrekjempe, Hashar Aziz (34), erfare da han tilbragte natta på kjempehytta.

Ukens førstekjempe, Dan-Håvard Johnsen (56), brøt nemlig reglene ved å få besøk på kjempehytta. Aziz hadde tidligere hatt besøk av Bente Rabba (54), etter Johnsen sa fra seg besøksretten etter andrekjempevalget.

Regelbruddet fikk politibetjenten til å se rødt.

FORBANNA: Hashar, som var ukens andrekjempe, oppdaget at flere av deltakerne begikk et regelbrudd med ulovlig på besøk på kjempehytta. Foto: Anton Soggiu

– Jeg har gjort det ganske tydelig at jeg ikke tolerer den slags, og at jeg vurderte tidligere på natten å reise hjem om det ikke blir tatt tak i fra produksjonens side, sier han til kjempehyttekamera.

Forventet konsekvenser fra produksjonen

Deltakerne bruker de såkalte kjempehyttekameraene til å filme seg selv når de er på kjempehyttene. Det er her Aziz filmer forklarer hva som har skjedd natta før.

Aziz forteller at han var vitne til at Ivana Miric (28) og Henrik Eijsink (26) besøkte Johnsen på førstekjempehytta. Han forklarer videre at dette har ikke deltakerne lov til.

Foto: Anton Soggiu

– En regel er en regel. Ja, noen regler kan brytes, og er til for å brytes. Men er det en ting som har vært ganske klart fra uke én, er det at vi ikke har lov å gå utenfor gjerdene til gården, sier han til kamera.

Aziz sier deretter at han forventer at regelbruddet blir tatt tak i av produksjonen. Om det ikke ble konsekvenser for deltakerne, vil han vurdere å trekke seg.

– Jeg forventer at produksjonen ville håndheve reglene de selv har satt. Om ikke sa jeg at jeg ville pakke sekken og forlate gården, for slikt ville jeg ikke være en del av.

Kontaktet produksjonen

Da TV 2 ringer Aziz og spør hvordan han oppdaget regelbruddet, forteller han at det var stemmene til deltakerne som avslørte dem.

– Lyden bærer godt fra kjempehyttene, og så så jeg bevegelser rundt inngangspariet.

Etter at Aziz oppdaget at Johnsen hadde ulovlig besøk, tok han kontakt med noen i produksjonen. Deretter kom en av nattevaktene og ba deltakerne som var til stedet om å gå tilbake til gården.

– Da så jeg at det var Henrik, og så hørte jeg stemmen til Ivana, sier Aziz og forklarer at vakten deretter kom bort til ham.

– Vakten bekreftet at andre deltakere hadde vært der, men at det gikk fint og han hadde sendt dem tilbake til gården.

ULOVLIG BESØK: Ivana og Henrik dro på kjempehytten på natten for å besøke Dan-Håvard, som var førstekjempe.

Det er nemlig dette som gjorde politimannen irritert. Han opplevde at produksjonen ikke tok regelbruddet like seriøst som han selv.

– Det står i kontakten vi signerer at om det blir regelbrudd, så vil det få konsekvenser. Jeg forventet at produksjonen ville håndheve disse reglene, sier Aziz og forklarer at alle deltakerne hadde fått beskjed om at ikke var lov å ferdes utenfor gjerdene til gården.

Videre forklarer han hvorfor regelbruddet gikk inn på han:

– Det er andre gangen jeg blir valgt til tvekamp av Dan, så det føltes ikke godt. Det er et psykologisk press å gå i kamp, og å være alene på kjempehytta med tanken om at du kan ryke dagen etter.

Fikk ingen konsekvenser

Dagen etter oppsto det flere diskusjoner mellom produksjonen og Aziz, hvor førstnevnte mente det var opp til deltakerne selv hva straffen ville være. Derfor var 34-åringen lenge usikker på om han ville fullføre tvekampen eller ikke.

Selv om politibetjenten mente hendelsen åpenbart var et alvorlig regelbrudd, var ikke produksjonen enig.

REGELBRUDD: Andrekjempen mener Dan-Håvard (avbildet) burde få konsekvenser for dem som var involvert. Foto: Anton Soggiu

– De mente at deltakerne selv som skulle straffe hverandre, altså ha en indre justis – så det ble ingen konsekvenser i det hele tatt. Produksjonen sa at det som ble ansett som et alvorlig regelbrudd var å aktivt oppsøke steder og folk i 2022.

Dette er ikke første gangen Farmen- og Farmen kjendis-deltakere har brutt reglene. Både i Farmen 2020-sesongen og Farmen kjendis-sesongen tidligere i år kunne TV 2 fortelle om alvorlig regelbrudd blant flere av deltakerne.

Aziz mener at produksjonen burde steppet inn og gitt konsekvenser til deltakerne som brøt reglene med vilje. I tillegg var han skuffet over deltakerne, Eijsink og Miric, som brøt reglene.

– Jeg var vel mest skuffet over Henrik. Han hadde selv kristisert Lasse uken før for å bryte reglene da han sov med Andrea, før han vant Torpet-finalen. Så gjør han det selv denne uken. Det syns jeg er lite greit, utdyper han.

Dette svarer TV 2

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, støtter oppunder produksjonens avgjørelse om indre justis.

– Inne på Farmen-gårdens område er det storbondens ord som er lov, så håndtering av hendelser som dette er opp til storbonden og den indre justisen i gruppa og på gården. Derfor har ikke produksjonen grepet inn, svarer TV 2s pressesjef Dahl.

Selv om Aziz var uenig med produksjonens avgjørelse, innrømmer han at han bedre forstår handlingen til Eijsink og Miric.

– Jeg pratet med Henrik i etterkant, og da viste det seg at han hadde fått beskjed av produksjonen at det var indre justis. Da tenkte han at han kunne gjøre det samme. Og det kan jeg forstå, og gi han aksept på, sier Aziz.

Politimannen referer til da Eijsink tok opp Lasse Fredheims (26) regelbrudd uken før. Det var likevel én ting han ikke var helt fornøyd med:

– Det eneste som er dumt er at han har holdt det for seg selv, og ikke fortalt det til resten av oss. Men det går jo tilbake til at det er et spill, og folk holder kortene tett til brystet, avslutter Aziz.

