Tok ku-grep for å kunne sove lenger

Gårdstilværelsen krever noen tilpasninger og endringer i hverdagen – spesielt hvis du er vant til bylivet.

Da Erik Sæter (26), Eli Kari Gjengedal (51) og Ingeborg Myhre (47) ankom Torpet kjendis-gården var det dog én ting de klarte å snike seg unna: nemlig det å stå opp tidlig.

Deltakerne tok et spesielt grep.

Fra A-kuer til B-kuer

For å få sove lenger om morgenene måtte de tilvenne kuene til å bli melket senere. Istedenfor å gjøre dette klokken 5-6 om morgenen, ble oppgaven gjerne utsatt til klokken 10.

Som et upreget B-menneske, passet dette TV 2s væranker Eli Kari Gjengedal ypperlig.

– Jeg gjør alt jeg kan for å ikke måtte stå opp tidlig. Rundt midnatt svinger jeg vaskekosten hjemme og er på mitt mest ivrige utover natta, avslører hun og legger til at Farmen-tilværelsen i 2021 ikke var helt ideell på denne fronten:

– Da jeg var på Farmen sto vi jo opp med sola. Det var rene torturen. Jeg var livredd for at det også skulle skje på Torpet, sier hun.

Skjønt enige

Gjengedal forteller videre at deltakerne var skjønt enige om at kuene skulle bli B-kuer.

– Kuene sin melkeproduksjon tilpasser seg når de blir melket. Om det er klokken 6 eller 10 er det samma, bare de blir melket jamt med samme tidsintervaller, sier hun.

Værankeret var ikke alene om å være B-menneske, da de andre deltakerne også foretrekker denne livsstilen.

TRIO: Erik Sæter, Ingeborg Myhre og Eli Kari Gjengedal er årets Torpet kjendis-deltakere. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / Ganeshfoto.no

– Jeg var livredd for at jeg måtte snu det opp ned på Torpet. Da jeg var med på Farmen, var alle så strebete og sto opp før fuglene feis. Da var det jo ikke noe særlig at jeg skulle ligge og sove til klokken 10, sier Ingeborg Myhre til TV 2.

– Heldigvis er Eli Kari og jeg helt like der, og det var ikke snakk om at vi skulle stå opp grytidlig. Erik var helt med på planen også. Han er jo ekstremt glad i å sove.

Fikk grønt lys

Endringen skjedde etter at deltakerne fikk grønt lys for dette, sier både Gjengedal og Myhre.

– Vi snakket med dyreansvarlig om det og fikk heldigvis «go». En super løsning spør du meg, sier Gjengedal.

Myhre er også fornøyd med løsningen.

– Det funket som en kule med B-kuene våre! Så lenge de blir melket med 12 timers opphold går det superfint. Vi sjekket med dyreansvarlig i tilfelle, som godkjente planen vår. Kuene ble lykkelige B-kuer. Jeg tror faktisk de aldri har vært mer glad enn da de fikk lange rolige morgener!, sier hun.

Torpet kjendis har premiere på TV 2 Play 10. januar.