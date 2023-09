Tapte historisk tvekamp: – Mitt verste mareritt

Denne uken tok 14 deltakerne turen tilbake til 1923 for å delta i «Farmen». Det har hittil vært intenst og det har allerede oppstått uenigheter på gården.

Da storbonden Bård Kristiansen valgte Diana Rooz som førstekjempe, kom dette som et sjokk for henne. Men hennes eget andrekjempevalg, var heller ikke i hennes favør.

– Jeg har selv kastet meg inn i ilden, sier Diana.



SJOKK: Diana reagerte ikke positivt på å bli valgt som førstekjempe i den første uken av «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Sterkt uenig i valget

I løpet av den første uken ble Diana satt til å jobbe på kjøkkenet, bestemt av storbonden. Hun hadde et ønske om mer fysisk arbeid, men tenkte at muligheten ville komme senere i oppholdet.

Da hun derimot ble valgt som førstekjempe, reagerte hun sterkt.

– Det kom som et sjokk og det er kanskje derfor jeg reagerte som jeg gjorde. Jeg føler jeg har vært meg selv 110 prosent og gjort det jeg har fått i oppgave om å gjøre, sier hun og legger til:

– Jeg synes det er noen flere der som burde blitt valgt som førstekjempe.

Likevel påpeker hun at det er storbondens valg, og den avgjørelsen kunne hun ikke påvirke.

Hun har en klar mening om hvem som heller burde blitt valgt som førstekjempe, istedenfor henne.

– Hvis jeg skal være ærlig, ut ifra det jeg har lagt merke til og sett, så synes jeg Kornelia eller Björk, som kunne blitt valgt som førstekjempe. Jeg synes ikke de har stått på like mye som jeg har gjort, i det ukesoppdraget vi har hatt.



HISTORISK: Tvekampen mellom Sebastian og Diana er den aller første der to kjønn kjemper mot hverandre. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Mentalt svakere

Da Diana skulle velge som andrekjempe i den aller første tvekampen denne sesongen, valgte hun en gutt. I år har det nemlig kommet en ny tvist, der tvekampene er kjønnsnøytrale. Dette gjorde også Diana historisk, i «Farmen»-sammenheng.

– Jeg valgte Sebastian som andrekjempe fordi jeg tenkte at han antyder at han er mentalt litt svakere enn meg.

Hun hadde holdt det hemmelig for de andre deltakerne at hun jobber som personlig trener ved siden av å være tannlege. Hun mener derfor hun hadde gjort det bra i en fysisk gren. Det gikk stikk motsatt av det hun hadde håpet på at det skulle gjøre.

– Han valgte jo mitt største mareritt og det var tønnesjakk. Det var ikke helt forventet, sier hun.

– Han var helt klart bedre til å spille tønnesjakk enn meg, det må jeg ærlig innrømme. I tillegg så har jo aldri spilt tønnesjakk, så det var det jeg håpet på at han ikke skulle velge. Men jeg har gjort mitt beste.

TUNG AVSKJED: Diana tar farvel med de andre deltakerne. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Tungt nederlag

«Farmen»-eventyret tok en brå slutt for den ferske deltakeren.



– Det er veldig kjipt. Veldig kjedelig og jeg hadde håp om å være her litt lenger. Det hadde jeg virkelig, sier hun.

Hun legger til at hun trolig var naiv og at hun skulle ha spilt mer taktisk.

– Jeg kunne ha gjort mye annerledes. Jeg kunne ha spilt smartere og mer taktisk. Jeg var nok litt uskyldig og ble eksponert for mye annet, at jeg glemte helt at «Farmen» er et spill.

SAVN: Det er spesielt to av deltakerne Diana kommer til å savne mer enn andre. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Kunne gjort annerledes

Diana forteller at hun heller var opptatt av å passe på at alle hadde det bra, og at alle fikk i seg nok mat. Hun forteller at hun skulle ha tenkt mer taktisk, og mindre følelser.

– Jeg skulle ha tenkt at alle er voksne og tar vare på seg selv. Men det ligger i min personlighet. Jeg er veldig empatisk, så jeg skal ikke endre på det. Nå vet jeg til neste gang hvordan jeg skal nå fram hvis jeg hadde fått muligheten.

Hun påpeker at hun har vært seg selv inne på gården, og fått noen gode relasjoner.

– Jeg skal ikke legge skjul på hvem jeg kommer til å savne mest, det er Anders og Yassin. Det er de som har vært min største støtte og motivasjon som har gjort at hverdagen på gården har vært en fantastisk opplevelse.

Nå tar Diana turen videre til «Torpet».

Farmen ser du tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Torpet kan du se mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play.