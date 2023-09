Trekker seg: – Alt ble bare helt mørkt

Det ble en dramatisk start på uken for deltakerne på «Torpet». Søndag tapte Diana Rooz (30) en tvekamp på «Farmen», og tok turen videre til småbruket.

Kort tid senere kom det to nye «Farmen»-deltakere inn, som følge av en tvist. Det var Charlotte Tigerstedt (53) og Bent Inge Høiland Rundevold (28).

Det tok imidlertid ikke lang tid før det skjedde enda en vri.

– Dette her er helt sykt. Med all respekt – jeg må̊ trekke meg, sier Diana.



VILLE IKKE MER: Diana avsluttet oppholdet på «Torpet» etter kort tid. Foto: TV 2

Alt gikk fort

Etter at Charlotte og Bent Inge hadde kommet inn på småbruket, ga Diana beskjed til de andre deltakerne at hun trekker seg.

Hun følte at alt hadde gått for fort, fra hun røk ut av «Farmen» til det neste eventyret.

– Jeg skulle inn på «Torpet» med én gang og jeg visste jo egentlig ikke helt hva det var. Det var noe helt annet enn det jeg hadde forestilt meg, forteller hun til TV 2 etter exiten.

Hun hadde forventet å se noen jenter på småbruket, men slik ble det ikke. Hun ble nemlig møtt av Christopher Scott, Kjell Strand og Finn Olav Odde. I tillegg var hun sliten den dagen hun ankom «Torpet».

– Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg hadde ikke sovet ordentlig på tre dager og jeg var helt ferdig da jeg kom dit.

– Jeg hadde ikke spist på nesten to dager, for jeg havnet på kjempehytta, og det var bare helt kaos i hodet.

– Ingen privatliv

Én ting hun reagerte særlig på, var plassen på den lille hytta.

– Du hadde ikke eget rom eller egen seng. De hadde bare en sånn liten krybbe.

I tillegg var det mye flått, og deltakerne fikk ikke sjekket seg der. Diana fant mye flåttbitt etter at hun hadde kommet hjem.

– Det er ekstremt intimt og jeg hadde ikke noe privatliv i det hele tatt. Jeg følte det ble veldig ubehagelig. Så da jeg kom inn der, tror jeg det tok meg 48 minutter til jeg innså at jeg ikke ville være der, forteller Diana.

– Jeg synes «Farmen» var tøft, men dette her er helt sykt. Med all respekt, men jeg må nesten trekke meg. Det her går ikke. Det er ikke noe for meg i det hele tatt.

Mulighet for hevn

Da hun tapte tvekampen på hovedgården, hadde hun egentlig motivasjonen for å kjempe seg tilbake igjen. Men motivasjonen dalte da hun tok turen videre.

– Det var en mulighet for å komme tilbake. Jeg hadde motivasjonen og jeg tenkte at det hadde vært gøy å kunne gå inn igjen og overraske, og ikke minst ta hevn.

Det ble imidlertid en nedtur for henne på komme inn på «Torpet».

– Jeg så ikke lys i tunnelen. Alt ble bare mørkt for meg. Jeg følte at jeg ikke kunne være der én dag til.

TUNGT: «Torpet»-opplevelsen ble ikke slik Diana hadde håpet. Foto: TV 2

Til tross for at det var der det endte for Diana, påpeker hun at hun har fått til det hun har ønsket med oppholdene. Hun har nemlig ikke opplevd å være mye ute i naturen eller på gård. Diana meldte seg på for den opplevelsen.

– Jeg har gått fra å være innekatt til utekatt. Jeg har fått en smakebit på det.

– Jeg sitter ikke igjen med noe vond følelse. Jeg har en ro i meg og tenker at det var fint som det var, forteller hun etter at hun har kommet hjem.

