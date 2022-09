Trekker seg fra Torpet: – Dreit meg ut

Einar Lund (21) hadde ikke motivasjonen han trengte for å bli værende på Torpet.

Einar Lund tapte tvekampen mot Erlend Indregaard (53). Tradisjon tro må utslåtte deltakere til Torpet, hvor man kan kjempe seg tilbake igjen til gården.

Det ønsket ikke tryslingen.

I videoen øverst i saken avslører Lund at kunne hindret ham fra å trekke seg fra Torpet.

TRIO: Nå er det kun Scott, Vartdal og Fredheim igjen på Torpet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Ga seg

Inne på Torpet ventet Dagny Vartdal (50), Lasse Fredheim (26) og Robert Michael Scott (55).

Ifølge 21-åringen hadde de langt mer lyst til å dra tilbake til Farmen-gården enn han selv.

– Da jeg kom på Torpet så møtte jeg tre fine folk som alle var veldig motiverte for å komme inn på Farmen. Og jeg var ikke så fullt motivert til å komme inn igjen, når jeg først hadde «driti meg ut» en gang. Så da valgte jeg å ikke gi dem en kamp. Da bare ga jeg meg der for jeg synes veien frem virket veldig lang.

TV 2 snakker med Lund kort tid etter at han har forlatt gården. Han mener rett og slett at prossessen med å komme seg tilbake til Farmen hadde blitt for lang og kjedelig.

– Det er litt mye dødtid. Først så måtte vi vinne en konkurranse, og så sikkert et par til og så måtte vi gå i finalen med alle i Torpet, der en av tre vinner. Så om du kommer inn på Farmen, kan du fortsatt ryke på en smell. Så er det finaleuken ... Så, nei. Da tenkte jeg at da gir jeg stafettpinnen videre.

Han forteller at valget om å trekke seg var lett å ta.

– Jeg skjønte det om morgenen der, dagen etter jeg hadde sovet der en natt. Folk der var veldig motiverte og det kom til å bli langdrygt for meg å være der så lenge. Og oddsen var så liten for å vinne så da ga jeg meg rett og slett.

DRO SIN VEI: Nå skal Lund tilbake til Trysil, og gleder seg til det. Foto: TV 2

Hadde et tydelig ønske

Kjendisstatus er ikke noe Lund er ute etter. Derfor var han ikke ute etter mer TV-tid.

– Jeg hadde ikke noe plan om å lage en karriere på noe slags vis etter Farmen. Jeg skal drive gård i Trysil resten av livet, så jeg var på Farmen for å kanskje vinne noe av verdi og treffe noen folk.

– Så du har ikke en plan om å være influencer i etterkant av Farmen?

– Nei ikke akkurat planer om å være influenser. Det er ikke i mitt budsjett akkurat.

Han har dog lyst til å være mer på TV.

– Jeg kunne absolutt kunne tenke meg å være med på forskjellige TV-ting jeg hvis det passer for meg, eller for folket.

På spøkefult vis avslutter han intervjuet med å be reporteren melde ham på Jakten på kjærligheten.