Tapte Torpet-finalen: – Tok det veldig tungt

Etter ni lange uker har årets sesong av Torpet endelig kommet til en slutt. Seerne har vært vitne til alt fra hete diskusjoner og sprit-smugling, til gøyale fantestreker.

En av Torpet-utfordrerne har gjort seg kjent på sosiale medier. Vilde Humstad Aasmo (24) kom inn som utfordrer, sammen med Cecilie Steensen Skovholt (43) og Tore Haraldset (52).

Søndag kveld var det duket for den aller siste Torpet-finalen, hvor seerne var vitne til at en opprørt Vilde måtte pakke sammen og reise hjem.

Nå avslører hun hvordan tapet påvirket henne.

KLAR FOR FINALE: Det var endelig duket for den aller siste finalen i årets Torpet- sesong. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Stor skuffelse

I søndagens episode måtte de fire deltakerne gjennom en konkurranse – i håp om å sikre seg en plass inne på Farmen.

Da programleder Niklas Baarli (32) annonserte at de skal konkurrere i grenen «Kniven», ble det uttrykt stor skuffelse fra Vildes side.

Hun legger ikke skjul på at det var surt at hun måtte konkurrere i grenen hun mener hun stilte svakest i, i finalen. Likevel ville hun ikke vært foruten opplevelsen.

– Oppholdet har vært fint, stort sett. Det har selvfølgelig vært kjipe ting her og der, men det har totalt sett vært veldig lærerikt. I dag er jeg glad for at jeg var med, forteller hun til TV 2 og fortetter:

– Men det var jeg kanskje ikke, rett etter at jeg røk ut.

Da hun først kom inn på Torpet i uke fem, forventet hun at det skulle være mer krevende enn hun trodde.

– Jeg trodde det skulle være veldig krevende å få lite mat, men det var det ikke i det hele tatt. Jeg var spent på hvordan det var å bo med to helt ukjente folk og om jeg kom til å «klikke» med de. Kanskje litt «detox» fra hverdagen.

– Veldig nedtur

24-åringen har blitt lagt merke til i sosiale medier etter Torpet-deltakelsen. Vanligvis holder hun seg oppdatert på mobilen, men det var ikke mulig da hun levde i 1922. Det var derimot ikke et problem.

OVERRASKET: Vilde ble selv overrasket over hvor fort hun tilpasset seg til gårdslivet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det overrasket meg hvor lett det var å være uten mobil, og hvordan man glemte det vanlige livet hjemme. Jeg hadde veldig konkurranseinnstinkt, og hverdagen dreiet seg for det meste om hva som skjedde der inne, forteller 24-åringen.

Derfor var det ekstra surt å måtte dra hjem, rett før hun hadde muligheten til å entre Li gård.

– Det var altså så kjipt. Jeg er et skikkelig konkurransemenneske og jeg brukte hver dag på Torpet til å tenke på Farmen, og hvordan jeg skulle gjøre det best mulig der inne. Da jeg var der tenkte jeg veldig langsiktig, og hver dag leste og øvde jeg på alle tvekamp-grenene, forteller hun og fortsetter:

SURT: Vilde syntes det var surt å måtte konkurrere i «kniven», som hun mente var hennes svakeste gren. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg tok det så seriøst. Det var ikke viktig med mat, siden vi hadde nok av det. Jeg gikk opp i vekt, så det var ikke krevende på den måten. Men så er det jo selvfølgelig én gren jeg er helt elendig i. Det var veldig nedtur at det var akkurat dét som kom.

Friidrettsløperen står fast ved at hun kunne prestert i alle andre grener, men at hun visste at hun var dårlig når det kom til både melkespann og kniven fra starten av.

– Jeg tok det veldig tungt. Da tenkte jeg: «Hvorfor var jeg med på dette?», fordi jeg var jo bare med for å komme videre til Farmen. Det var det som var målet mitt.

TAR TIL TÅRENE: 24-åringen forklarer selv at det var frustrasjon etter tapet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Noe hun også frustrerte seg over, var at hun følte mange av de andre ikke hadde et like stort ønske om å komme seg inn på hovedgården.

– Jeg følte veldig på at flere av de andre ikke uttrykte like stor vilje til å komme inn på Farmen. Da var det ekstra kjipt å være den eneste som røk ut, når jeg visste at jeg ville det hakket mer. Det var bare mye på én gang som gjorde det skikkelig, skikkelig kjipt.

Haglet inn respons

I etterkant av Torpet-deltakelsen har responsen vært ellevill.

– Jeg har fått veldig mange hyggelig og positiv responser direkte til meg, om at jeg gjør en god figur der inne. Jeg vet jeg fikk litt negativ respons på anonyme plattformer den første uka. Men det ble fort bedre og har gått bra, fastslår hun lattermildt.

OVER FOR DENNE GANG: Vilde måtte pakke sammen sakene rett før Farmen, men avslører at deltakelsen har gitt mersmak. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Og hun legger ikke skjul på at hun har fått mersmak av TV-deltakelsen, så lenge det ikke er enda en sesong av Torpet:

– Kanskje ikke Torpet en gang til, men jeg kunne vært med på mye annet!

