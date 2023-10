Svarer på det «alle» lurer på

Etter at «Farmen»-innspillingen er over, letter Kornelia Kløv (25) og Sebastian Eide (33) på sløret om sine følelser overfor hverandre.

Allerede den første dagen inne på Fredheim gård oppsto det en svært god tone mellom Kornelia Kløv og Sebastian Eide.

Med et kyss i måneskinnet før den første tvekampen, står de to trolig for historiens aller raskeste «Farmen»-romanse.

– Jeg tror nok vi har tatt en form for rekord i hvor fort man blir et «Farmen»-par, altså. Det er egentlig litt kleint. Men jeg vet ikke, jeg. Vi kommer veldig godt overens, sa Kornelia inne på gården i den andre uken.



TÅREVÅTT FARVEL: Kornelia gråt og unnskyldte deg da hun måtte reise fra Sebastian etter tapet i søndagens tvekamp. Foto: Anton Soggiu / TV 2

I søndagens «Farmen»-episode tok Sebastian og Kornelia et tårevått farvel, da hun tapte tvekampen og måtte forlate Fredheim gård.

– Det er mange som lurer på hva ståa mellom meg og Sebastian er. Svaret på det er at vi ikke er helt sikre selv. Vi har jo en liten flørt på gang, men det gjenstår å bli kjent med hverandre i det virkelige liv, sa en gråtkvalt Kornelia til TV 2 etter å ha kysset farvel til Sebastian.

Livet på utsiden

Innspillingen av «Farmen» er nå avsluttet, og «livet på utsiden» i gang for det potensielt gryende paret. TV 2 møter Kornelia og Sebastian sammen ute i det moderne livet anno 2023.

– Det er veldig greit å ikke se ut som en dass når man er oppå hverandre, Det er fint å se hverandre på utsiden av gården, sier Kornelia om å møtes nydusjet og med sine vanlige klær.

– Dere omtalte dere tidlig som «Farmen»-par inne på gården. Er dere et par?

– Jeg føler at det har blitt blåst opp litt. Vi ble jo ikke noe kjærestepar, og det er vi fortsatt ikke. Men vi har blitt årets «Farmen»-flørt, som jeg føler at oppstår hvert år, sier Kornelia.

– Men vi har oppført oss som mer enn en «Farmen»-flørt, for der inne ble vi nesten som kjærester, legger Sebastian til.

GOD TONE: Kjemien ser fortsatt ut til å stemme mellom Kornelia og Sebastian. Foto: Anders Myhren / TV 2

«Farmen»-deltakerne er selv overrasket over hvor raskt det oppsto romantiske følelser mellom dem inne på gården.



– For min del trodde jeg ikke at jeg skulle finne noen romanse der inne, og i hvert fall ikke så fort. Jeg tror nok at jeg var den som stresset mest over at det gikk så fort. Jeg er en litt engstelig person, og tenkte: «Hva kommer folk til å tro?», sier Kornelia.

Sebastian tok det hele med knusende ro.

– Jeg er sånn at jeg ikke gidder å holde tilbake bare for at folk kanskje skal tro noe. Det driter jeg i. Jeg følte meg fort veldig komfortabel med Kornelia. Vi fikk veldig god kjemi, så da var det ikke noe å holde tilbake på, sier han.

KOS OG KYSS: Det var åpenbart for alle inne på gården at Kornelia og Sebastian hadde mer enn en vennskapelig tone. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Forskjellige hverdager

Når flørten til Kornelia og Sebastian blir viet mye TV-tid i «Farmen», er det mange som lurer på hvordan de selv definerer relasjonen sin i dag.

– Vi er der at vi må bli kjent med 2023-versjonen av hverandre, ikke 1923-versjonen. Der inne lever man på en måte et lite skuespill, mens nå må vi bli kjent med hverandre i det virkelige liv. Vi har veldig forskjellige hverdager, og har fortsatt en vei å gå med tanke på det å bli ordentlig kjent med hverandre, sier Kornelia.

– Vil dere si at dere nå er ekslusive?

– Vi har ennå ikke hatt en prat om det. Vi tar det litt som det kommer, men vi har det veldig hyggelig sammen, sier de.

– For å stille et kleint spørsmål; var dere intime inne på gården?

– Haha, ingen kommentar, sier Sebastian og smiler lurt.

Kornelia ler godt.

– Jeg «backer» den. Ingen kommentar.

«Farmen» ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40 og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.